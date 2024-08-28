28 августа 2024 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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28 августа. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:45
|Индекс доверия потребителей к экономике Франции
|август 2024
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 17 по 23 августа
Это автоматическое сообщение.
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28 августа 2024 года 16:26
Нефтяная госкомпания ОАЭ Abu Dhabi National Oil Co. (ADNOC) намерена дать "зеленый свет" сделке по покупке германской химкомпании Covestro AG за 11,7 млрд евро уже в сентябре, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
По словам источников,... читать дальше
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28 августа 2024 года 16:15
Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 24,59 пункта (0,901%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2705,79 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2729,62 (-0,03%) пункта,... читать дальше
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28 августа 2024 года 16:12
Инвестиционная компания американского миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway продолжила сокращать долю в Bank of America Corp.
Berkshire продала 24,7 млн акций банка на общую сумму $981,9 млн в период с 23 по 27 августа, говорится в документах, направленных... читать дальше
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28 августа 2024 года 16:03
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 89,25/93,29 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 5 коп., Cредний курс продажи...
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28 августа 2024 года 16:01
Китайский производитель электромобилей Li Auto Inc. увеличил выручку во втором квартале на 11%, однако его чистая прибыль снизилась более чем в 2 раза на фоне роста операционных расходов, а также инвестиций в исследования и разработки (R&D).
Как говорится в пресс-релизе... читать дальше
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28 августа 2024 года 15:50
Группа "Уральского завода тяжелого машиностроения" ("Уралмашзавод"), входит в ГК "УЗТМ-Картэкс") в январе-июне 2024 году получила чистую прибыль по МСФО в размере 1,024 млрд рублей, что в 2,6 раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщается в финотчетности... читать дальше
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28 августа 2024 года 15:30
В четверг, 29 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 29 выпускам облигаций на общую сумму 4,74 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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28 августа 2024 года 15:30
В четверг, 29 августа, ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 194,03 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения... читать дальше
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28 августа 2024 года 15:28
В МВД России зафиксировали новую мошенническую схему, которая реализуется через родительские чаты школьников, заявила официальный представитель министерства Ирина Волк.
"Опросы на волнующие родителей школьников темы, приглашения в школьные чаты, предоставление фейковых... читать дальше
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28 августа 2024 года 15:19
Лососевая путина в РФ в этом году отстает от показателей двух предыдущих лет, следует из данных Росрыболовства.
Как сообщило ведомство, к концу августа выловлено 201,2 тыс. тонн тихоокеанских лососей, больше всего - на Камчатке (123,6 тыс. тонн, 62% к общему объему). В... читать дальше
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28 августа 2024 года 15:11
Цены на нефть снижаются на торгах в среду, трейдеры ждут данных о запасах энергоносителей в США.
Минэнерго США обнародует еженедельный отчет о резервах энергоносителей в 17:30 МСК. Оценки Американского института нефти (API), опубликованные накануне, показали падение... читать дальше
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28 августа 2024 года 14:51
Средний размер ставок по 30-летним ипотечным кредитам в Соединенных Штатах на неделе, завершившейся 23 августа, понизился на 6 базисных пунктов на ожиданиях смягчения денежно-кредитной политики Федрезерва, говорится в сообщении Ассоциации ипотечных банкиров (Mortgage Bankers... читать дальше
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28 августа 2024 года 14:45
К середине дня индекс Мосбиржи продолжает снижаться. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 56,9 пункта (2,084%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2673,48 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2729,62 (-0,03%) пункта,... читать дальше
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28 августа 2024 года 14:42
Аргентинские власти со 2 сентября снизят налог на импорт товаров до 7,5% с 17,5%, пишет Financial Times со ссылкой на министра экономика страны Луиса Капуто.
Снижение направлено на ускорение спада месячной инфляции, которая в июле составила 4% против пиковых 26% в...
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28 августа 2024 года 14:29
Повышение своего достатка за последние два-три месяца отмечают 10% россиян, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), опубликованные на официальном сайте социологического центра.
Результаты исследования показывают, что среди возрастных групп об... читать дальше
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28 августа 2024 года 14:21
Китайская компания BYD Co., ведущий китайский производитель автомобилей на новых источниках энергии (NEV), нарастила чистую прибыль и выручку в первом полугодии на фоне увеличения поставок электромобилей.
Как говорится в сообщении компании, ее чистая прибыль в... читать дальше
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