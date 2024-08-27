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Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,7537 руб.
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27 августа 2024 года 19:15

Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,7537 руб.

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27 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6,77 коп. и составил 11,7537 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,641 руб., максимальный - 11,83 руб. Было заключено 77584 сделки. Объем торгов составил 128655,31 млн руб., что на 25% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,799 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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