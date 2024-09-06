06 сентября 2024 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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6 сентября. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 09.09 по 15.09 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|10.09.2024
|09:00
|Изменение потребительских цен в Германии
|август 2024
|11.09.2024
|09:00
|Промышленное производство в Великобритании
|июль 2024
|11.09.2024
|15:30
|Изменение потребительских цен в США
|август 2024
|11.09.2024
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 24 по 30 августа
|12.09.2024
|14:45
|Процентная ставка ЕЦБ
|сентябрь 2024
|12.09.2024
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 25 по 31 августа
|12.09.2024
|15:30
|Изменение цен производителей в США
|август 2024
|12.09.2024
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 18 по 24 августа
|12.09.2024
|21:00
|Бюджет США
|август 2024
|13.09.2024
|09:45
|Изменение потребительских цен во Франции
|август 2024
|13.09.2024
|12:00
|Промышленное производство в еврозоне
|июль 2024
|13.09.2024
|15:30
|Динамика цен на продукцию, импортируемую в США
|август 2024
|13.09.2024
|17:00
|Предварительный индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|сентябрь 2024
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06 сентября 2024 года 20:20
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 49137,777 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 25,335 млрд руб., или на...
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06 сентября 2024 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5,24 коп. и составил 12,5545 руб.
Минимальный курс юаня составил 12,469 руб., максимальный - 12,672 руб. Было заключено 39133 сделки. Объем торгов составил 70324,3 млн...
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06 сентября 2024 года 18:59
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Индекс МосБиржи к 18:50 мск подрос на 0,07% и составил 2623,37 пункта.... читать дальше
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06 сентября 2024 года 18:36
Временное торговое соглашение между Евразийским экономическим союзом и Монголией планируется подписать до конца текущего года, сообщила в пятницу пресс-служба Евразийской экономической комиссии.
"5-6 сентября на площадке Евразийской экономической комиссии состоялись... читать дальше
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06 сентября 2024 года 18:08
Число действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире увеличилось в августе по итогам третьего месяца подряд, согласно данным американской нефтесервисной компании Baker Hughes.
В среднем в минувшем месяце работали 1735 установок против 1713 в июле. При этом... читать дальше
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06 сентября 2024 года 18:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2,22 коп. и составил 12,5407 руб.
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06 сентября 2024 года 17:56
Цены на нефть опускаются в пятницу, завершая неделю снижением более чем на 6%.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 17:50 мск составила $72,3 за баррель, что на $0,39 (0,54%) ниже, чем на закрытие предыдущей... читать дальше
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06 сентября 2024 года 17:46
РФ в завершившемся 2023/24 масложировом сезоне (сентябрь 2023-август 2024 гг.), по экспертным оценкам, отгрузила на экспорт более 7,3 млн тонн растительных масел, что на 28% больше, чем сезоном ранее (5,7 млн тонн), сообщил "Интерфаксу" эксперт аграрного рынка Александр... читать дальше
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06 сентября 2024 года 17:35
Nasdaq приняла решение исключить из котировального списка американские депозитарные акции (ADS) Qiwi, решение о делистинге вступит в силу с момента открытия торгов 16 сентября 2024 года, говорится в сообщении компании.
Nasdaq уведомила Qiwi о делистинге ее акций в марте... читать дальше
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06 сентября 2024 года 17:26
ЦБ РФ с 7 сентября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 7247,22 (+71,82) руб./грамм; на серебро - 82,94 (+1,96) руб./грамм; на платину - 2682,82 (+58,32) руб./грамм; на палладий - 2729,03 (+23,78) руб./грамм.
Это автоматическое сообщение.
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06 сентября 2024 года 17:21
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 7 сентября, составляет 99,7156 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 52,29 коп.
Это автоматическое сообщение.
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06 сентября 2024 года 17:21
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 7 сентября, составляет 89,8225 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 11,81 коп.
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06 сентября 2024 года 17:17
Американские фондовые индексы начали торги в пятницу со слабой позитивной динамикой, однако затем S&P 500 и Nasdaq перешли к снижению на данных о состоянии рынка труда США.
Dow Jones Industrial Average к 17:02 мск увеличился на 0,35% и составил 40899,32 пункта.... читать дальше
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06 сентября 2024 года 17:15
В течение ближайшей недели с 09.09 по 15.09 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Дата
Время
Публикация
Период
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06 сентября 2024 года 17:08
Минфин РФ запускает процедуру замещения суверенных еврооблигаций, сообщило министерство.
К замещению принимаются все находящиеся в обращении выпуски еврооблигаций Российской Федерации в соответствии с условиями, установленными приказом Минфина от 5 сентября №388... читать дальше
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06 сентября 2024 года 16:59
Инфляция в США устойчиво замедляется, двигаясь к целевому показателю Федеральной резервной системы (ФРС) в 2%, поэтому пришло время для снижения базовой процентной ставки, считает президент Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс.
Поскольку экономика... читать дальше
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