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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 1665 млрд руб.
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30 августа 2024 года 10:23
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 1665 млрд руб.
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30 августа. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 30 августа по данным на начало операционного дня выросло до 1665 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 1323,5 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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