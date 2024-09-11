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Выручка компании "Инарктика", ведущего производителя атлантического лосося и форели, в этом году, несмотря на гибель рыбы, может сохраниться на уровне прошлого года, сообщил вчера на конференции заместитель гендиректора компании Андрей Баранов. "Думаю, что по итогам... "Думаю, что по итогам... читать дальше

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США вчера внесли в санкционные списки одного россиянина и две компании из РФ, а также девять российских транспортных судов, сообщает американский Минфин. Согласно документу Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC), под санкции попали, в... Согласно документу Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC), под санкции попали, в... читать дальше

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Сегодня утром нефтяные цены растут после обвала накануне до минимумов с декабря 2021 года. Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:24 мск составила $69,60 за баррель, что на $0,41 (0,59%) выше, чем на закрытие... Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:24 мск составила $69,60 за баррель, что на $0,41 (0,59%) выше, чем на закрытие... читать дальше

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В августе цены на газ в США на площадке Henry Hub снизились на 4% к июлю - до $1,98 за MMBtu, в сентябре-октябре останутся стабильными на фоне межсезонного низкого потребления этого энергоносителя, пишет в ежемесячном прогнозе Управление энергетической информации Минэнерго США... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 203,45 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 19 выпускам облигаций на общую сумму 3,03 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $6,38 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ...

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Порядок обслуживания и учета еврооблигаций, в цепочке владения которых были недружественные нерезиденты, вновь уточнен, под регулирование подпадут и замещающие облигации. В понедельник был подписан и опубликован указ президента РФ №767, вносящий изменения в указы №95 и... В понедельник был подписан и опубликован указ президента РФ №767, вносящий изменения в указы №95 и... читать дальше

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Индексы США завершили торги во вторник без единой динамики: Dow Jones Industrial Average - в минусе, S&P 500 и Nasdaq Composite выросли. Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка опустился на 92,63 пункта (0,23%) и составил 40736,96... Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка опустился на 92,63 пункта (0,23%) и составил 40736,96... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch улучшило прогноз роста мировой экономики на 2024 год до 2,7% с ожидавшихся в июне 2,6%. "Мы пересмотрели с повышением прогнозы экономического роста в США, Великобритании, Бразилии и России на этот год", - говорится в сообщении... "Мы пересмотрели с повышением прогнозы экономического роста в США, Великобритании, Бразилии и России на этот год", - говорится в сообщении... читать дальше

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По итогам вчерашних торгов фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы снизились. Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 понизился на 0,54%, до 507,95 пункта. Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 понизился на 0,54%, до 507,95 пункта. Британский индикатор FTSE 100 потерял 0,78%, германский DAX - 0,96%,... Британский индикатор FTSE 100 потерял 0,78%, германский DAX - 0,96%,... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 11 сентября, составляет 91,1127 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 72,74 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 11 сентября, составляет 100,4995 руб. По... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 11 сентября, составляет 100,4995 руб. По...

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Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 09:00 09:00 Промышленное производство в... Промышленное производство в... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 50471,028 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 287,202 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6,25 коп. и составил 12,6955 руб. Минимальный курс юаня составил 12,6285 руб., максимальный - 12,756 руб. Было заключено 37220 сделок. Объем торгов составил 81866,05... Минимальный курс юаня составил 12,6285 руб., максимальный - 12,756 руб. Было заключено 37220 сделок. Объем торгов составил 81866,05...

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Компания "Инарктика", ведущий производитель атлантического лосося и форели в РФ, может выплатить дивиденды и за третий квартал 2024 года. Такую возможность не исключает заместитель генерального директора компании Андрей Баранов. "Если говорить про выплаты за третий... "Если говорить про выплаты за третий... читать дальше

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