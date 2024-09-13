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Главная  /  Все новости  /  Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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13 сентября 2024 года 17:15

Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю

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13 сентября. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 16.09 по 22.09 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Дата Время Публикация Период
16.09.2024 15:30 Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing сентябрь 2024
17.09.2024 12:00 Индекс делового доверия к экономике еврозоны института Zew сентябрь 2024
17.09.2024 12:00 Индекс доверия к экономике Германии института Zew сентябрь 2024
17.09.2024 15:30 Изменение потребительских цен в Канаде август 2024
17.09.2024 15:30 Объемы розничных продаж в США август 2024
17.09.2024 16:15 Промышленное производство в США август 2024
17.09.2024 17:00 Товарные запасы на складах США июль 2024
18.09.2024 09:00 Изменение потребительских цен в Великобритании август 2024
18.09.2024 12:00 Изменение потребительских цен в еврозоне август 2024
18.09.2024 12:00 Объем строительства в еврозоне июль 2024
18.09.2024 15:30 Новостройки и разрешения на строительство в США август 2024
18.09.2024 17:30 Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране С 07 по 13 сентября
18.09.2024 21:00 Процентная ставка ФРС сентябрь 2024
19.09.2024 08:05 Объем спроса нерезидентов на американские активы июль 2024
19.09.2024 09:00 Процентная ставка Банка Англии сентябрь 2024
19.09.2024 12:00 Баланс счета текущих операций Италии июль 2024
19.09.2024 15:30 Баланс счета текущих операций США II квартал 2024
19.09.2024 15:30 Заявки на пособие по безработице в США С 01 по 07 сентября
19.09.2024 15:30 Индекс деловой активности Филадельфии сентябрь 2024
19.09.2024 15:30 Число получающих пособие по безработице в США С 25 по 31 августа
19.09.2024 17:00 Индекс опережающих экономических показателей США август 2024
19.09.2024 17:00 Продажи домов на вторичном рынке жилья США август 2024
20.09.2024 08:05 Индекс потребительского доверия к экономике Великобритании компании GfK сентябрь 2024
20.09.2024 09:00 Объемы розничных продаж в Великобритании август 2024
20.09.2024 09:00 Цены производителей в Германии август 2024
20.09.2024 09:45 Индекс доверия предпринимателей к экономике Франции сентябрь 2024
20.09.2024 17:00 Предварительная оценка индекса потребительского доверия в еврозоне сентябрь 2024

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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13 сентября 2024 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
В течение ближайшей недели с 16.09 по 22.09 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

Дата

Время

Публикация

Период

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