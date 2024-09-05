05 сентября 2024 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
| 0
|
5 сентября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Объем промышленных заказов в Германии
|июль 2024
|12:00
|Объемы розничных продаж в еврозоне
|июль 2024
|15:15
|Занятость в производственном секторе США
|август 2024
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 25 по 31 августа
|15:30
|Производительность труда и стоимость рабочий силы в США
|II квартал 2024
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 18 по 24 августа
|17:00
|Индекс деловой активности в секторе услуг США
|август 2024
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 24 по 30 августа
Это автоматическое сообщение.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
05 сентября 2024 года 11:26
"Норильский никель" внес изменения в модель управления компанией для повышения операционной эффективности.
Изменения продиктованы рядом серьезных внешних вызовов, говорится в пресс-релизе "Норникеля". Среди них: падение цен на металлы, ограничение доступа к рынкам,... читать дальше
.
05 сентября 2024 года 11:06
Консолидированный бюджет РФ в январе-июле 2024 года, по предварительной оценке, исполнен с профицитом 1 трлн 14,2 млрд рублей, сообщается в материалах на сайте Федерального казначейства.
Доходы консолидированного бюджета в январе-июле составили 39 трлн 513,2 млрд... читать дальше
.
05 сентября 2024 года 10:58
Президент США Джо Байден планирует заблокировать сделку по покупке американской сталелитейной компании United States Steel Corp. (US Steel) японской Nippon Steel, пишет газета The Washington Post со ссылкой на информированные источники.
Комитет по иностранным... читать дальше
.
05 сентября 2024 года 10:50
Продажи новых автомобилей и грузовиков в США в августе снизились на 4,4% на фоне высоких процентных ставок и замедления темпов роста экономики.
Согласно данным Ward's Intelligence, реализация автомобилей в прошлом месяце составила 15,1 млн машин в пересчете на годовые... читать дальше
.
05 сентября 2024 года 10:47
Правительство на ближайшие три года должно заложить в бюджете финансирование программы "Геология - возрождение легенды". Такое поручение озвучил президент РФ Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме.
Он подчеркнул, что необходимо решать задачи... читать дальше
.
05 сентября 2024 года 10:42
Минсельхоз РФ в условиях влияния санкций, финансовых и логистических ограничений запустил программу льготного экспортного торгового финансирования, сообщает ведомство со ссылкой на выступление замминистра сельского хозяйства Сергея Левина на Восточном экономическом... читать дальше
.
05 сентября 2024 года 10:34
Строительство новой верфи во Владивостоке оценивается в сумму свыше 200 млрд рублей, оно может начаться в конце 2025 года, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров журналистам в кулуарах ВЭФ-2024.
"По поводу строительства: я рассчитываю на то, что примерно год... читать дальше
.
05 сентября 2024 года 10:27
По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 11,48 пункта (0,441%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2616,63 пункта.
По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 4,07 пункта (0,441%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше
.
05 сентября 2024 года 10:27
ГК "Росатом" готова построить АЭС на Дальнем Востоке к 2032 г., сообщил журналистам гендиректор компании Алексей Лихачёв в кулуарах ВЭФ-2024.
"Окончательные годы будут определены отдельным решением правительства. Но мы уже сегодня слышим Минэнерго, что одну из этих... читать дальше
.
05 сентября 2024 года 10:20
Объем компенсации экспортерам части логистических затрат в 2025 году, скорее всего, не превысит размер субсидирования этого года, при этом изменится подход к отбору получателей субсидий, в том числе, при ее распределении между отраслями, сообщил статс-секретарь, замглавы... читать дальше
.
05 сентября 2024 года 10:15
Объем онлайн торговли в РФ по итогам первого полугодия 2024 года, по разным оценкам, увеличился в годовом сравнении на 40%, по итогам года отрасль может выйти на 50%-й рост, заявил статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов.
"По разным оценкам, у нас... читать дальше
.
05 сентября 2024 года 10:12
Китайский юань дешевеет на Московской бирже утром в четверг, рубль корректируется вверх после сильного падения по итогам предыдущих торгов.
По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 12,656 руб. (-3,4 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при...
.
05 сентября 2024 года 10:10
ЦБ РФ продал валюту расчетами 4 сентября на 7,3 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора.
Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра".
ЦБ 9 января 2024 года начал проведение... читать дальше
.
05 сентября 2024 года 10:07
Путин предложил сохранить ставку по дальневосточной и арктической ипотеке на уровне 2% на весь срок действия программы.
"Мы уже продлили эти программы (дальневосточную и арктическую ипотеку) до конца 2030 года. Знаю, что в правительстве были дискуссии об условиях такой... читать дальше
.
05 сентября 2024 года 10:04
Сегодняшние торги фондовый рынок России начал ростом индексов на 0,8% на фоне некоторого улучшения внешней сырьевой конъюнктур
Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы завершили в минусе торги в среду на фоне общего снижения аппетита к риску на мировых... читать дальше
.
05 сентября 2024 года 10:03
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 88,56/92,87 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 21 коп., Cредний курс продажи...
.