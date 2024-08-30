Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю

30 августа. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 02.09 по 08.09 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 49601,895 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 630,977 млрд руб., или на...

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 11,00 коп. и составил 12,0168 руб. Минимальный курс юаня составил 11,9295 руб., максимальный - 12,069 руб. Было заключено 85993 сделки. Объем торгов составил 109851,6... Минимальный курс юаня составил 11,9295 руб., максимальный - 12,069 руб. Было заключено 85993 сделки. Объем торгов составил 109851,6...

.

Российский фондовый рынок завершил торги в пятницу падением индексов МосБиржи и РТС на 2,1% и 1,9% соответственно на фоне проседающей нефти (октябрьский фьючерс на нефть Brent опустился ниже $79 за баррель), несмотря на улучшение внешней фондовой конъюнктуры. Индекс... Индекс... читать дальше

.

Сбербанк выполняет норматив достаточности капитала с запасом, готов к повышению антициклической надбавки в 2025 году, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе кредитной организации. "Согласно целям стратегии и дивидендной политике, Сбер стремится удерживать достаточность... "Согласно целям стратегии и дивидендной политике, Сбер стремится удерживать достаточность... читать дальше

.

Страны БРИКС на форуме в Москве по климатической повестке приняли рамочную основу по климату и устойчивому развитию, сообщила пресс-служба Минэкономразвития. "Документ включает в себя все основные аспекты действий по климату - справедливый переход, митигация, адаптация,... "Документ включает в себя все основные аспекты действий по климату - справедливый переход, митигация, адаптация,... читать дальше

.

Группа банка Citadele, работающая в странах Балтии, в январе-июне 2024 года получила чистую прибыль в размере 50,9 млн евро, что на 21% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (64,5 млн евро), говорится в сообщении банка. Выручка выросла на 2% - до 116,1 млн... Выручка выросла на 2% - до 116,1 млн... читать дальше

.

Глава Банка Франции и член управляющего совета ЕЦБ Франсуа Виллеруа де Гало поддержал снижение ключевых процентных ставок в сентябре на фоне замедления инфляции в еврозоне. "По моему мнению, мы должны действовать на сентябрьском заседании, - сказал он в интервью... "По моему мнению, мы должны действовать на сентябрьском заседании, - сказал он в интервью... читать дальше

.

Группа "ЕвроХим" по итогам I полугодия 2024 года получила 410,5 млрд рублей чистого убытка по МСФО, говорится в отчетности компании. Выручка выросла на 7%, до 194,9 млрд рублей. Выручка выросла на 7%, до 194,9 млрд рублей. Но в результате тестирования на обесценение группа признала убыток в размере 424,6... Но в результате тестирования на обесценение группа признала убыток в размере 424,6... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 14,63 коп. и составил 12,0584 руб. Минимальный курс юаня составил 11,936 руб., максимальный - 12,243 руб. Было заключено 17490 сделок. Объем торгов составил 35777,57... Минимальный курс юаня составил 11,936 руб., максимальный - 12,243 руб. Было заключено 17490 сделок. Объем торгов составил 35777,57...

.

Цены на нефть начали резко опускаться вечером в пятницу на сообщениях СМИ о том, что ОПЕК+ склоняется к увеличению добычи в начале четвертого квартала. Котировки октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:34 мск снизились на $1,16 (1,45%),... Котировки октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:34 мск снизились на $1,16 (1,45%),... читать дальше

.

Страны ОПЕК+ склоняются к тому, чтобы увеличить добычу нефти в октябре согласно ранее обнародованным планам, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на делегатов, участвующих в обсуждениях. Как сообщалось, государства, входящие в ОПЕК+, запланировали нарастить добычу на... Как сообщалось, государства, входящие в ОПЕК+, запланировали нарастить добычу на... читать дальше

.

Внутренний валовой продукт Латвии в первом полугодии текущего года вырос на 0,3% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года (без учета сезонных и календарных факторов) и составил 19,8 млрд евро, сообщило Центральное статистическое управление страны. Экономический... Экономический... читать дальше

.

РФ в настоящее время обеспечена фруктами и ягодами собственного производства почти на 50%, причем в последние годы в общем урожае растет доля семечковых культур (яблоки, груши, айва и т.д.), сообщает Россельхозбанк (OKPO code: 52750822). Аналитики банка подготовили рейтинг... читать дальше

.

Индекс потребительского доверия в США в августе повысился до 67,9 пункта с 66,4 пункта месяцем ранее, говорится в окончательном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Предварительно сообщалось о росте индекса до 67,8 пункта. Эксперты,... Предварительно сообщалось о росте индекса до 67,8 пункта. Эксперты,... читать дальше

.

ЦБ РФ с 31 августа установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 7382,37 (+16,09) руб./грамм; на серебро - 86,46 (-0,09) руб./грамм; на платину - 2758,75 (-13,99) руб./грамм; на палладий - 2805,66 (-17,06) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 31 августа, составляет 100,7622 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 100,92 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.