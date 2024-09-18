18 сентября 2024 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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18 сентября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Изменение потребительских цен в Великобритании
|август 2024
|12:00
|Изменение потребительских цен в еврозоне
|август 2024
|12:00
|Объем строительства в еврозоне
|июль 2024
|15:30
|Новостройки и разрешения на строительство в США
|август 2024
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 07 по 13 сентября
|21:00
|Процентная ставка ФРС
|сентябрь 2024
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18 сентября 2024 года 15:31
Правительство РФ планирует перевести федеральные органы власти на централизованные закупки товаров, работ, услуг в 2026-2028 годах, следует из плана мероприятий ("дорожной карты") по централизации госзакупок, утвержденного соответствующим распоряжением правительства. Документ... читать дальше
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18 сентября 2024 года 15:30
В четверг, 19 сентября, ожидаются выплаты купонных доходов по 43 выпускам облигаций на общую сумму 4,55 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на... читать дальше
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18 сентября 2024 года 15:30
В четверг, 19 сентября, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $866,8 тыс..
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на...
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18 сентября 2024 года 15:30
В четверг, 19 сентября, ожидается погашение по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $38,53 млн.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения... читать дальше
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18 сентября 2024 года 15:30
В четверг, 19 сентября, ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 38,6 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения... читать дальше
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18 сентября 2024 года 15:22
Трейдеры не ждут снижения базовой процентной ставки Банком Англии на сентябрьском заседании, однако не исключают такой возможности в случае резкого смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС) в среду.
Итоги заседания Банка Англии будут... читать дальше
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18 сентября 2024 года 15:14
Показатель EBITDA АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) по МСФО вырос за 6 месяцев 2024 г. на 28,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 29,5 млрд руб., сказано в отчете эмитента.
По итогам 6 месяцев текущего года... читать дальше
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18 сентября 2024 года 15:05
Госдума приняла в третьем чтении закон о предоставлении налогового вычета для инвестиционных товариществ при инвестировании в малые технологические компании и венчурные проекты.
Документ (N598922-8) в апреле внесла в парламент группа депутатов от фракции "Новые... читать дальше
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18 сентября 2024 года 14:57
Центральный банк Азербайджана прогнозирует сохранение до 2026 года годовой инфляции в республике в целевом диапазоне (4% плюс-минус 2 п.п.) при текущих монетарных условиях.
"Текущая монетарная политика направлена на удержание инфляции в целевом диапазоне и стабилизации... читать дальше
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18 сентября 2024 года 14:49
Общее количество сделок по слияниям и поглощениям (M&A) в мире в этом году может увеличиться после двухлетнего спада, но останется значительно ниже рекордного показателя 2021 года, говорится в исследовании EY.
Как ожидается в рамках базового сценария, число... читать дальше
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18 сентября 2024 года 14:45
К середине дня индекс Мосбиржи продолжает снижаться. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 24,26 пункта (0,875%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2749,78 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2784,08 (+0,36%) пункта,... читать дальше
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18 сентября 2024 года 14:42
Британская сталелитейная British Steel сообщила о росте доналогового убытка в восемь раз в 2022 году, что усилило опасения масштабных увольнений в компании, пишет Financial Times.
Как говорится в обнародованной отчетности, доналоговый убыток в 2022 году составил 408 млн... читать дальше
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18 сентября 2024 года 14:35
Падение цен на нефть усилилось днем в среду, поскольку сигналы относительно повышения запасов этого вида топлива в США перевесили рост напряженности на Ближнем Востоке.
Как сообщил накануне Американский институт нефти (API), запасы нефти в Штатах на прошлой неделе... читать дальше
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18 сентября 2024 года 14:25
Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном выросли по итогам торгов в среду.
Биржи Гонконга и Южной Кореи были закрыты по случаю праздника Осеннего равноденствия.
Китайский индекс Shanghai Composite увеличился на 0,5%.
China Mobile... читать дальше
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18 сентября 2024 года 14:16
Механизм инвестиционных квот, которые действует в рыбной отрасли РФ, позволил вывести на промысел водных биоресурсов уже 29 судов, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на церемонии спуска на воду нового рыболовного супертраулера "Капитан Юнак", которая состоялась на... читать дальше
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18 сентября 2024 года 14:13
Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПК серии 29025 с погашением 12 августа 2037 года составила 94,5553% от номинала, говорится в сообщении Минфина России.
Всего было продано бумаг на общую сумму 52 млрд 701 млн рублей по номиналу при... читать дальше
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