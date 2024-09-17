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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 91,1423 руб., евро - 101,2789 руб.
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17 сентября 2024 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 91,1423 руб., евро - 101,2789 руб.

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17 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 17 сентября, составляет 91,1423 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 20,78 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 17 сентября, составляет 101,2789 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 48,31 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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18 сентября 2024 года 18:33
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Группа хочет занять место на рынке, на котором давно доминируют такие компании, как Binance, OKX и...    читать дальше
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18 сентября 2024 года 18:00
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Минимальный курс юаня составил 12,905 руб., максимальный - 13,048 руб. Было заключено 27672 сделки. Объем торгов составил 66243,7...
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18 сентября 2024 года 17:55
За полугодие выручка "Татэнерго" по РСБУ увеличилась на 12%
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Выручка на 10% превысила плановое...    читать дальше
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ЦБ РФ с 19 сентября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 7587,96 (-7,75) руб./грамм; на серебро - 90,42 (-0,44) руб./грамм; на платину - 2894,24 (-12,94) руб./грамм; на палладий - 3200,76 (+61,36) руб./грамм.

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18 сентября 2024 года 17:47
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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 19 сентября, составляет 102,039 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 53,33 коп.

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