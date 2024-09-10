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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в июле составил 3,3% против уточненных 2,7% в июне
Рост промпроизводства в РФ в июле ускорился до 3,3% после роста на 2,7% в июне, сообщил Росстат. Данные в июле оказались лучше прогнозов аналитиков, ожидавших повышение показателя на 2,6%.
 
Минэкономразвития отклонило несколько заявок на получение статуса ЭЗО
Минэкономразвития отклонило несколько заявок на включение в список экономически значимых организаций (ЭЗО) из-за несоответствия требованиям профильного закона, рассказал "Ведомости". первый заместитель министра экономического развития Илья Торосов....
 
В августе выдача IT-ипотеки сократилась в 17 раз
По итогам августа выдачи IT-ипотеки упали в 17 раз - с 30,2 млрд до 1,76 млрд рублей, следует из отчетности корпорации ДОМ.РФ. Тренд на снижение спроса на этот вид ипотеки "Известиям" подтвердили в Абсолют Банке. А в банке "Новиком" уточнили, что...
 
Минэкономразвития повысило прогноз по росту промпроизводства в РФ в 2024 году с 2,5% до 4%
Минэкономразвития существенно повысило прогноз роста промышленного производства в РФ в 2024 году - до 4,0% с 2,5% в апрельской версии, а также прогноз роста инвестиций в основной капитал - до 7,8% с 2,3%, сообщил журналистам в пятницу представитель...
 
10 сентября 2024 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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10 сентября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
09:00 Изменение потребительских цен в Германии август 2024

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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НОВОСТИ
10 сентября 2024 года 09:26
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 5986,6 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3828,74 млрд руб.
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 10 сентября составили по Российской Федерации 5986,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5760,2 млрд руб.

На...    читать дальше
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10 сентября 2024 года 09:22
Годовая выручка концерна "Телематика" по МСФО выросла в 1,9 раза
По итогам 2023 года выручка АО "Телематика" (до 2022 года - "Национальные Телематические Системы", НТС) по МСФО составила 39,6 млрд руб. (+88%), из которых 58% (23 млрд руб.) было сформировано железнодорожным сегментом бизнеса, 42% (16,5 млрд руб.) - автотранспортным, сообщили...    читать дальше
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10 сентября 2024 года 09:19
ВТБ разместит 11 сентября однодневные бонды серии КС-4-791 на 200 млрд рублей
0 сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 11 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-4-791 объемом 200 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ...    читать дальше
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10 сентября 2024 года 09:14
Инфляция в Германии в августе составила 1,9%
В августе 2024 года потребительские цены в Германии, рассчитанные по национальным стандартам, выросли на 1,9% по сравнению с тем же месяцем 2023 года после повышения на 2,3% месяцем ранее, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического управления страны...    читать дальше
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10 сентября 2024 года 08:59
Азиатские фондовые индексы меняются незначительно и разнонаправленно
Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов во вторник показывают незначительные и разнонаправленные изменения.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:27 мск увеличилось на 0,3%.

Лидерами роста котировок выступают акции Tokyo...    читать дальше
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10 сентября 2024 года 08:51
"АЛРОСА" прогнозирует восстановление спроса на рынке алмазов
"АЛРОСА" ожидает восстановления спроса на рынке алмазов в этом году на фоне хороших фундаментальных факторов и может учесть эту ситуацию при расчете годовых дивидендов за 2024 год, заявил во время вебинара SberCIB начальник управления корпоративных финансов и IR "АЛРОСА" Сергей...    читать дальше
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10 сентября 2024 года 08:43
ВТБ повысил ставки по вкладам
ВТБ повысил ставки по вкладам, максимальная ставка по депозитам на два года составит 20% годовых, говорится в сообщении банка. Предложение доступно для действующих клиентов, которые переведут новые для ВТБ средства из других банков, а также для новых клиентов.

ВТБ также...    читать дальше
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10 сентября 2024 года 08:36
Китай в августе нарастил экспорт на 8,7%, импорт - на 0,5%
Китай в августе увеличил экспорт на 8,7% в годовом выражении - до $308,65 млрд, говорится в сообщении Главного таможенного управления КНР. Таким образом, показатель достиг максимума за 23 месяца. При этом прирост был самым значительным с марта 2023 года. Импорт повысился на 0,5%...    читать дальше
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10 сентября 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 84,02 млрд руб.
Сегодня ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 84,02 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения на...    читать дальше
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10 сентября 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций на общую сумму $6,1 млн
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций на общую сумму $6,1 млн.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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10 сентября 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 38 выпускам облигаций на общую сумму 4,48 млрд руб.
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 38 выпускам облигаций на общую сумму 4,48 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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10 сентября 2024 года 08:29
Цены на нефть незначительно снижаются после роста накануне
Цены на нефть эталонных марок слабо опускаются утром во вторник после подъема днем ранее. Трейдеры следят за ураганной активностью в Мексиканском заливе и оценивают слухи о пополнении Китаем стратегических нефтяных резервов.

Национальный центр прогнозирования ураганов...    читать дальше
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10 сентября 2024 года 08:20
Американские фондовые индексы выросли на 1,2%
Значения всех трех основных фондовых индекса США по итогам торгов в понедельник увеличились на 1,2% после существенного снижения рынка в последнее время.

Dow Jones на прошедшей неделе опустился на 2,5%, S&P 500 - почти на 4%, что стало наихудшими результатами с марта...    читать дальше
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10 сентября 2024 года 08:12
Продажи автомобилей в Китае снижаются пятый месяц подряд
Розничные продажи легковых автомобилей в Китае в августе уменьшились на 1,1% по сравнению с тем же месяцем прошлого года - до 1,92 млн, сообщается в отчете Китайской ассоциации пассажирских автомобилей (CPCA). Таким образом, сокращение было зафиксировано по итогам пятого месяца...    читать дальше
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10 сентября 2024 года 08:07
Европейские рынки акций завершили торги в понедельник на позитиве
Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы завершили уверенным ростом торги в понедельник, инвесторы оценивали корпоративные новости в ожидании заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ).

ЕЦБ объявит итоги очередного заседания в четверг. По прогнозам рынка,...    читать дальше
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10 сентября 2024 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США с 10 сентября в размере 90,3853 руб., евро - 99,9067 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 10 сентября, составляет 90,3853 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 56,28 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 10 сентября, составляет 99,9067 руб. По сравнению...
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