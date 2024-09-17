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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
Инфляция в августе в РФ составила 0,2%
Рост потребительских цен в августе замедлился до 0,20% после повышения до 1,14% в июле, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция составила 9,05% после 9,13% месяцем ранее. Рост цен в августе оказался чуть выше прогнозов аналитиков
 
В сентябре инфляция замедлится до 8,1% - Минэкономразвития
Минэкономразвития ожидает замедления инфляции до 8,1% в годовом выражении в конце сентября с 9,05% в августе, следует из базового варианта прогноза социально-экономического развития на 2025–2027 гг., пишут "Ведомости", ссылаясь на документ....
 
В России может появиться институт частных кредитных рейтингов
Банк России предложил создать институт частных кредитных рейтингов. Предполагается, что эмитенты смогут получать закрытые кредитные рейтинги, которые будут оставаться непубличными. У клиентов, обратившихся за рейтингами, есть несколько причин...
 
В РФ растет спрос на склады индивидуального хранения
К началу осени 2024 года в российских городах-миллионниках число складов для индивидуального хранения выросло на 17%, подсчитал сервис 2ГИС, на который ссылается "Коммерсантъ". Наибольший прирост числа таких объектов зафиксирован в Екатеринбурге -...
 
17 сентября 2024 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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17 сентября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
12:00 Индекс делового доверия к экономике еврозоны института Zew сентябрь 2024
12:00 Индекс доверия к экономике Германии института Zew сентябрь 2024
15:30 Изменение потребительских цен в Канаде август 2024
15:30 Объемы розничных продаж в США август 2024
16:15 Промышленное производство в США август 2024
17:00 Товарные запасы на складах США июль 2024

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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НОВОСТИ
17 сентября 2024 года 14:16
Установлен порядок получения страховщиками жизни лицензий УК для проведения операций по программам ДСЖ
Банк России установил для страховых организаций, имеющих право заниматься добровольным страхованием жизни, порядок получения лицензий управляющих компаний (УК) для проведения операций по программам долевого страхования жизни (ДСЖ), сообщил регулятор.

Изменения вносятся...    читать дальше
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17 сентября 2024 года 14:07
Путин: ответственная бюджетная политика должна быть сохранена как в ближайшие три года, так и долгосрочно
Ответственная бюджетная политика, гарантирующая устойчивость государственных финансов, должна быть сохранена как на ближайшие годы, так и в долгосрочной перспективе, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Со следующего года будут запущены новые национальные проекты. Для...    читать дальше
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17 сентября 2024 года 13:59
UniCredit может подать заявку к ЕЦБ за разрешением на увеличение доли в Commerzbank
Итальянский UniCredit SpA может обратиться к Европейскому центральному банку (ЕЦБ) за разрешением на увеличение доли в немецком Commerzbank AG до 30%, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По словам источников, UniCredit подаст...    читать дальше
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17 сентября 2024 года 13:52
Фондовые рынки Гонконга и Австралии завершили торги в плюсе, японский Nikkei 225 снизился
Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник изменились без единой динамики, при этом торги в материковом Китае и Южной Корее не проводились из-за государственных праздников.

Гонконгский индекс Hang Seng за день увеличился на 1,4%. Он вырос по...    читать дальше
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17 сентября 2024 года 13:45
АКРА повысило рейтинг "Кировского завода" до BBB(RU), прогноз изменен с "позитивного" на "стабильный"
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг ПАО "Кировский завод" с BBB-(RU) до BBB(RU) и изменило прогноз с "позитивного" на "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства.

"Повышение кредитного рейтинга компании обусловлено...    читать дальше
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17 сентября 2024 года 13:37
Зампред ЦБ: нормативы обязательных резервов для банков не являются основным инструментом ДКП
Изменение нормативов обязательных резервов для банков на является значимым инструментом денежно-кредитной политики (ДКП), их повышение может привести к ухудшению трансмиссионного механизма, считает зампред Банка России Алексей Заботкин.

"Норма обязательного...    читать дальше
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17 сентября 2024 года 13:29
Экспорт пшеницы из РФ во Вьетнам в августе превысил поставки за весь 2023 год
Вьетнам в августе этого года вернулся в число покупателей российской пшеницы и сразу же импортировал ее 155 тыс. тонн, этот объем превысил поставки за весь 2023 год, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе со ссылкой на экспертные данные.

Август стал первым месяцем...    читать дальше
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17 сентября 2024 года 13:17
Исследования стандарта мобильной связи 6G Минцифры планирует начать в следующем году
Научные исследования стандарта мобильной связи шестого поколения (6G) в России планируется начать в 2025 году, сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

Минцифры планирует с 2025 года приступить к научным исследованиям стандарта 6G. Начнем это все исследовать,...    читать дальше
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17 сентября 2024 года 13:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 13:00 мск 17 сентября снижается
Индекс Мосбиржи нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 2,31 пункта (0,084%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2741,89 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2763,2 (+0,69%) пункта,...    читать дальше
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17 сентября 2024 года 13:03
Cредний курс покупки/продажи наличного евро в банках Москвы на 13:00 мск составил 99,01/103,18 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 99,01/103,18 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 27 коп., Cредний курс продажи упал на...
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17 сентября 2024 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск 17 сентября средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 90,35/91,85 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 90,35/91,85 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 5 коп., средний...
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17 сентября 2024 года 13:03
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 89,78/93,54 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 89,78/93,54 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 2 коп., Cредний курс продажи упал...
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17 сентября 2024 года 13:01
Европейские фондовые рынки торгуются на подъеме
Фондовые рынки крупнейших стран Западной Европы сегодня растут.

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и Банка Англии, которые пройдут в среду и четверг соответственно. Во вторник рынок ждет данных о динамике...    читать дальше
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17 сентября 2024 года 12:54
Таиланд простимулирует экономику выплатой части населения наличных на $4,4 млрд
Кабинет министров Таиланда одобрил выплаты населению наличными денежными средствами на общую сумму 145,6 млрд бат ($4,4 млрд) для стимулирования экономического роста, сообщает The Straits Times.

Выплаты получат 14,6 млн жителей страны, в том числе 12,4 млн держателей...    читать дальше
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17 сентября 2024 года 12:47
Авиаперевозки внутри России в августе сократились на 0,5%
Пассажиропоток авиакомпаний РФ внутри страны в августе 2024 года сократился на 0,5% в сравнении с тем же месяцем прошлого года, составив 9,5 млн человек, следует из статистики Росавиации, которую проанализировал "Интерфакс".

В предыдущие месяцы текущего года внутренний...    читать дальше
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17 сентября 2024 года 12:39
У России нет взаимодействия с компетентным органом ЕС в вопросах торговли рыбой
Россельхознадзор в последние годы не имеет взаимодействия с компетентным органом Евросоюза по вопросам, связанным с экспортом рыбной продукции на европейский рынок. В то же время ряд стран, в частности, Нидерланды, закупки продолжают, заявил сегодня помощник руководителя...    читать дальше
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