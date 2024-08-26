ЦБ РФ установил курс доллара США с 27 августа в размере 91,7745 руб.

26 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 27 августа, составляет 91,7745 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 17,33 коп.

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"Полюс" в 1-м полугодии увеличил общий объем производства золота на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1,473 млн унций, сообщила компания. Золотодобытчик решил повысить прогноз по производству золота на 2024 год на 2% - с 2,7-2,8 млн унций до... Золотодобытчик решил повысить прогноз по производству золота на 2024 год на 2% - с 2,7-2,8 млн унций до... читать дальше

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Индекс Мосбиржи нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 1,63 пункта (0,059%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2765,38 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2799,89 (+1,31%) пункта,... читать дальше

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Максимальное значение за месяц (с 28 июля по 27 августа) - 89,1278 руб. за доллар, минимальное значение - 84,86 руб. за доллар, средний курс покупки за месяц вырос на 3,31 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы растут на торгах во вторник, инвесторы оценивают статданные из Германии. Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 по данным на 12:42 МСК повысился на 0,09%, до 518,52 пункта. Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 по данным на 12:42 МСК повысился на 0,09%, до 518,52 пункта. Британский... Британский... читать дальше

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 89,13/93,11 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 21 коп., Cредний курс продажи...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 90,15/91,65 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 15 коп., средний...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 98,68/103,04 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 8 коп., Cредний курс продажи упал на...

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ПАО "Россети Юг" в апреле-июне 2024 года получило чистую прибыль по МСФО в размере 428,135 млн рублей, что в 1,5 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в финансовой отчетности компании. Выручка во втором квартале сократилась на 1% и составила... Выручка во втором квартале сократилась на 1% и составила... читать дальше

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Китайский автопроизводитель BYD Co. начинает сотрудничество с Huawei Technologies Co. в сфере автономного вождения. Премиальный бренд BYD - Fangchengbao - подписал соглашение об использовании технологии Huawei в своих автомобилях, сообщилас сегодня компания в соцсети... читать дальше

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Перечень поручений президента РФ для снижения инфляционной напряженности будет обнародован в самые сжатые сроки, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "По итогам вчерашнего совещания у президента в самые сжатые сроки будет сформулирован перечень... "По итогам вчерашнего совещания у президента в самые сжатые сроки будет сформулирован перечень... читать дальше

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России необходимо наращивать темпы обновления флота, она вытеснена с рынка перевозок своих же ресурсов - нефти, зерна, нефтепродуктов, заявил помощник президента РФ Николай Патрушев. "Темпы обновления российского флота не отвечают требованиям сегодняшнего дня. На... "Темпы обновления российского флота не отвечают требованиям сегодняшнего дня. На... читать дальше

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России необходимо наращивать объемы морских научных исследований и геологоразведочных работ, сообщил помощник президента РФ Николай Патрушев. "Нам необходимо нарастить объёмы морских научных исследований, геологоразведочных работ, обеспечить выполнение... "Нам необходимо нарастить объёмы морских научных исследований, геологоразведочных работ, обеспечить выполнение... читать дальше

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ПАО "Россети Урал" (прежнее название - "МРСК Урала", входит в группу "Россети") в апреле-июне 2024 года сократило чистую прибыль по МСФО на 0,5% по сравнению с показателем аналогичного периода 2023 года, до 3,97 млрд рублей, говорится в отчетности компании. Выручка... Выручка... читать дальше

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Крупнейшая в мире горнодобывающая группа BHP Group Ltd. зафиксировала резкое падение чистой прибыли в 2024 финансовом году (завершился 30 июня) из-за масштабных списаний. Как говорится в сообщении компании, чистая прибыль за 12 месяцев упала на 39%, до $7,9... Как говорится в сообщении компании, чистая прибыль за 12 месяцев упала на 39%, до $7,9... читать дальше

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Китай к 2043 году более чем вдвое увеличит флот коммерческих самолетов, прогнозирует Boeing Co. Компания ежегодно публикует прогноз спроса на гражданские самолеты в КНР на ближайшие 20 лет (Commercial Market Outlook, CMO). Компания ежегодно публикует прогноз спроса на гражданские самолеты в КНР на ближайшие 20 лет (Commercial Market Outlook, CMO). Согласно новому прогнозу Boeing,... Согласно новому прогнозу Boeing,... читать дальше

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7 августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 27 августа однодневные биржевые облигации серии КС-4-780 объемом 200 млрд рублей по цене 99,9515% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 17,76%... Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 17,76%... читать дальше

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