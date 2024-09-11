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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в июле составил 3,3% против уточненных 2,7% в июне
Рост промпроизводства в РФ в июле ускорился до 3,3% после роста на 2,7% в июне, сообщил Росстат. Данные в июле оказались лучше прогнозов аналитиков, ожидавших повышение показателя на 2,6%.
 
Fitch повысило прогноз роста мировой экономики на 2024 год
Международное рейтинговое агентство Fitch улучшило прогноз роста мировой экономики на 2024 год до 2,7% с ожидавшихся в июне 2,6%. "Мы пересмотрели с повышением прогнозы экономического роста в США, Великобритании, Бразилии и России на этот год", -...
 
Минэкономразвития отклонило несколько заявок на получение статуса ЭЗО
Минэкономразвития отклонило несколько заявок на включение в список экономически значимых организаций (ЭЗО) из-за несоответствия требованиям профильного закона, рассказал "Ведомостям". первый заместитель министра экономического развития Илья Торосов....
 
В августе выдача IT-ипотеки сократилась в 17 раз
По итогам августа выдачи IT-ипотеки упали в 17 раз - с 30,2 млрд до 1,76 млрд рублей, следует из отчетности корпорации ДОМ.РФ. Тренд на снижение спроса на этот вид ипотеки "Известиям" подтвердили в Абсолют Банке. А в банке "Новиком" уточнили, что...
 
11 сентября 2024 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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11 сентября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
09:00 Промышленное производство в Великобритании июль 2024
15:30 Изменение потребительских цен в США август 2024
17:30 Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране С 31 августа по 06 сентября

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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НОВОСТИ
11 сентября 2024 года 08:51
По итогам года выручка "Инарктики" может сохраниться на прошлогоднем уровне - заместитель гендиректора
Выручка компании "Инарктика", ведущего производителя атлантического лосося и форели, в этом году, несмотря на гибель рыбы, может сохраниться на уровне прошлого года, сообщил вчера на конференции заместитель гендиректора компании Андрей Баранов.

"Думаю, что по итогам...    читать дальше
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11 сентября 2024 года 08:45
США ввели санкции в отношении двух компаний и нескольких морских судов РФ
США вчера внесли в санкционные списки одного россиянина и две компании из РФ, а также девять российских транспортных судов, сообщает американский Минфин.

Согласно документу Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC), под санкции попали, в...    читать дальше
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11 сентября 2024 года 08:38
Нефть дорожает с многолетних минимумов
Сегодня утром нефтяные цены растут после обвала накануне до минимумов с декабря 2021 года.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:24 мск составила $69,60 за баррель, что на $0,41 (0,59%) выше, чем на закрытие...    читать дальше
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11 сентября 2024 года 08:36
Минэнерго США ожидает стабильной добычи газа в течение нескольких месяцев на фоне низких цен
В августе цены на газ в США на площадке Henry Hub снизились на 4% к июлю - до $1,98 за MMBtu, в сентябре-октябре останутся стабильными на фоне межсезонного низкого потребления этого энергоносителя, пишет в ежемесячном прогнозе Управление энергетической информации Минэнерго США...    читать дальше
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11 сентября 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 203,45 млрд руб.
Сегодня ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 203,45 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения на...    читать дальше
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11 сентября 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 19 выпускам облигаций на общую сумму 3,03 млрд руб.
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 19 выпускам облигаций на общую сумму 3,03 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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11 сентября 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $6,38 млн
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $6,38 млн.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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11 сентября 2024 года 08:29
Уточнен порядок обслуживания и учета евробондов с недружественным следом в цепочке
Порядок обслуживания и учета еврооблигаций, в цепочке владения которых были недружественные нерезиденты, вновь уточнен, под регулирование подпадут и замещающие облигации.

В понедельник был подписан и опубликован указ президента РФ №767, вносящий изменения в указы №95 и...    читать дальше
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11 сентября 2024 года 08:22
Фондовая Америка завершила торги разнонаправленными изменениями индексов
Индексы США завершили торги во вторник без единой динамики: Dow Jones Industrial Average - в минусе, S&P 500 и Nasdaq Composite выросли.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка опустился на 92,63 пункта (0,23%) и составил 40736,96...    читать дальше
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11 сентября 2024 года 08:15
Fitch повысило прогноз роста мировой экономики на 2024г до 2,7% с 2,6%
Международное рейтинговое агентство Fitch улучшило прогноз роста мировой экономики на 2024 год до 2,7% с ожидавшихся в июне 2,6%.

"Мы пересмотрели с повышением прогнозы экономического роста в США, Великобритании, Бразилии и России на этот год", - говорится в сообщении...    читать дальше
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11 сентября 2024 года 08:08
Рынки акций Европы снизились вчера, DAX потерял процент
По итогам вчерашних торгов фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы снизились.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 понизился на 0,54%, до 507,95 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 потерял 0,78%, германский DAX - 0,96%,...    читать дальше
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11 сентября 2024 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 91,1127 руб., курс евро - в размере 100,4995 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 11 сентября, составляет 91,1127 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 72,74 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 11 сентября, составляет 100,4995 руб. По...
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11 сентября 2024 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

Время

Публикация

Период

09:00

Промышленное производство в...    читать дальше
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10 сентября 2024 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 10 сентября выросла на 0,57% и составила 50471,028 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 50471,028 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 287,202 млрд руб., или на...
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10 сентября 2024 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 12,6955 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6,25 коп. и составил 12,6955 руб.

Минимальный курс юаня составил 12,6285 руб., максимальный - 12,756 руб. Было заключено 37220 сделок. Объем торгов составил 81866,05...
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10 сентября 2024 года 19:02
"Инарктика" может выплатить дивиденды за 3-й квартал 2024 г.
Компания "Инарктика", ведущий производитель атлантического лосося и форели в РФ, может выплатить дивиденды и за третий квартал 2024 года. Такую возможность не исключает заместитель генерального директора компании Андрей Баранов.

"Если говорить про выплаты за третий...    читать дальше
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