Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 12,7316 руб.

Минимальный курс юаня составил 12,685 руб., максимальный - 12,764 руб. Было заключено 13273 сделки. Объем торгов составил 26870,27 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 12,722 руб. за юань.

12 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,82 коп. и составил 12,7316 руб.

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 49149,526 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 881,121 млрд руб., или на...

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,58 коп. и составил 12,7294 руб. Минимальный курс юаня составил 12,685 руб., максимальный - 12,768 руб. Было заключено 33196 сделок. Объем торгов составил 57598,32 млн... Минимальный курс юаня составил 12,685 руб., максимальный - 12,768 руб. Было заключено 33196 сделок. Объем торгов составил 57598,32 млн...

.

Российский фондовый рынок, начавший торги снижением индексов более чем на 1% в преддверии заседания в пятницу ЦБ РФ по ключевой ставке, которая может быть повышена из-за высокой инфляции, завершил четверг почти 2-процентным падением индикаторов. Индекс МосБиржи к... Индекс МосБиржи к... читать дальше

.

"Росагролизинг" в 2023/24 сельхозгоду (июль-июнь) поставил аграриям 15,6 тыс. единиц техники и оборудования для уборки урожая, что на 26% больше, чем за предыдущий сезон, сообщает компания. Активнее всего аграрии покупали комбайны - 3,6 тыс., что на 42% больше, чем... Активнее всего аграрии покупали комбайны - 3,6 тыс., что на 42% больше, чем... читать дальше

.

ООО "Экорусметалл" (входит в группу компаний "Акрон холдинг") создаст производство аккумуляторных батарей в Сланцевском районе Ленинградской области. Губернатор региона Александр Дрозденко и член совета директоров "Экорусметалла" Александр Кобенко подписали... Губернатор региона Александр Дрозденко и член совета директоров "Экорусметалла" Александр Кобенко подписали... читать дальше

.

Американская химическая компания Dow Inc. ухудшила прогноз выручки на 3-й квартал текущего года из-за роста расходов и ввиду инцидента на заводе по выпуску этилена. Акции компании дешевеют на 1,3% в ходе торгов в четверг и торгуются на минимуме с ноября 2023... Акции компании дешевеют на 1,3% в ходе торгов в четверг и торгуются на минимуме с ноября 2023... читать дальше

.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings пересмотрело в сторону повышения оценку стоимости золота на период до 2027 года и среднесрочную перспективу из-за усиления геополитических рисков. При этом прогноз на 2024 год для цен на медь и австралийский... При этом прогноз на 2024 год для цен на медь и австралийский... читать дальше

.

Подъем нефтяных цен продолжается в ходе торгов вечером. Котировки ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:56 мск выросли на $1,46 (2,07%), до $72,07 за баррель. Котировки ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:56 мск выросли на $1,46 (2,07%), до $72,07 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на Нью-Йоркской товарной... Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на Нью-Йоркской товарной... читать дальше

.

За 8 месяцев т.г. грузооборот морских портов России уменьшился на 3,1% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 596,2 млн тонн, говорится в сообщении Ассоциации морских торговых портов (АСОП). Объём перевалки сухогрузов составил 296,4 млн тонн... Объём перевалки сухогрузов составил 296,4 млн тонн... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,82 коп. и составил 12,7316 руб. Минимальный курс юаня составил 12,685 руб., максимальный - 12,764 руб. Было заключено 13273 сделки. Объем торгов составил 26870,27... Минимальный курс юаня составил 12,685 руб., максимальный - 12,764 руб. Было заключено 13273 сделки. Объем торгов составил 26870,27...

.

Компания Petroineos, совместное предприятие PetroChina и INEOS, подтвердила планы по прекращению работы нефтеперерабатывающего завода в шотландском городе Грейнджмаус в 2025 году. Решение закрыть последний на территории Шотландии НПЗ было принято из-за невозможности... Решение закрыть последний на территории Шотландии НПЗ было принято из-за невозможности... читать дальше

.

Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-августе 2024 года составило $40,5 млрд, что в 1,4 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, когда оно равнялось $29,0 млрд. Такая информация содержится в оценке платежного баланса,... читать дальше

.

ЦБ РФ с 13 сентября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 7345,8 (-8,3) руб./грамм; на серебро - 84,42 (+0,98) руб./грамм; на платину - 2756,41 (-25,25) руб./грамм; на палладий - 2885,3 (+62,56) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

Американские фондовые индексы начали торговую сессию в четверг крайне незначительными и разнонаправленными колебаниями, а затем перешли к снижению. Dow Jones Industrial Average к 16:58 мск уменьшился на 0,3% и составлял 40732,73 пункта. Значение Standard & Poor's 500 с... Dow Jones Industrial Average к 16:58 мск уменьшился на 0,3% и составлял 40732,73 пункта. Значение Standard & Poor's 500 с... читать дальше

.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 13 сентября, составляет 91,1096 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 15,57 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 13 сентября, составляет 100,3907 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 35,14 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.