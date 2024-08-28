Запасы нефти в США упали за период с 16 августа по 23 августа на 846 тыс. баррелей, бензина - упали на 2203 тыс. баррелей

28 августа. FINMARKET.RU - Коммерческиенефти вна прошлой неделе упали на 846 тыс. баррелей - до 425,183 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 2203 тыс. баррелей и составили 218,394 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов поднялись на 275 тыс. баррелей, достигнув 123,086 млн баррелей. Эксперты ожидали уменьшения запасов нефти на 2775 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 2150 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 815 тыс. баррелей.

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Нефтяные цены умеренно поднимаются днем в ходе торгов, пытаясь восстановиться после снижения по итогам предыдущих двух сессий. Котировки октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:03 мск повысились на $0,13 (0,17%), до $78,78 за... Котировки октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:03 мск повысились на $0,13 (0,17%), до $78,78 за... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг АО "Почта России" и облигаций компании на уровне AA+(RU), улучшив прогноз с "развивающегося" до "стабильного", сообщается в пресс-релизе агентства. Как отмечает АКРА, кредитный рейтинг АО... Как отмечает АКРА, кредитный рейтинг АО... читать дальше

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Число поданных российскими автовладельцами в электронном виде заявлений на урегулирование убытков в ОСАГО кратно растет и достигло 27,2 тыс. с начала года, сообщает Российский союз автостраховщиков (РСА). Союз отмечает, что показатель, который уже по итогам 1-го... Союз отмечает, что показатель, который уже по итогам 1-го... читать дальше

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По итогам сегодняшних торгов фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись преимущественно в минусе вслед за снижением Уолл-стрит накануне. На этой неделе в центре внимания участников рынка находятся пересмотренные данные о ВВП США, которые будут... На этой неделе в центре внимания участников рынка находятся пересмотренные данные о ВВП США, которые будут... читать дальше

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Китайский производитель телекоммуникационного оборудования Huawei увеличил выручку в первом полугодии на 34%, до 417,5 млрд юаней ($58,86 млрд), говорится в пресс-релизе компании. Чистая прибыль повысилась на 18%, до 54,9 млрд юаней. Чистая прибыль повысилась на 18%, до 54,9 млрд юаней. Компания не стала... Компания не стала... читать дальше

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Эффекты налоговых новаций, вступающих в силу с 2025 года, Банк России будет рассматривать в привязке к исполняемым за их счет расходам социального и инвестиционного характера, так как поступление дополнительных ненефтегазовых доходов транслируется в рост плановых расходов. Об... читать дальше

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По итогам 1-го полугодия т.г.ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма" увеличило чистую прибыль по МСФО по сравнению с показателем аналогичного периода 2023 года на 0,4% - до 12,39 млрд рублей, говорится в отчетности компании. Выручка выросла на 9,6% - до 59,61 млрд... Выручка выросла на 9,6% - до 59,61 млрд... читать дальше

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Выпуск Банком России цифрового рубля окажет влияние на трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики (ДКП), говорится в проекте основных направлений ДКП ЦБ на 2025-2027 годы. На этапе введения цифрового рубля повышение неопределенности относительно клиентских... На этапе введения цифрового рубля повышение неопределенности относительно клиентских... читать дальше

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Сегодня фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы уверенно растут в ходе торгов, инвесторы оценивают корпоративные новости и статданные. Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 по данным на 12:49 мск повысился на 0,77%, до 524,6... Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 по данным на 12:49 мск повысился на 0,77%, до 524,6... читать дальше

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После подъема индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 0,89 пункта (0,033%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2699,09 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2723,35... читать дальше

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По итогам 1-го полугодия выручка "Промышленно-металлургического холдинга" (ПМХ) по МСФО выросла по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 17% - до 63,7 млрд рублей, говорится в отчетности материнской компании группы - ПАО "Кокс". Выручка от реализации выпускаемой... Выручка от реализации выпускаемой... читать дальше

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Банк России отложил обсуждение вопроса расширения круга показателей, публикуемых в среднесрочном макроэкономическом прогнозе, на осень 2025 года, говорится в проекте основных направлений единой государственно денежно-кредитной политики на 2025-2027 годы. Расширить... Расширить... читать дальше

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 98,88/103,49 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 13 коп., Cредний курс продажи упал на...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 90/92,2 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 25 коп., средний...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 89,07/93,62 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 5 коп., Cредний курс продажи вырос...

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Банк России планирует проработать вопрос создания отдельного экстренного механизма предоставления ликвидности участникам финансового рынка, не являющимся кредитными организациями, говорится в проекте основных направлений денежно-кредитной политики ЦБ на 2025-2027...

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