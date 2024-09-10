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Главная  /  Все новости  /  Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 1263 млрд руб.
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10 сентября 2024 года 10:22

Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 1263 млрд руб.

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10 сентября. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 10 сентября по данным на начало операционного дня выросло до 1263 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 1204,9 млрд руб.

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Сальдо

 
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