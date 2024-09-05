Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 1479,9 млрд руб.

5 сентября. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 5 сентября по данным на начало операционного дня снизилось до 1479,9 млрд руб.

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"Норильский никель" внес изменения в модель управления компанией для повышения операционной эффективности. Изменения продиктованы рядом серьезных внешних вызовов, говорится в пресс-релизе "Норникеля". Среди них: падение цен на металлы, ограничение доступа к рынкам,... Изменения продиктованы рядом серьезных внешних вызовов, говорится в пресс-релизе "Норникеля". Среди них: падение цен на металлы, ограничение доступа к рынкам,... читать дальше

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Консолидированный бюджет РФ в январе-июле 2024 года, по предварительной оценке, исполнен с профицитом 1 трлн 14,2 млрд рублей, сообщается в материалах на сайте Федерального казначейства. Доходы консолидированного бюджета в январе-июле составили 39 трлн 513,2 млрд... Доходы консолидированного бюджета в январе-июле составили 39 трлн 513,2 млрд... читать дальше

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Президент США Джо Байден планирует заблокировать сделку по покупке американской сталелитейной компании United States Steel Corp. (US Steel) японской Nippon Steel, пишет газета The Washington Post со ссылкой на информированные источники. Комитет по иностранным... Комитет по иностранным... читать дальше

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Продажи новых автомобилей и грузовиков в США в августе снизились на 4,4% на фоне высоких процентных ставок и замедления темпов роста экономики. Согласно данным Ward's Intelligence, реализация автомобилей в прошлом месяце составила 15,1 млн машин в пересчете на годовые... Согласно данным Ward's Intelligence, реализация автомобилей в прошлом месяце составила 15,1 млн машин в пересчете на годовые... читать дальше

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Правительство на ближайшие три года должно заложить в бюджете финансирование программы "Геология - возрождение легенды". Такое поручение озвучил президент РФ Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме. Он подчеркнул, что необходимо решать задачи... Он подчеркнул, что необходимо решать задачи... читать дальше

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Минсельхоз РФ в условиях влияния санкций, финансовых и логистических ограничений запустил программу льготного экспортного торгового финансирования, сообщает ведомство со ссылкой на выступление замминистра сельского хозяйства Сергея Левина на Восточном экономическом... читать дальше

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Строительство новой верфи во Владивостоке оценивается в сумму свыше 200 млрд рублей, оно может начаться в конце 2025 года, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров журналистам в кулуарах ВЭФ-2024. "По поводу строительства: я рассчитываю на то, что примерно год... "По поводу строительства: я рассчитываю на то, что примерно год... читать дальше

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По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 11,48 пункта (0,441%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2616,63 пункта. По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 4,07 пункта (0,441%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 4,07 пункта (0,441%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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ГК "Росатом" готова построить АЭС на Дальнем Востоке к 2032 г., сообщил журналистам гендиректор компании Алексей Лихачёв в кулуарах ВЭФ-2024. "Окончательные годы будут определены отдельным решением правительства. Но мы уже сегодня слышим Минэнерго, что одну из этих... "Окончательные годы будут определены отдельным решением правительства. Но мы уже сегодня слышим Минэнерго, что одну из этих... читать дальше

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Объем компенсации экспортерам части логистических затрат в 2025 году, скорее всего, не превысит размер субсидирования этого года, при этом изменится подход к отбору получателей субсидий, в том числе, при ее распределении между отраслями, сообщил статс-секретарь, замглавы... читать дальше

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Объем онлайн торговли в РФ по итогам первого полугодия 2024 года, по разным оценкам, увеличился в годовом сравнении на 40%, по итогам года отрасль может выйти на 50%-й рост, заявил статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов. "По разным оценкам, у нас... "По разным оценкам, у нас... читать дальше

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Китайский юань дешевеет на Московской бирже утром в четверг, рубль корректируется вверх после сильного падения по итогам предыдущих торгов. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 12,656 руб. (-3,4 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при... По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 12,656 руб. (-3,4 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при...

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ЦБ РФ продал валюту расчетами 4 сентября на 7,3 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора. Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра". Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра". ЦБ 9 января 2024 года начал проведение... ЦБ 9 января 2024 года начал проведение... читать дальше

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Путин предложил сохранить ставку по дальневосточной ипотеке Путин предложил сохранить ставку по дальневосточной и арктической ипотеке на уровне 2% на весь срок действия программы. "Мы уже продлили эти программы (дальневосточную и арктическую ипотеку) до конца 2030 года. Знаю, что в правительстве были дискуссии об условиях такой... "Мы уже продлили эти программы (дальневосточную и арктическую ипотеку) до конца 2030 года. Знаю, что в правительстве были дискуссии об условиях такой... читать дальше

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Сегодняшние торги фондовый рынок России начал ростом индексов на 0,8% на фоне некоторого улучшения внешней сырьевой конъюнктур Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы завершили в минусе торги в среду на фоне общего снижения аппетита к риску на мировых... Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы завершили в минусе торги в среду на фоне общего снижения аппетита к риску на мировых... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 88,56/92,87 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 21 коп., Cредний курс продажи...

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