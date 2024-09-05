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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в июле составил 3,3% против уточненных 2,7% в июне
Рост промпроизводства в РФ в июле ускорился до 3,3% после роста на 2,7% в июне, сообщил Росстат. Данные в июле оказались лучше прогнозов аналитиков, ожидавших повышение показателя на 2,6%.
 
Путин предложил сохранить ставку по дальневосточной ипотеке
Путин предложил сохранить ставку по дальневосточной и арктической ипотеке на уровне 2% на весь срок действия программы. "Мы уже продлили эти программы (дальневосточную и арктическую ипотеку) до конца 2030 года. Знаю, что в правительстве были...
 
Минпромторг сформировал новый экспортный нацпроект
Минпромторг сформировал структуру нового нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", пишут "Ведомости". По данным источников издания, он будет состоять из трех действующих федпроектов – "Промышленный экспорт", "Экспорт продукции АПК",...
 
Банкиры хотят отрегулировать рынок рассрочки
Ассоциация банков России предложила скорректировать законопроект по регулированию рынка рассрочки (BNPL), который находится на рассмотрении в Госдуме, пишет "Коммерсантъ". Банкиры подчеркивают, что в текущем виде нормы регулирования могут сделать...
 
05 сентября 2024 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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5 сентября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
09:00 Объем промышленных заказов в Германии июль 2024
12:00 Объемы розничных продаж в еврозоне июль 2024
15:15 Занятость в производственном секторе США август 2024
15:30 Заявки на пособие по безработице в США С 25 по 31 августа
15:30 Производительность труда и стоимость рабочий силы в США II квартал 2024
15:30 Число получающих пособие по безработице в США С 18 по 24 августа
17:00 Индекс деловой активности в секторе услуг США август 2024
17:30 Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране С 24 по 30 августа

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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НОВОСТИ
05 сентября 2024 года 11:26
"Норникель" объединит Норильский и Кольский дивизионы для повышения операционной эффективности
"Норильский никель" внес изменения в модель управления компанией для повышения операционной эффективности.

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05 сентября 2024 года 11:06
Профицит консолидированного бюджета РФ в январе-июле превысил 1 трлн руб. - Казначейство
Консолидированный бюджет РФ в январе-июле 2024 года, по предварительной оценке, исполнен с профицитом 1 трлн 14,2 млрд рублей, сообщается в материалах на сайте Федерального казначейства.

Доходы консолидированного бюджета в январе-июле составили 39 трлн 513,2 млрд...    читать дальше
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05 сентября 2024 года 10:58
Байден планирует заблокировать сделку Nippon Steel по покупке US Steel
Президент США Джо Байден планирует заблокировать сделку по покупке американской сталелитейной компании United States Steel Corp. (US Steel) японской Nippon Steel, пишет газета The Washington Post со ссылкой на информированные источники.

Комитет по иностранным...    читать дальше
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05 сентября 2024 года 10:50
В августе продажи новых автомобилей в США снизились на 4,4%
Продажи новых автомобилей и грузовиков в США в августе снизились на 4,4% на фоне высоких процентных ставок и замедления темпов роста экономики.

Согласно данным Ward's Intelligence, реализация автомобилей в прошлом месяце составила 15,1 млн машин в пересчете на годовые...    читать дальше
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05 сентября 2024 года 10:47
Путин поручил в бюджете РФ заложить на 3 года финансирование программы "Геология - возрождение легенды"
Правительство на ближайшие три года должно заложить в бюджете финансирование программы "Геология - возрождение легенды". Такое поручение озвучил президент РФ Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме.

Он подчеркнул, что необходимо решать задачи...    читать дальше
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05 сентября 2024 года 10:42
Минсельхоз запустил программу льготного экспортного товарного финансирования
Минсельхоз РФ в условиях влияния санкций, финансовых и логистических ограничений запустил программу льготного экспортного торгового финансирования, сообщает ведомство со ссылкой на выступление замминистра сельского хозяйства Сергея Левина на Восточном экономическом...    читать дальше
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05 сентября 2024 года 10:34
Строительство новой верфи в Приморье оценивается в свыше 200 млрд руб., начнётся в конце 2025 г.
Строительство новой верфи во Владивостоке оценивается в сумму свыше 200 млрд рублей, оно может начаться в конце 2025 года, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров журналистам в кулуарах ВЭФ-2024.

"По поводу строительства: я рассчитываю на то, что примерно год...    читать дальше
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05 сентября 2024 года 10:27
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 10:30 мск 5 сентября растет
По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 11,48 пункта (0,441%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2616,63 пункта.

По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 4,07 пункта (0,441%) по сравнению с закрытием предыдущего...    читать дальше
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05 сентября 2024 года 10:27
Росатом готов построить АЭС на Дальнем Востоке к 2032 г.
ГК "Росатом" готова построить АЭС на Дальнем Востоке к 2032 г., сообщил журналистам гендиректор компании Алексей Лихачёв в кулуарах ВЭФ-2024.

"Окончательные годы будут определены отдельным решением правительства. Но мы уже сегодня слышим Минэнерго, что одну из этих...    читать дальше
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05 сентября 2024 года 10:20
Финансирование экспортной логистической субсидии в 2025 г. не превысит объем 2024 г.
Объем компенсации экспортерам части логистических затрат в 2025 году, скорее всего, не превысит размер субсидирования этого года, при этом изменится подход к отбору получателей субсидий, в том числе, при ее распределении между отраслями, сообщил статс-секретарь, замглавы...    читать дальше
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05 сентября 2024 года 10:15
Объема онлайн-торговли в РФ по итогам 2024 г. вырастет примерно на 50% - Минпромторг
Объем онлайн торговли в РФ по итогам первого полугодия 2024 года, по разным оценкам, увеличился в годовом сравнении на 40%, по итогам года отрасль может выйти на 50%-й рост, заявил статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов.

"По разным оценкам, у нас...    читать дальше
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05 сентября 2024 года 10:12
Рубль утром растет в паре с юанем после сильного падения накануне
Китайский юань дешевеет на Московской бирже утром в четверг, рубль корректируется вверх после сильного падения по итогам предыдущих торгов.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 12,656 руб. (-3,4 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при...
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05 сентября 2024 года 10:10
ЦБ РФ продал юани на 7,3 млрд руб. с расчетами 4 сентября
ЦБ РФ продал валюту расчетами 4 сентября на 7,3 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора.

Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра".

ЦБ 9 января 2024 года начал проведение...    читать дальше
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05 сентября 2024 года 10:07
Путин предложил сохранить ставку по дальневосточной ипотеке
Путин предложил сохранить ставку по дальневосточной и арктической ипотеке на уровне 2% на весь срок действия программы.

"Мы уже продлили эти программы (дальневосточную и арктическую ипотеку) до конца 2030 года. Знаю, что в правительстве были дискуссии об условиях такой...    читать дальше
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05 сентября 2024 года 10:04
Рынок акций РФ открылся ростом индексов на 0,8%
Сегодняшние торги фондовый рынок России начал ростом индексов на 0,8% на фоне некоторого улучшения внешней сырьевой конъюнктур

Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы завершили в минусе торги в среду на фоне общего снижения аппетита к риску на мировых...    читать дальше
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05 сентября 2024 года 10:03
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 10:00 мск составил 88,56/92,87 руб.
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 88,56/92,87 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 21 коп., Cредний курс продажи...
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