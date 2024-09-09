Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 12,6316 руб.

Минимальный курс юаня составил 12,563 руб., максимальный - 12,6805 руб. Было заключено 16125 сделок. Объем торгов составил 37056,23 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 12,6645 руб. за юань.

9 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 9,09 коп. и составил 12,6316 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 50183,826 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 1046,050 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 7,85 коп. и составил 12,633 руб. Минимальный курс юаня составил 12,566 руб., максимальный - 12,686 руб. Было заключено 30505 сделок. Объем торгов составил 56888,96 млн... Минимальный курс юаня составил 12,566 руб., максимальный - 12,686 руб. Было заключено 30505 сделок. Объем торгов составил 56888,96 млн...

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Товарооборот России и Узбекистана за полгода вырос на 9%, заявил премьер министр РФ Михаил Мишустин, открывая пятое заседание Совместной комиссии на уровне глав правительств России и Узбекистана. "В прошлом году российско-узбекский товарооборот вырос на 11,5% и превысил 820 млрд... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги ростом на фоне улучшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры. В Азии сегодня наблюдалась негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,5%, австралийский ASX Australia - на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 0,3%,... В Азии сегодня наблюдалась негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,5%, австралийский ASX Australia - на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 0,3%,... читать дальше

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Российская сторона видит перспективы сотрудничества с Узбекистаном в области промышленной кооперации, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, открывая пятое заседание Совместной комиссии на уровне глав правительств России и Узбекистана. "Перспективным является углубление... читать дальше

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Средний размер номинальной заработной платы в ФРГ во втором квартале увеличился на 5,4% относительно аналогичного периода прошлого года, по данным Федерального статистического управления страны (Destatis). Потребительские цены выросли на 2,3%, в результате чего реальные... Потребительские цены выросли на 2,3%, в результате чего реальные... читать дальше

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Банк России включил еще четыре системно-значимые кредитные организации (СЗКО) в реестр банков, признанных ЦБ значимыми на рынке платежных услуг: Юникредит банк, Московский кредитный банк, Росбанк и Райффайзенбанк. Таким образом, в реестр регулятора вошли все 13 СЗКО.... Таким образом, в реестр регулятора вошли все 13 СЗКО.... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок продолжают подниматься вечером в понедельник, восстанавливаясь после снижения по итогам прошлой недели. Поддержку нефтяным котировкам оказывают риски, связанные с возникновением очередного урагана у американского побережья Мексиканского... Поддержку нефтяным котировкам оказывают риски, связанные с возникновением очередного урагана у американского побережья Мексиканского... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 9,09 коп. и составил 12,6316 руб. Минимальный курс юаня составил 12,563 руб., максимальный - 12,6805 руб. Было заключено 16125 сделок. Объем торгов составил 37056,23... Минимальный курс юаня составил 12,563 руб., максимальный - 12,6805 руб. Было заключено 16125 сделок. Объем торгов составил 37056,23...

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Инвесторам, вкладывающим средства в американский рынок акций, следует наращивать долю бумаг из защитных секторов на фоне ослабления экономики США, полагает команда аналитиков банка JPMorgan Chase & Co. под руководством Мислава Матейки. Доходность государственных... Доходность государственных... читать дальше

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Альфа-банк создал дочернюю компанию для предоставления факторинговых услуг. Как следует из данных ЕГРЮЛ, ООО "Альфа-факторинг" зарегистрировано 6 сентября. Его уставный капитал составляет 10 млн рублей. Компания полностью принадлежит банку. Как следует из данных ЕГРЮЛ, ООО "Альфа-факторинг" зарегистрировано 6 сентября. Его уставный капитал составляет 10 млн рублей. Компания полностью принадлежит банку. Гендиректором новой... Гендиректором новой... читать дальше

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ЦБ РФ с 10 сентября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 7282,75 (+35,53) руб./грамм; на серебро - 83,81 (+0,87) руб./грамм; на платину - 2714,16 (+31,34) руб./грамм; на палладий - 2775,18 (+46,15) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 10 сентября, составляет 99,9067 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 19,11 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 10 сентября, составляет 90,3853 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 56,28 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Американские фондовые индексы растут примерно на 1% в начале торгов в понедельник при отсутствии значимых экономических новостей. На этой неделе важное значение для рынка будут иметь данные о динамике потребительских цен и цен производителей в США, которые будут... На этой неделе важное значение для рынка будут иметь данные о динамике потребительских цен и цен производителей в США, которые будут... читать дальше

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РФ с 1 по 9 сентября отгрузила на экспорт 1,3 млн тонн основных зерновых культур, что почти на 1 млн тонн меньше, чем за аналогичный период прошлого года (2,297 млн тонн), сообщается в мониторинге Российского зернового союза. Как заявила "Интерфаксу" директор... Как заявила "Интерфаксу" директор... читать дальше

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