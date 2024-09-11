11 сентября 2024 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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11 сентября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Промышленное производство в Великобритании
|июль 2024
|15:30
|Изменение потребительских цен в США
|август 2024
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 31 августа по 06 сентября
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11 сентября 2024 года 08:51
Выручка компании "Инарктика", ведущего производителя атлантического лосося и форели, в этом году, несмотря на гибель рыбы, может сохраниться на уровне прошлого года, сообщил вчера на конференции заместитель гендиректора компании Андрей Баранов.
"Думаю, что по итогам... читать дальше
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11 сентября 2024 года 08:45
США вчера внесли в санкционные списки одного россиянина и две компании из РФ, а также девять российских транспортных судов, сообщает американский Минфин.
Согласно документу Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC), под санкции попали, в... читать дальше
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11 сентября 2024 года 08:38
Сегодня утром нефтяные цены растут после обвала накануне до минимумов с декабря 2021 года.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:24 мск составила $69,60 за баррель, что на $0,41 (0,59%) выше, чем на закрытие... читать дальше
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11 сентября 2024 года 08:36
В августе цены на газ в США на площадке Henry Hub снизились на 4% к июлю - до $1,98 за MMBtu, в сентябре-октябре останутся стабильными на фоне межсезонного низкого потребления этого энергоносителя, пишет в ежемесячном прогнозе Управление энергетической информации Минэнерго США... читать дальше
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11 сентября 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 203,45 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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11 сентября 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 19 выпускам облигаций на общую сумму 3,03 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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11 сентября 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $6,38 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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11 сентября 2024 года 08:29
Порядок обслуживания и учета еврооблигаций, в цепочке владения которых были недружественные нерезиденты, вновь уточнен, под регулирование подпадут и замещающие облигации.
В понедельник был подписан и опубликован указ президента РФ №767, вносящий изменения в указы №95 и... читать дальше
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11 сентября 2024 года 08:22
Индексы США завершили торги во вторник без единой динамики: Dow Jones Industrial Average - в минусе, S&P 500 и Nasdaq Composite выросли.
Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка опустился на 92,63 пункта (0,23%) и составил 40736,96... читать дальше
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11 сентября 2024 года 08:15
Международное рейтинговое агентство Fitch улучшило прогноз роста мировой экономики на 2024 год до 2,7% с ожидавшихся в июне 2,6%.
"Мы пересмотрели с повышением прогнозы экономического роста в США, Великобритании, Бразилии и России на этот год", - говорится в сообщении... читать дальше
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11 сентября 2024 года 08:08
По итогам вчерашних торгов фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы снизились.
Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 понизился на 0,54%, до 507,95 пункта.
Британский индикатор FTSE 100 потерял 0,78%, германский DAX - 0,96%,... читать дальше
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11 сентября 2024 года 08:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 11 сентября, составляет 91,1127 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 72,74 коп.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 11 сентября, составляет 100,4995 руб. По...
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11 сентября 2024 года 08:00
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время
Публикация
Период
09:00
Промышленное производство в... читать дальше
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10 сентября 2024 года 20:20
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 50471,028 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 287,202 млрд руб., или на...
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10 сентября 2024 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6,25 коп. и составил 12,6955 руб.
Минимальный курс юаня составил 12,6285 руб., максимальный - 12,756 руб. Было заключено 37220 сделок. Объем торгов составил 81866,05...
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10 сентября 2024 года 19:02
Компания "Инарктика", ведущий производитель атлантического лосося и форели в РФ, может выплатить дивиденды и за третий квартал 2024 года. Такую возможность не исключает заместитель генерального директора компании Андрей Баранов.
"Если говорить про выплаты за третий... читать дальше
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