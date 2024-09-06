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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в июле составил 3,3% против уточненных 2,7% в июне
Рост промпроизводства в РФ в июле ускорился до 3,3% после роста на 2,7% в июне, сообщил Росстат. Данные в июле оказались лучше прогнозов аналитиков, ожидавших повышение показателя на 2,6%.
 
За 8 месяцев доходы бюджета РФ выросли на 35,5%, расходы - на 22,2%
Федеральный бюджет РФ в январе-августе, по предварительным данным, был исполнен с дефицитом в размере 331,4 млрд рублей, свидетельствует краткая ежемесячная информация Минфина. По отношению к ВВП размер дефицита составил 0,2%. Поправками в закон о...
 
Роскомнадзор разработал порядок ведения реестра персональных страниц в соцсетях
Роскомнадзор подготовил порядок формирования и ведения реестра персональных страниц в соцсетях, аудитория которых превышает 10 тыс. человек. В проекте документа, опубликованном на федеральном портале нормативных правовых актов, сообщается, что для...
 
В торговых центрах Москвы практически не осталось свободных крупных помещений
В Москве доля свободных помещений площадью более 1000 кв. м в торговых центрах, по данным на конец 1-го полугодия 2024 г., составила 2%. Об этом говорится в отчете компании CORE.XP. Как пишут "Ведомости", такие же данные приводят еще два...
 
06 сентября 2024 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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6 сентября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
09:00 Внешнеторговый баланс Германии март 2022
09:00 Промышленное производство в Германии июль 2024
09:45 Промышленное производство во Франции июль 2024
11:00 Объемы розничных продаж в Италии июль 2024
12:00 Изменение ВВП еврозоны II квартал 2024
15:30 Данные с рынка труда США август 2024

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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НОВОСТИ
06 сентября 2024 года 16:48
Доля Tesla на китайском рынке снижается
Доля Tesla Inc. на китайском рынке электромобилей в январе-июле 2024 года снизилась до 6,5% по сравнению с 9% за тот же период прошлого года, говорится в отчете шанхайской консалтинговой компании Automobility.

Китайские покупатели все чаще предпочитают автомобилям Tesla...    читать дальше
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06 сентября 2024 года 16:37
ВТБ разместил 13,6% выпуска однодневных бондов серии КС-4-788 на 27,3 млрд рублей
сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 6 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-4-788 на 27 млрд 254,4 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 200 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.

Таким образом, банк...    читать дальше
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06 сентября 2024 года 16:35
Во втором квартале чистая прибыль банков США выросла на 1,1% в годовом сравнении
Совокупная чистая прибыль банков США во втором квартале 2024 года увеличилась на 1,1% относительно аналогичного периода прошлого года и составила $71,5 млрд, говорится в сообщении Федеральной корпорации по страхованию депозитов (FDIC).

В расчетах учитывались данные...    читать дальше
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06 сентября 2024 года 16:30
В течение ближайшей недели с 7 по 13 сентября ожидаются выплаты купонных доходов по 187 выпускам облигаций
В течение ближайшей недели с 7 по 13 сентября ожидаются выплаты купонных доходов по 187 выпускам облигаций.

Дата

Эмитент

Выпуск

Размер выплат

Размер выплат на...    читать дальше
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06 сентября 2024 года 16:30
В течение ближайшей недели с 7 по 13 сентября ожидаются погашения по 43 выпускам облигаций
В течение ближайшей недели с 7 по 13 сентября ожидаются погашения по 43 выпускам облигаций.

Дата

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

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06 сентября 2024 года 16:30
В течение ближайшей недели с 7 по 13 сентября ожидаются выплаты купонных доходов по 5 выпускам еврооблигаций
В течение ближайшей недели с 7 по 13 сентября ожидаются выплаты купонных доходов по 5 выпускам еврооблигаций.

Дата

Эмитент

Выпуск

Размер выплат

Размер выплат на...    читать дальше
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06 сентября 2024 года 16:27
В этом году Дербентский завод игристых вин планирует увеличить их производство в 1,7 раза
ОАО "Дербентский завод игристых вин" в 2024 году планирует произвести порядка 2 млн декалитров (дал) игристого вина, сообщил "Интерфаксу" заместитель генерального директора предприятия Гайдар Шуайбов.

По его словам, в 2023 году было произведено 1,143 млн дал этой...    читать дальше
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06 сентября 2024 года 16:16
Международные резервы РФ в августе выросли на 1,9%
Объем международных (золотовалютных) резервов РФ в августе 2024 года вырос на $11,665 млрд, или на 1,9%, до $613,715 млрд с $602,050 млрд, следует из информации на сайте ЦБ РФ.

В январе-августе 2024 года резервы увеличились на $15,123 млрд, или на 2,5%, с $598,592 млрд...    читать дальше
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06 сентября 2024 года 16:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 16:00 мск 6 сентября растет
К середине дня индекс Мосбиржи начал расти. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 18,91 пункта (0,721%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2640,53 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2645,1 (+0,9%) пункта, минимальное...    читать дальше
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06 сентября 2024 года 16:07
В августе безработица в США снизилась до 4,2% с 4,3% в июле
Количество рабочих мест в экономике США в августе увеличилось на 142 тыс., говорится в сообщении министерства труда страны.

Согласно пересмотренным данным, в июле число рабочих мест выросло всего на 89 тыс., а не на 114 тыс., как сообщалось ранее.

Безработица...    читать дальше
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06 сентября 2024 года 16:03
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 16:00 мск составил 88,34/91,96 руб.
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 88,34/91,96 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 4 коп., Cредний курс продажи упал...
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06 сентября 2024 года 15:56
Премии страховщиков РФ по ОСАГО во 2-м квартале практически не изменились и составили 82 млрд рублей
Показатель общих премий, собранных российскими страховщиками по ОСАГО по итогам II квартала 2024 года, практически не изменился к уровню II квартала 2023 года и составил 82 млрд рублей, сообщает Банк России в "Обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков" за II квартал...    читать дальше
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06 сентября 2024 года 15:44
Ирак снизил экспорт нефти до 3,3 млн б/с
Ирак с 27 августа сократил экспорт нефти до 3,3 млн б/с, сообщило местное министерство нефти.

Кроме того, страна обещает в ближайшие месяцы снизить внутреннее потребление нефти.

Данные меры, подчеркнули в ведомстве, предприняты для достижения целевого уровня...    читать дальше
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06 сентября 2024 года 15:31
"Эксперт РА" повысило рейтинг "Росэксимбанка" до ruAA+
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг кредитоспособности Росэксимбанка до уровня ruAA+ с ruAA, прогноз по рейтингу стабильный, сообщается в пресс-релизе агентства.

"Повышение рейтинга отражает поступательное наращивание банком объемов поддержки,...    читать дальше
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06 сентября 2024 года 15:30
В понедельник, 9 сентября, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $0 млн
В понедельник, 9 сентября, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $0 млн.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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06 сентября 2024 года 15:30
В понедельник, 9 сентября, ожидаются погашения по 16 выпускам облигаций на общую сумму 2,05 млрд руб.
В понедельник, 9 сентября, ожидаются погашения по 16 выпускам облигаций на общую сумму 2,05 млрд руб.

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Размер погашения, всего

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