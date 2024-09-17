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Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 12,9174 руб.
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17 сентября 2024 года 19:15

Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 12,9174 руб.

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17 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 12,69 коп. и составил 12,9174 руб.

Минимальный курс юаня составил 12,8475 руб., максимальный - 12,9665 руб. Было заключено 45835 сделок. Объем торгов составил 106492,83 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 12,882 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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