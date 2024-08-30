30 августа 2024 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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30 августа. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|08:45
|Данные о потребительских расходах во Франции
|июль 2024
|09:00
|Объемы розничных продаж в Германии
|май 2024
|09:45
|Изменение ВВП Франции
|II квартал 2024
|10:45
|Предварительная оценка потребительских цен во Франции
|август 2024
|10:55
|Данные о безработице в Германии
|август 2024
|12:00
|Данные по безработице в еврозоне
|июль 2024
|12:00
|Предварительная оценка потребительских цен в еврозоне
|август 2024
|12:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Италии
|август 2024
|15:30
|Изменение ВВП Канады
|II квартал 2024
|15:30
|Изменение расходов и доходов населения США
|июль 2024
|15:30
|Месячное изменение ВВП Канады
|июнь 2024
|16:45
|Индекс производственной активности Чикаго
|август 2024
|17:00
|Индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|август 2024
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30 августа 2024 года 20:20
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 49601,895 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 630,977 млрд руб., или на...
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30 августа 2024 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 11,00 коп. и составил 12,0168 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,9295 руб., максимальный - 12,069 руб. Было заключено 85993 сделки. Объем торгов составил 109851,6...
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30 августа 2024 года 18:59
Российский фондовый рынок завершил торги в пятницу падением индексов МосБиржи и РТС на 2,1% и 1,9% соответственно на фоне проседающей нефти (октябрьский фьючерс на нефть Brent опустился ниже $79 за баррель), несмотря на улучшение внешней фондовой конъюнктуры.
Индекс... читать дальше
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30 августа 2024 года 18:48
Сбербанк выполняет норматив достаточности капитала с запасом, готов к повышению антициклической надбавки в 2025 году, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе кредитной организации.
"Согласно целям стратегии и дивидендной политике, Сбер стремится удерживать достаточность... читать дальше
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30 августа 2024 года 18:38
Страны БРИКС на форуме в Москве по климатической повестке приняли рамочную основу по климату и устойчивому развитию, сообщила пресс-служба Минэкономразвития.
"Документ включает в себя все основные аспекты действий по климату - справедливый переход, митигация, адаптация,... читать дальше
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30 августа 2024 года 18:27
Группа банка Citadele, работающая в странах Балтии, в январе-июне 2024 года получила чистую прибыль в размере 50,9 млн евро, что на 21% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (64,5 млн евро), говорится в сообщении банка.
Выручка выросла на 2% - до 116,1 млн... читать дальше
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30 августа 2024 года 18:18
Глава Банка Франции и член управляющего совета ЕЦБ Франсуа Виллеруа де Гало поддержал снижение ключевых процентных ставок в сентябре на фоне замедления инфляции в еврозоне.
"По моему мнению, мы должны действовать на сентябрьском заседании, - сказал он в интервью... читать дальше
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30 августа 2024 года 18:07
Группа "ЕвроХим" по итогам I полугодия 2024 года получила 410,5 млрд рублей чистого убытка по МСФО, говорится в отчетности компании.
Выручка выросла на 7%, до 194,9 млрд рублей.
Но в результате тестирования на обесценение группа признала убыток в размере 424,6... читать дальше
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30 августа 2024 года 18:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 14,63 коп. и составил 12,0584 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,936 руб., максимальный - 12,243 руб. Было заключено 17490 сделок. Объем торгов составил 35777,57...
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30 августа 2024 года 17:55
Цены на нефть начали резко опускаться вечером в пятницу на сообщениях СМИ о том, что ОПЕК+ склоняется к увеличению добычи в начале четвертого квартала.
Котировки октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:34 мск снизились на $1,16 (1,45%),... читать дальше
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30 августа 2024 года 17:50
Страны ОПЕК+ склоняются к тому, чтобы увеличить добычу нефти в октябре согласно ранее обнародованным планам, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на делегатов, участвующих в обсуждениях.
Как сообщалось, государства, входящие в ОПЕК+, запланировали нарастить добычу на... читать дальше
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30 августа 2024 года 17:44
Внутренний валовой продукт Латвии в первом полугодии текущего года вырос на 0,3% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года (без учета сезонных и календарных факторов) и составил 19,8 млрд евро, сообщило Центральное статистическое управление страны.
Экономический... читать дальше
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30 августа 2024 года 17:35
РФ в настоящее время обеспечена фруктами и ягодами собственного производства почти на 50%, причем в последние годы в общем урожае растет доля семечковых культур (яблоки, груши, айва и т.д.), сообщает Россельхозбанк (OKPO code: 52750822). Аналитики банка подготовили рейтинг... читать дальше
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30 августа 2024 года 17:28
Индекс потребительского доверия в США в августе повысился до 67,9 пункта с 66,4 пункта месяцем ранее, говорится в окончательном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель.
Предварительно сообщалось о росте индекса до 67,8 пункта. Эксперты,... читать дальше
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30 августа 2024 года 17:28
ЦБ РФ с 31 августа установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 7382,37 (+16,09) руб./грамм; на серебро - 86,46 (-0,09) руб./грамм; на платину - 2758,75 (-13,99) руб./грамм; на палладий - 2805,66 (-17,06) руб./грамм.
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30 августа 2024 года 17:23
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 31 августа, составляет 100,7622 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 100,92 коп.
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