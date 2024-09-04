04 сентября 2024 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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4 сентября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|12:00
|Изменение цен производителей в еврозоне
|июль 2024
|15:30
|Внешнеторговый баланс США
|июль 2024
|17:00
|Объем заказов на товары длительного пользования в США
|июль 2024
|17:00
|Объем промышленных заказов в США
|июль 2024
|17:00
|Процентная ставка Банка Канады
|сентябрь 2024
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04 сентября 2024 года 13:42
В 1-м полугодии ГК "Дамате", ведущий производитель мяса индейки в РФ, произвела 13 тыс. тонн продукции глубокой переработки, что на 26% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщается в пресс-релизе группы.
Завод по глубокой переработке индейки расположен в... читать дальше
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04 сентября 2024 года 13:34
Американская инвесткомпания Blackstone Inc. и Canada Pension Plan Investment Board (CPP Investments) покупают австралийского оператора центров обработки данных (ЦОД) AirTrunk у Macquarie Group и PSP Investments.
Сумма сделки составит 24 млрд австралийских долларов... читать дальше
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04 сентября 2024 года 13:26
Президент РФ Владимир Путин на встрече с вице-премьером Сербии Александром Вулином предложил обсудить дальнейшие поставки газа в эту страну на фоне истекающего в марте 2025 года контракта.
"Как известно, Россия играет существенную роль в обеспечении Сербии... читать дальше
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04 сентября 2024 года 13:18
Банк России планирует расширить в обе стороны границы тарифного коридора по ОСАГО на 11,57% для общественного транспорта (троллейбусов, трамваев, автобусов, совершающих регулярные перевозки пассажиров) и на 20% для мотоциклов и грузовиков с разрешенной максимальной массой 16... читать дальше
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04 сентября 2024 года 13:15
Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 38,54 пункта (1,527%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2562,92 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2573,31 (+1,94%) пункта,... читать дальше
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04 сентября 2024 года 13:10
Общий портфель кредитов, выданных американскими банками на строительство жилья для 1-4-х семей, во втором квартале сократился более чем на 10% - до $92 млрд со $102 млрд годом ранее, подсчитали в BankRegData на основе данных Федеральной корпорации по страхованию вкладов (Federal... читать дальше
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04 сентября 2024 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 87,75/91,36 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки не изменился, Cредний курс продажи вырос...
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04 сентября 2024 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 97,02/101,61 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 43 коп., Cредний курс продажи вырос...
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04 сентября 2024 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 89,15/91,1 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 45 коп., средний...
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04 сентября 2024 года 13:02
Минэкономразвития и МИД работают над увеличением срока действия и кратности электронных виз в Россию для иностранных туристов, сообщил замглавы экономического ведомства Дмитрий Вахруков.
"С МИД занимаемся решением вопроса увеличения срока действия и кратности... читать дальше
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04 сентября 2024 года 12:54
Минэкономразвития рассматривает возможность продления действия механизма признания компаний экономически значимыми организациями (ЭЗО), сообщил первый замминистра экономического развития РФ Илья Торосов на ВЭФ-2024.
"Мы видим, что у нас есть запрос от бизнеса о... читать дальше
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04 сентября 2024 года 12:47
Подконтрольный АФК "Система" лесопромышленный холдинг Segezha Group завершил первое полугодие 2024 года в рамках утвержденного бюджета, ранее озвученные компанией прогнозы по динамике годовых финансовых показателей остаются актуальными, заявил "Интерфаксу" президент компании... читать дальше
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04 сентября 2024 года 12:39
Сбербанк в августе ускорил темпы корпоративного кредитования по сравнению с июлем, заявил старший вице-президент банка, руководитель блока "Финансы" Тарас Скворцов. "По августу мы на следующей неделе покажем более точные цифры, но сейчас можно сказать, что мы сработали несколько... читать дальше
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04 сентября 2024 года 12:31
Сербия, несмотря на давление Запада, которое на нее оказывается, никогда не введет санкции в отношении России и не станет членом НАТО, заявил зампред правительства Сербии Александр Вулин.
"Сербия не только стратегический партнер России, но и союзник. Именно поэтому... читать дальше
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04 сентября 2024 года 12:27
Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы снижаются в среду на фоне общего падения аппетита к риску на мировых рынках в связи с растущими опасениями в отношении состояния мировой экономики.
Статданные из США и Китая, обнародованные на этой неделе, показали спад... читать дальше
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04 сентября 2024 года 12:26
сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 4 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-4-786 объемом 200 млрд рублей по цене 99,9509% от номинала, говорится в сообщении банка.
Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 17,98%... читать дальше
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