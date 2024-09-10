10 сентября 2024 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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10 сентября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Изменение потребительских цен в Германии
|август 2024
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10 сентября 2024 года 09:26
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 10 сентября составили по Российской Федерации 5986,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5760,2 млрд руб.
На... читать дальше
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10 сентября 2024 года 09:22
По итогам 2023 года выручка АО "Телематика" (до 2022 года - "Национальные Телематические Системы", НТС) по МСФО составила 39,6 млрд руб. (+88%), из которых 58% (23 млрд руб.) было сформировано железнодорожным сегментом бизнеса, 42% (16,5 млрд руб.) - автотранспортным, сообщили... читать дальше
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10 сентября 2024 года 09:19
0 сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 11 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-4-791 объемом 200 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ... читать дальше
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10 сентября 2024 года 09:14
В августе 2024 года потребительские цены в Германии, рассчитанные по национальным стандартам, выросли на 1,9% по сравнению с тем же месяцем 2023 года после повышения на 2,3% месяцем ранее, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического управления страны... читать дальше
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10 сентября 2024 года 08:59
Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов во вторник показывают незначительные и разнонаправленные изменения.
Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:27 мск увеличилось на 0,3%.
Лидерами роста котировок выступают акции Tokyo... читать дальше
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10 сентября 2024 года 08:51
"АЛРОСА" ожидает восстановления спроса на рынке алмазов в этом году на фоне хороших фундаментальных факторов и может учесть эту ситуацию при расчете годовых дивидендов за 2024 год, заявил во время вебинара SberCIB начальник управления корпоративных финансов и IR "АЛРОСА" Сергей... читать дальше
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10 сентября 2024 года 08:43
ВТБ повысил ставки по вкладам, максимальная ставка по депозитам на два года составит 20% годовых, говорится в сообщении банка. Предложение доступно для действующих клиентов, которые переведут новые для ВТБ средства из других банков, а также для новых клиентов.
ВТБ также... читать дальше
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10 сентября 2024 года 08:36
Китай в августе увеличил экспорт на 8,7% в годовом выражении - до $308,65 млрд, говорится в сообщении Главного таможенного управления КНР. Таким образом, показатель достиг максимума за 23 месяца. При этом прирост был самым значительным с марта 2023 года. Импорт повысился на 0,5%... читать дальше
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10 сентября 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 84,02 млрд руб.
Эмитент
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Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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10 сентября 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций на общую сумму $6,1 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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10 сентября 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 38 выпускам облигаций на общую сумму 4,48 млрд руб.
Эмитент
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Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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10 сентября 2024 года 08:29
Цены на нефть эталонных марок слабо опускаются утром во вторник после подъема днем ранее. Трейдеры следят за ураганной активностью в Мексиканском заливе и оценивают слухи о пополнении Китаем стратегических нефтяных резервов.
Национальный центр прогнозирования ураганов... читать дальше
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10 сентября 2024 года 08:20
Значения всех трех основных фондовых индекса США по итогам торгов в понедельник увеличились на 1,2% после существенного снижения рынка в последнее время.
Dow Jones на прошедшей неделе опустился на 2,5%, S&P 500 - почти на 4%, что стало наихудшими результатами с марта... читать дальше
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10 сентября 2024 года 08:12
Розничные продажи легковых автомобилей в Китае в августе уменьшились на 1,1% по сравнению с тем же месяцем прошлого года - до 1,92 млн, сообщается в отчете Китайской ассоциации пассажирских автомобилей (CPCA). Таким образом, сокращение было зафиксировано по итогам пятого месяца... читать дальше
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10 сентября 2024 года 08:07
Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы завершили уверенным ростом торги в понедельник, инвесторы оценивали корпоративные новости в ожидании заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ).
ЕЦБ объявит итоги очередного заседания в четверг. По прогнозам рынка,... читать дальше
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10 сентября 2024 года 08:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 10 сентября, составляет 90,3853 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 56,28 коп.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 10 сентября, составляет 99,9067 руб. По сравнению...
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