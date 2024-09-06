06 сентября 2024 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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6 сентября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Внешнеторговый баланс Германии
|март 2022
|09:00
|Промышленное производство в Германии
|июль 2024
|09:45
|Промышленное производство во Франции
|июль 2024
|11:00
|Объемы розничных продаж в Италии
|июль 2024
|12:00
|Изменение ВВП еврозоны
|II квартал 2024
|15:30
|Данные с рынка труда США
|август 2024
Это автоматическое сообщение.
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06 сентября 2024 года 16:48
Доля Tesla Inc. на китайском рынке электромобилей в январе-июле 2024 года снизилась до 6,5% по сравнению с 9% за тот же период прошлого года, говорится в отчете шанхайской консалтинговой компании Automobility.
Китайские покупатели все чаще предпочитают автомобилям Tesla... читать дальше
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06 сентября 2024 года 16:37
сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 6 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-4-788 на 27 млрд 254,4 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 200 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк... читать дальше
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06 сентября 2024 года 16:35
Совокупная чистая прибыль банков США во втором квартале 2024 года увеличилась на 1,1% относительно аналогичного периода прошлого года и составила $71,5 млрд, говорится в сообщении Федеральной корпорации по страхованию депозитов (FDIC).
В расчетах учитывались данные... читать дальше
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06 сентября 2024 года 16:30
В течение ближайшей недели с 7 по 13 сентября ожидаются выплаты купонных доходов по 187 выпускам облигаций.
Дата
Эмитент
Выпуск
Размер выплат
Размер выплат на... читать дальше
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06 сентября 2024 года 16:30
В течение ближайшей недели с 7 по 13 сентября ожидаются погашения по 43 выпускам облигаций.
Дата
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
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06 сентября 2024 года 16:30
В течение ближайшей недели с 7 по 13 сентября ожидаются выплаты купонных доходов по 5 выпускам еврооблигаций.
Дата
Эмитент
Выпуск
Размер выплат
Размер выплат на... читать дальше
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06 сентября 2024 года 16:27
ОАО "Дербентский завод игристых вин" в 2024 году планирует произвести порядка 2 млн декалитров (дал) игристого вина, сообщил "Интерфаксу" заместитель генерального директора предприятия Гайдар Шуайбов.
По его словам, в 2023 году было произведено 1,143 млн дал этой... читать дальше
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06 сентября 2024 года 16:16
Объем международных (золотовалютных) резервов РФ в августе 2024 года вырос на $11,665 млрд, или на 1,9%, до $613,715 млрд с $602,050 млрд, следует из информации на сайте ЦБ РФ.
В январе-августе 2024 года резервы увеличились на $15,123 млрд, или на 2,5%, с $598,592 млрд... читать дальше
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06 сентября 2024 года 16:15
К середине дня индекс Мосбиржи начал расти. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 18,91 пункта (0,721%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2640,53 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2645,1 (+0,9%) пункта, минимальное... читать дальше
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06 сентября 2024 года 16:07
Количество рабочих мест в экономике США в августе увеличилось на 142 тыс., говорится в сообщении министерства труда страны.
Согласно пересмотренным данным, в июле число рабочих мест выросло всего на 89 тыс., а не на 114 тыс., как сообщалось ранее.
Безработица... читать дальше
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06 сентября 2024 года 16:03
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 88,34/91,96 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 4 коп., Cредний курс продажи упал...
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06 сентября 2024 года 15:56
Показатель общих премий, собранных российскими страховщиками по ОСАГО по итогам II квартала 2024 года, практически не изменился к уровню II квартала 2023 года и составил 82 млрд рублей, сообщает Банк России в "Обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков" за II квартал... читать дальше
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06 сентября 2024 года 15:44
Ирак с 27 августа сократил экспорт нефти до 3,3 млн б/с, сообщило местное министерство нефти.
Кроме того, страна обещает в ближайшие месяцы снизить внутреннее потребление нефти.
Данные меры, подчеркнули в ведомстве, предприняты для достижения целевого уровня... читать дальше
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06 сентября 2024 года 15:31
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг кредитоспособности Росэксимбанка до уровня ruAA+ с ruAA, прогноз по рейтингу стабильный, сообщается в пресс-релизе агентства.
"Повышение рейтинга отражает поступательное наращивание банком объемов поддержки,... читать дальше
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06 сентября 2024 года 15:30
В понедельник, 9 сентября, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $0 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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06 сентября 2024 года 15:30
В понедельник, 9 сентября, ожидаются погашения по 16 выпускам облигаций на общую сумму 2,05 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер... читать дальше
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