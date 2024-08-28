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Главная / Все новости / Запасы нефти в США упали за период с 16 августа по 23 августа на 846 тыс. баррелей, бензина - упали на 2203 тыс. баррелей
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28 августа 2024 года 17:31
Запасы нефти в США упали за период с 16 августа по 23 августа на 846 тыс. баррелей, бензина - упали на 2203 тыс. баррелей
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28 августа. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 846 тыс. баррелей - до 425,183 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 2203 тыс. баррелей и составили 218,394 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов поднялись на 275 тыс. баррелей, достигнув 123,086 млн баррелей. Эксперты ожидали уменьшения запасов нефти на 2775 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 2150 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 815 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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