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Нефтяная госкомпания ОАЭ Abu Dhabi National Oil Co. (ADNOC) намерена дать "зеленый свет" сделке по покупке германской химкомпании Covestro AG за 11,7 млрд евро уже в сентябре, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники. По словам источников,... По словам источников,... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 24,59 пункта (0,901%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2705,79 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2729,62 (-0,03%) пункта,... читать дальше

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Инвестиционная компания американского миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway продолжила сокращать долю в Bank of America Corp. Berkshire продала 24,7 млн акций банка на общую сумму $981,9 млн в период с 23 по 27 августа, говорится в документах, направленных... Berkshire продала 24,7 млн акций банка на общую сумму $981,9 млн в период с 23 по 27 августа, говорится в документах, направленных... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 89,25/93,29 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 5 коп., Cредний курс продажи...

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Китайский производитель электромобилей Li Auto Inc. увеличил выручку во втором квартале на 11%, однако его чистая прибыль снизилась более чем в 2 раза на фоне роста операционных расходов, а также инвестиций в исследования и разработки (R&D). Как говорится в пресс-релизе... Как говорится в пресс-релизе... читать дальше

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Группа "Уральского завода тяжелого машиностроения" ("Уралмашзавод"), входит в ГК "УЗТМ-Картэкс") в январе-июне 2024 году получила чистую прибыль по МСФО в размере 1,024 млрд рублей, что в 2,6 раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщается в финотчетности... читать дальше

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В четверг, 29 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 29 выпускам облигаций на общую сумму 4,74 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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В четверг, 29 августа, ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 194,03 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения... Размер погашения... читать дальше

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В МВД России зафиксировали новую мошенническую схему, которая реализуется через родительские чаты школьников, заявила официальный представитель министерства Ирина Волк. "Опросы на волнующие родителей школьников темы, приглашения в школьные чаты, предоставление фейковых... "Опросы на волнующие родителей школьников темы, приглашения в школьные чаты, предоставление фейковых... читать дальше

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Лососевая путина в РФ в этом году отстает от показателей двух предыдущих лет, следует из данных Росрыболовства. Как сообщило ведомство, к концу августа выловлено 201,2 тыс. тонн тихоокеанских лососей, больше всего - на Камчатке (123,6 тыс. тонн, 62% к общему объему). В... Как сообщило ведомство, к концу августа выловлено 201,2 тыс. тонн тихоокеанских лососей, больше всего - на Камчатке (123,6 тыс. тонн, 62% к общему объему). В... читать дальше

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Цены на нефть снижаются на торгах в среду, трейдеры ждут данных о запасах энергоносителей в США. Минэнерго США обнародует еженедельный отчет о резервах энергоносителей в 17:30 МСК. Оценки Американского института нефти (API), опубликованные накануне, показали падение... Минэнерго США обнародует еженедельный отчет о резервах энергоносителей в 17:30 МСК. Оценки Американского института нефти (API), опубликованные накануне, показали падение... читать дальше

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Средний размер ставок по 30-летним ипотечным кредитам в Соединенных Штатах на неделе, завершившейся 23 августа, понизился на 6 базисных пунктов на ожиданиях смягчения денежно-кредитной политики Федрезерва, говорится в сообщении Ассоциации ипотечных банкиров (Mortgage Bankers... читать дальше

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К середине дня индекс Мосбиржи продолжает снижаться. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 56,9 пункта (2,084%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2673,48 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2729,62 (-0,03%) пункта,... читать дальше

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Аргентинские власти со 2 сентября снизят налог на импорт товаров до 7,5% с 17,5%, пишет Financial Times со ссылкой на министра экономика страны Луиса Капуто. Снижение направлено на ускорение спада месячной инфляции, которая в июле составила 4% против пиковых 26% в... Снижение направлено на ускорение спада месячной инфляции, которая в июле составила 4% против пиковых 26% в...

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Повышение своего достатка за последние два-три месяца отмечают 10% россиян, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), опубликованные на официальном сайте социологического центра. Результаты исследования показывают, что среди возрастных групп об... Результаты исследования показывают, что среди возрастных групп об... читать дальше

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Китайская компания BYD Co., ведущий китайский производитель автомобилей на новых источниках энергии (NEV), нарастила чистую прибыль и выручку в первом полугодии на фоне увеличения поставок электромобилей. Как говорится в сообщении компании, ее чистая прибыль в... Как говорится в сообщении компании, ее чистая прибыль в... читать дальше

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