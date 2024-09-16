16 сентября 2024 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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16 сентября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|15:30
|Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing
|сентябрь 2024
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16 сентября 2024 года 20:20
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 51143,187 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 1886,134 млрд руб., или на...
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16 сентября 2024 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6,76 коп. и составил 12,7905 руб.
Минимальный курс юаня составил 12,735 руб., максимальный - 12,92 руб. Было заключено 37946 сделок. Объем торгов составил 75684 млн...
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16 сентября 2024 года 18:57
Российский фондовый рынок, начавший торги ростом индексов почти на 0,7%, завершил понедельник более чем 2-процентным ростом индикаторов.
Индекс МосБиржи к 18:50 мск подскочил на 2,43% и составил 2744,2 пункта.
Индекс РТС к 18:50 мск вырос на 2,2% - до 948,5... читать дальше
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16 сентября 2024 года 18:51
Общая протяженность находящихся в эксплуатации железных дорог в Китае превысила 160 тыс. километров, сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на данные China State Railway Group Co.
В минувшие выходные было открыто движение на участке ж/д линии, соединившей Гуанчжоу и... читать дальше
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16 сентября 2024 года 18:44
Минцифры России сообщило о запуске на портале государственных и муниципальных услуг (Госуслуги) приема заявлений от граждан на оформление единовременной выплаты из материнского капитала.
"Если на счету материнского капитала осталось до 10 тыс. рублей, эти средства можно... читать дальше
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16 сентября 2024 года 18:37
Крупнейший в Европе производитель сахара - германская Suedzucker AG - существенно ухудшил прогноз финансовых показателей на 2024/25 финансовый год, который завершится 28 февраля, в связи с неожиданно резким ухудшением рыночных ожиданий в сегменте производства... читать дальше
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16 сентября 2024 года 18:29
Морские порты Азербайджана в январе-августе 2024 года обработали 9 млн 269 тыс. тонн грузов, что на 5,8% больше, чем за аналогичный период 2023 года, сообщили "Интерфаксу" в Госкомстате республики.
На международные транзитные грузы пришлось 7 млн 421,9 тыс. тонн (рост... читать дальше
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16 сентября 2024 года 18:22
Нефть продолжает дорожать в ходе торгов вечером на сигналах продолжающегося сокращения поставок из Ливии.
Переговоры между властями западной и восточной частей Ливии, организованные ООН, не привели к соглашению. Противоречия вокруг Центробанка, который распоряжается... читать дальше
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16 сентября 2024 года 18:16
Минфин в соответствии с указом президента РФ от 9 сентября 2023 года перечислил в "Национальный расчетный депозитарий" (НРД) 4 млрд рублей (эквивалент $44,1 млн) для выплаты купонного дохода по суверенным еврооблигациям РФ со сроком погашения в 2043 году, сообщило... читать дальше
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16 сентября 2024 года 18:07
Доля компаний, обращающихся за кредитами, пока сохраняется, но есть отказы от заявок на фоне роста ставок, следует из мониторинга предприятий, проведенного Банком России.
В сентябре за кредитами обращались 34% из опрошенных предприятий (33,7% в августе и 34% в июле). Их... читать дальше
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16 сентября 2024 года 17:52
Россия в январе-июле этого года импортировала из Турции 36,6 тыс. тонн рыбы, что на 19% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает аналитический центр Рыбного союза со ссылкой на данные таможенной службы Турции. В стоимостном выражении поставки выросли на 8%, до... читать дальше
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16 сентября 2024 года 17:44
В следующем году цены на нефть будут снижаться на фоне избытка предложения на рынке, прогнозируют аналитики Citi Research. Они ожидают, что средняя стоимость сорта Brent в 2025 году составит $60 за баррель.
По оценкам экспертов, нефтяной рынок ждет избыток предложения... читать дальше
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16 сентября 2024 года 17:37
Правительству Великобритании необходимо предоставить налоговые льготы компаниям, которые переведут листинг на главную площадку Лондонской фондовой биржи (LSE) с "младших" рынков, включая рынок альтернативных инвестиций (AIM), говорится в отчете Barclays.
По мнению... читать дальше
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16 сентября 2024 года 17:29
Запасы зерновых и зернобобовых культур (включая кукурузу) в сельхозорганизациях РФ к концу августа составили 33,7 млн тонн, что на 16,8% меньше, чем на аналогичный период прошлого года (40,5 млн тонн), сообщается в материалах Росстата.
В том числе запасы пшеницы... читать дальше
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16 сентября 2024 года 17:22
ЦБ РФ с 17 сентября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 7545,79 (+102,43) руб./грамм; на серебро - 87,81 (+3,71) руб./грамм; на платину - 2918,57 (+94,36) руб./грамм; на палладий - 3109,04 (+94,8) руб./грамм.
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16 сентября 2024 года 17:19
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 17 сентября, составляет 101,2789 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 48,31 коп.
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