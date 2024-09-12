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Индивидуальные санкции Евросоюза в отношении РФ "за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины" продлены еще на шесть месяцев, до 15 марта 2025 года, объявил Совет ЕС. "Действующие ограничительные меры предусматривают запрет на... "Действующие ограничительные меры предусматривают запрет на... читать дальше

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Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 2 тыс. - до 230 тыс., сообщается в отчете Минтруда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составлял 228 тыс., а не 227 тыс., как сообщалось... Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составлял 228 тыс., а не 227 тыс., как сообщалось... читать дальше

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Банк России 12 сентября принял решение о выдаче лицензии биржи "Центральной торговой системе" (ЦТС), говорится в материалах регулятора. ЦТС в 2021 году получила лицензию торговой системы, позволяющую проводить организованные торги товарами. ЦТС в 2021 году получила лицензию торговой системы, позволяющую проводить организованные торги товарами. "Получение лицензии... "Получение лицензии... читать дальше

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В пятницу, 13 сентября, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $0 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ...

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В пятницу, 13 сентября, ожидаются выплаты купонных доходов по 47 выпускам облигаций на общую сумму 3,85 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В пятницу, 13 сентября, ожидаются погашения по 12 выпускам облигаций на общую сумму 93,16 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер... Размер... читать дальше

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Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам сентябрьского заседания ожидаемо снизил ставку по депозитам на 25 базисных пунктов - до 3,5%, говорится в сообщении банка. Процентные ставки по основным операциям рефинансирования и маржинальной кредитной линии снижены до 3,65% и...

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Реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств - основных торговых партнеров России в августе 2024 года снизился на 1,7% по отношению к июлю, согласно предварительной оценке ЦБ РФ, опубликованной на его сайте. В январе-августе 2024 года реальный эффективный... В январе-августе 2024 года реальный эффективный...

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Управление пруденциального регулирования Великобритании (Prudential Regulation Authority, PRA) отложило на полгода - до 1 января 2026 года внедрение стандартов Базель 3.1 для банков, строительных обществ, инвесткомпаний и финансовых холдингов. Как говорится в сообщении... Как говорится в сообщении... читать дальше

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Нефтяные цены усилили подъем днем в ходе торгов на фоне приостановки значительной части добывающих мощностей в Мексиканском заливе из-за урагана "Франсин". Котировки ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:41 мск выросли на $1,08 (1,53%),... Котировки ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:41 мск выросли на $1,08 (1,53%),... читать дальше

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Северная железная дорога (СЖД, филиал ОАО "РЖД") в январе-августе 2024 года увеличила контейнерные перевозки грузов во всех видах сообщения на 14,1% относительно уровня аналогичного периода прошлого года, до 201,6 тыс. TEU, сообщила пресс-служба СЖД. В том числе... В том числе... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 43,12 пункта (1,616%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2624,91 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2645,72 (-0,84%) пункта,... читать дальше

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Иран планирует произвести более 80 млн тонн нефтехимической продукции до конца текущего иранского финансового года (закончится 20 марта 2025 г.). Об этом сообщает информационное агентство Tasnim со ссылкой на генерального директора National Petrochemical Company (NPC) Мортеза... читать дальше

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Экономика государств G20 во втором квартале 2024 года увеличилась на 0,7% относительно предыдущих трех месяцев, говорится в предварительном отчете Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Таким образом, темпы увеличения ВВП замедлились по сравнению с... Таким образом, темпы увеличения ВВП замедлились по сравнению с... читать дальше

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Американский производитель автомобилей General Motors и южнокорейская Hyundai Motor подписали соглашение о намерениях рассмотреть возможности для сотрудничества в сфере производства автомобилей, цепочек поставок и "зеленых" технологий. Как говорится в совместном... Как говорится в совместном... читать дальше

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Moderna Inc. понизила план инвестиций в исследования и разработки (R&D) на 2025-2028 гг. на 20% - до $16 млрд с ожидавшихся ранее $20 млрд. Как говорится в пресс-релизе компании, в 2024 году ее инвестиции в R&D составят порядка $4,8 млрд, а в следующие три года... Как говорится в пресс-релизе компании, в 2024 году ее инвестиции в R&D составят порядка $4,8 млрд, а в следующие три года... читать дальше

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