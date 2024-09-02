Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 12,0582 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,945 руб., максимальный - 12,148 руб. Было заключено 12756 сделок. Объем торгов составил 27385,47 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 12,09 руб. за юань.

2 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 0,02 коп. и составил 12,0582 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 47765,757 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 1836,139 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2,94 коп. и составил 12,0462 руб. Минимальный курс юаня составил 11,9405 руб., максимальный - 12,132 руб. Было заключено 55073 сделки. Объем торгов составил 93143,25... Минимальный курс юаня составил 11,9405 руб., максимальный - 12,132 руб. Было заключено 55073 сделки. Объем торгов составил 93143,25...

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Рынок акций РФ завершил торги падением. Инвесторы продолжают сокращать позиции из-за ожиданий дальнейшего ужесточения монетарной политики ЦБ РФ. В Азии в понедельник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,1%, австралийский ASX... В Азии в понедельник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,1%, австралийский ASX... читать дальше

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Мероприятия Восточного экономического форума (ВЭФ-2024) начинаются во вторник в кампусе Дальневосточного федерального университета во Владивостоке, работа форума завершится в пятницу, 6 сентября. Главная тема форума этого года - "Дальний Восток-2030. Объединим усилия,... Главная тема форума этого года - "Дальний Восток-2030. Объединим усилия,... читать дальше

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Германия в четвертый раз продлевает доверительное управление над местными дочерними компаниями "Роснефти" - Rosneft Deutschland GmbH и RN Refining & Marketing GmbH. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на сообщение правительства страны, срок внешнего управления, который истекал 10... читать дальше

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Германская Volkswagen рассматривает возможность закрытия заводов в ФРГ и отказа от обещания не сокращать персонал до 2030 года, пишет Financial Times со ссылкой на производственный совет автогиганта. Глава компании Томас Шефер признал, что запущенная в прошлом году... Глава компании Томас Шефер признал, что запущенная в прошлом году... читать дальше

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Цены на нефть слабо меняются вечером в понедельник. Трейдеры оценивают статданные из Китая, указавшие на продолжающийся спад в экономике крупнейшего импортера топлива в мире. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности КНР в августе снизился до... Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности КНР в августе снизился до... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 0,02 коп. и составил 12,0582 руб. Минимальный курс юаня составил 11,945 руб., максимальный - 12,148 руб. Было заключено 12756 сделок. Объем торгов составил 27385,47... Минимальный курс юаня составил 11,945 руб., максимальный - 12,148 руб. Было заключено 12756 сделок. Объем торгов составил 27385,47...

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Верховный суд (ВС) РФ разрешил снижать налогооблагаемую базу по налогу на прибыль за счет расходов на объекты, которые были ликвидированы еще в качестве недостороя, и другие основные средства, не введенные в эксплуатацию. Согласно опубликованному определению судебной коллегии по... читать дальше

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ЦБ РФ с 3 сентября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 7272,65 (-109,72) руб./грамм; на серебро - 85,27 (-1,19) руб./грамм; на платину - 2719,99 (-38,76) руб./грамм; на палладий - 2835,73 (+30,07) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 3 сентября, составляет 90,0013 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 118,55 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 3 сентября, составляет 99,2613 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 150,09 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Американская инвесткомпания Blackstone договорилась о покупке 80% портфеля логистических объектов в Европе у южноафриканского траста недвижимости Burstone и компании ED Trust INL Investments I Proprietary Limited (EDT) в рамках сделки c общей оценкой на уровне 1,022 млрд евро,... читать дальше

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Более 5 млн самостоятельных и организованных туристов из РФ отдохнули этим летом за рубежом, это на 8,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). "По предварительной оценке, в июне-августе туристы из России (как... "По предварительной оценке, в июне-августе туристы из России (как... читать дальше

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Кофе сорта робуста дешевеет в понедельник после того, как цены обновили максимум с 1970-х годов на прошлой неделе. Фьючерсы на робусту на торгах в Лондоне дешевеют на 4,7%, до $4716 за тонну. В минувшую пятницу котировки превышали $5 тыс. "Запасы сейчас низкие, что... "Запасы сейчас низкие, что... читать дальше

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"Газпром" отобразил в плане доразведки Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения (НГКМ) бурение пяти поисково-оценочных скважин в 2029-2031 годах. Информация опубликована в госреестре работ по геологическому изучению недр. Глубина каждой скважины - около 1,9 км.... Глубина каждой скважины - около 1,9 км.... читать дальше

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