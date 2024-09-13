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Благосостояние американцев во II квартале обновилло рекорд. По данным Федеральной резервной системы (ФРС), чистая стоимость активов домохозяйств и некоммерческих групп США на конец второго квартала 2024 года увеличилась до $163,8 трлн по сравнению со $161 трлн тремя месяцами... читать дальше

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Объем промышленного производства в еврозоне в июле 2024 года снизился на 0,3% по сравнению с июнем, когда показатель показал нулевое изменение, свидетельствуют данные Евростата. Относительно июля 2023 года промпроизводство упало на 2,2%. В 27 странах ЕС промпроизводство... В 27 странах ЕС промпроизводство... читать дальше

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Ставка пошлины на экспорт пшеницы из России с 18 сентября составит 956,9 рубля за тонну против 906,4 рубля неделей ранее, сообщает Минсельхоз. Таким образом, она повысится на 5,6%. Таким образом, она повысится на 5,6%. Пошлина на ячмень останется нулевой, на кукурузу - снизится до 446,3 рубля с... Пошлина на ячмень останется нулевой, на кукурузу - снизится до 446,3 рубля с... читать дальше

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Рабочие завода Boeing Co. вышли на забастовку впервые за 16 лет, отклонив условия трудовой сделки, согласованной руководством профсоюза с компанией. В забастовке принимают участие тысячи работников, задействованных в производстве самолетов 737, 777 и 767, пишет The Wall Street... читать дальше

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3 сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 13 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-4-793 объемом 200 млрд рублей по цене 99,8525% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 18,02%... Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 18,02%... читать дальше

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Цена золота в ходе торгов в пятницу превысила $2560 за унцию и обновила исторический максимум на фоне ослабления курса доллара США и снижения доходности гособлигаций, сообщает Trading Economics. Этому способствовали также последние экономические данные, которые усилили... Этому способствовали также последние экономические данные, которые усилили... читать дальше

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В январе-августе 2024 года "Каспийский трубопроводный консорциум" (КТК) увеличил отгрузки нефти на 2,6%. "Консорциум нарастил объемы транспортировки нефти по сравнению с прошлым годом. К концу августа 2024 года на экспорт было отправлено 43,8 млн тонн, отгруженных на... "Консорциум нарастил объемы транспортировки нефти по сравнению с прошлым годом. К концу августа 2024 года на экспорт было отправлено 43,8 млн тонн, отгруженных на... читать дальше

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Компания "Маревен Фуд Сэнтрал", один из крупных производителей блюд быстрого приготовления, запустила собственное производство упаковки для продукции, выпускаемой под брендами "Роллтон" и BIGBON. Как сообщили "Интерфаксу" в компании, на новой линии изготавливают... Как сообщили "Интерфаксу" в компании, на новой линии изготавливают... читать дальше

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Датский холдинг DSV покупает DB Schenker - логистическое подразделение германской железнодорожной компании Deutsche Bahn - за 14,3 млрд евро с учетом долга. Сделка обеспечит DSV увеличение охвата операций и доступ к новым рынкам, говорится в пресс-релизе... Сделка обеспечит DSV увеличение охвата операций и доступ к новым рынкам, говорится в пресс-релизе... читать дальше

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Медианный доход американских домохозяйств в 2023 году составлял $80,61 тыс., что на 4% превышает показатель за предыдущий год, сообщило статуправление США. Это первое статистически значимое повышение доходов с 2019 года, отмечается в сообщении ведомства. Под... Под... читать дальше

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Объем денежной базы в узком определении в России на 6 сентября 18 трлн 330,5 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России. На 30 августа денежная база в России равнялась 18 трлн 296,2 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,19%, или на 34,3 млрд... На 30 августа денежная база в России равнялась 18 трлн 296,2 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,19%, или на 34,3 млрд... читать дальше

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Денежная база РФ в широком определении в августе 2024 года увеличилась на 164,1 млрд рублей, или на 0,6%, до 28 трлн 140,8 млрд рублей. Данные опубликованы на сайте Банка России. Годовые темпы роста денежной базы на 1 сентября 2024 года снизились до 9,1% с 11,6% на 1... Годовые темпы роста денежной базы на 1 сентября 2024 года снизились до 9,1% с 11,6% на 1... читать дальше

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Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в августе увеличились на 2,2% в годовом выражении, говорится в отчете Национального статистического управления Insee, представившего окончательные данные. Таким образом, инфляция... Таким образом, инфляция... читать дальше

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Парк вагонов на сети железных дорог РФ достиг исторического максимума, это влияет на транспортировку грузов, заявил замгендиректора ОАО "РЖД" - начальник Центральной дирекции управления движением Михаил Глазков. "За последние шесть лет у нас парк вагонов увеличился на... "За последние шесть лет у нас парк вагонов увеличился на... читать дальше

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По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 20,19 пункта (0,772%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2635,19 пункта. По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 7,01 пункта (0,775%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 7,01 пункта (0,775%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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Акционеры ПАО "Диасофт" на внеочередном собрании 11 сентября утвердили выплату дивидендов в размере 45 рублей на обыкновенную акцию, говорится в сообщении компании. Дивиденды выплачиваются за 1-й квартал 2024 финансового года (завершился 30 июня 2024 года - финансовый... Дивиденды выплачиваются за 1-й квартал 2024 финансового года (завершился 30 июня 2024 года - финансовый... читать дальше

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