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Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 12,1445 руб.
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03 сентября 2024 года 18:00

Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 12,1445 руб.

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3 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 8,63 коп. и составил 12,1445 руб.

Минимальный курс юаня составил 12,0025 руб., максимальный - 12,2845 руб. Было заключено 14855 сделок. Объем торгов составил 27597,89 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 12,1465 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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