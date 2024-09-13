Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 12,7229 руб.

Минимальный курс юаня составил 12,674 руб., максимальный - 12,785 руб. Было заключено 68604 сделки. Объем торгов составил 143819,76 млн руб., что на 35% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 12,765 руб. за юань.

13 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 0,65 коп. и составил 12,7229 руб.

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 0,65 коп. и составил 12,7229 руб. Минимальный курс юаня составил 12,674 руб., максимальный - 12,785 руб. Было заключено 68604 сделки. Объем торгов составил 143819,76... Минимальный курс юаня составил 12,674 руб., максимальный - 12,785 руб. Было заключено 68604 сделки. Объем торгов составил 143819,76...

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Рынок акций РФ к вечеру опять вышел в плюс после локальной просадки на решении ЦБ РФ повысить ключевую ставку до 19% годовых и сигнала регулятора о возможном ее дальнейшем повышении. Индекс МосБиржи днем опускался в район 2580 пунктов, но к вечеру приблизился к 2680... читать дальше

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Ключевые банки, работающие с российским АПК, по данным на 10 сентября, направили на кредитование сезонных полевых работ 880 млрд рублей, что на 14% больше, чем на аналогичную дату прошлого года, сообщает Минсельхоз. В частности, Россельхозбанк увеличил кредитование на... В частности, Россельхозбанк увеличил кредитование на... читать дальше

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Добыча нефти с газовым конденсатом в Азербайджане в январе-августе 2024 года составила 19 млн 304,1 тыс. тонн, что на 4,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил Госкомстат. В том числе добыча товарной нефти с конденсатом сократилась на 4,4%, до 19 млн 263 тыс.... читать дальше

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Фьючерсы на нефть эталонных марок продолжают увеличиваться в цене вечером в пятницу, торгуясь в плюсе третью сессию подряд и завершая неделю ростом. Цены на нефть в начале недели падали до минимумов с конца 2021 года, однако быстро восстановились на фоне закрытия... Цены на нефть в начале недели падали до минимумов с конца 2021 года, однако быстро восстановились на фоне закрытия... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5,43 коп. и составил 12,7859 руб. Минимальный курс юаня составил 12,7 руб., максимальный - 12,87 руб. Было заключено 27704 сделки. Объем торгов составил 62718,25 млн... Минимальный курс юаня составил 12,7 руб., максимальный - 12,87 руб. Было заключено 27704 сделки. Объем торгов составил 62718,25 млн...

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Цены на мировом рынке на пшеницу в 2025 году будут выше, чем в этом году, на фоне снижения ее предложения, прогнозирует старший аналитик Центра ценовых индексов (ЦЦИ) Екатерина Захарова. "Поскольку предложение на рынке пшеницы в целом снизится, то это позволит вырасти ценам, в... читать дальше

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Валовой внешний долг Белоруссии сократился в 1-м полугодии текущего года на $135 млн относительно начала года, до $36,65 млрд на 1 июля 2024 года, сообщил Нацбанк республики. По отношению к валовому внутреннему продукту внешний долг сократился с 51,3% на 1 января до... По отношению к валовому внутреннему продукту внешний долг сократился с 51,3% на 1 января до... читать дальше

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ЦБ РФ с 14 сентября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 7443,36 (+97,56) руб./грамм; на серебро - 84,1 (-0,32) руб./грамм; на платину - 2824,21 (+67,8) руб./грамм; на палладий - 3014,24 (+128,94) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 14 сентября, составляет 100,7958 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 40,51 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 14 сентября, составляет 90,9345 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 17,51 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Индекс потребительского доверия в США в сентябре увеличился до максимальных с мая 69 пунктов по сравнению с 67,9 пункта месяцем ранее, говорится в предварительном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Аналитики в среднем прогнозировали... Аналитики в среднем прогнозировали... читать дальше

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Снижение российского рынка акций, которое наблюдается с весны, вызвано сочетанием нескольких факторов, в том числе ужесточением денежно-кредитной политики, при этом закрытие лазейки по переводу бумаг из внешнего контура повлияло на динамику незначительно, сказала глава Банка... читать дальше

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ндекс цен на импортируемые в США товары и услуги в августе сократился на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, по данным министерства труда страны. Темпы снижения стали рекордными с декабря прошлого года. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение на 0,2%, по данным опроса... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 16.09 по 22.09 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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ЦБ РФ видит использование банками операций валютный своп в юанях с Банком Россия в качестве инструмента фондирования и не намерен увеличивать предложение китайской валюты по ним, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу. "Мы... "Мы... читать дальше

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