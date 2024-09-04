Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 2152,63 млрд руб.

4 сентября. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 4 сентября по данным на начало операционного дня выросло до 2152,63 млрд руб.

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В 1-м полугодии ГК "Дамате", ведущий производитель мяса индейки в РФ, произвела 13 тыс. тонн продукции глубокой переработки, что на 26% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщается в пресс-релизе группы. Завод по глубокой переработке индейки расположен в... Завод по глубокой переработке индейки расположен в... читать дальше

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Американская инвесткомпания Blackstone Inc. и Canada Pension Plan Investment Board (CPP Investments) покупают австралийского оператора центров обработки данных (ЦОД) AirTrunk у Macquarie Group и PSP Investments. Сумма сделки составит 24 млрд австралийских долларов... Сумма сделки составит 24 млрд австралийских долларов... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин на встрече с вице-премьером Сербии Александром Вулином предложил обсудить дальнейшие поставки газа в эту страну на фоне истекающего в марте 2025 года контракта. "Как известно, Россия играет существенную роль в обеспечении Сербии... "Как известно, Россия играет существенную роль в обеспечении Сербии... читать дальше

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Банк России планирует расширить в обе стороны границы тарифного коридора по ОСАГО на 11,57% для общественного транспорта (троллейбусов, трамваев, автобусов, совершающих регулярные перевозки пассажиров) и на 20% для мотоциклов и грузовиков с разрешенной максимальной массой 16... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 38,54 пункта (1,527%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2562,92 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2573,31 (+1,94%) пункта,... читать дальше

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Общий портфель кредитов, выданных американскими банками на строительство жилья для 1-4-х семей, во втором квартале сократился более чем на 10% - до $92 млрд со $102 млрд годом ранее, подсчитали в BankRegData на основе данных Федеральной корпорации по страхованию вкладов (Federal... читать дальше

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 87,75/91,36 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки не изменился, Cредний курс продажи вырос...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 97,02/101,61 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 43 коп., Cредний курс продажи вырос...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 89,15/91,1 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 45 коп., средний...

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Минэкономразвития и МИД работают над увеличением срока действия и кратности электронных виз в Россию для иностранных туристов, сообщил замглавы экономического ведомства Дмитрий Вахруков. "С МИД занимаемся решением вопроса увеличения срока действия и кратности... "С МИД занимаемся решением вопроса увеличения срока действия и кратности... читать дальше

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Минэкономразвития рассматривает возможность продления действия механизма признания компаний экономически значимыми организациями (ЭЗО), сообщил первый замминистра экономического развития РФ Илья Торосов на ВЭФ-2024. "Мы видим, что у нас есть запрос от бизнеса о... "Мы видим, что у нас есть запрос от бизнеса о... читать дальше

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Подконтрольный АФК "Система" лесопромышленный холдинг Segezha Group завершил первое полугодие 2024 года в рамках утвержденного бюджета, ранее озвученные компанией прогнозы по динамике годовых финансовых показателей остаются актуальными, заявил "Интерфаксу" президент компании... читать дальше

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Сбербанк в августе ускорил темпы корпоративного кредитования по сравнению с июлем, заявил старший вице-президент банка, руководитель блока "Финансы" Тарас Скворцов. "По августу мы на следующей неделе покажем более точные цифры, но сейчас можно сказать, что мы сработали несколько... читать дальше

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Сербия, несмотря на давление Запада, которое на нее оказывается, никогда не введет санкции в отношении России и не станет членом НАТО, заявил зампред правительства Сербии Александр Вулин. "Сербия не только стратегический партнер России, но и союзник. Именно поэтому... "Сербия не только стратегический партнер России, но и союзник. Именно поэтому... читать дальше

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Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы снижаются в среду на фоне общего падения аппетита к риску на мировых рынках в связи с растущими опасениями в отношении состояния мировой экономики. Статданные из США и Китая, обнародованные на этой неделе, показали спад... Статданные из США и Китая, обнародованные на этой неделе, показали спад... читать дальше

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сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 4 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-4-786 объемом 200 млрд рублей по цене 99,9509% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 17,98%... Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 17,98%... читать дальше

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