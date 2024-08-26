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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
Инфляция в РФ в июле составила 1,14%
Рост потребительских цен в июле ускорился до 1,14% после повышения до 0,64% в июне, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция составила 9,13% после 8,59% месяцем ранее. Рост цен в июле совпал с прогнозами аналитиков
 
ЦБ объяснил новый запрет на операции с "грязными" российскими бумагами
Банк России выявил повышенную активность отдельных участников финансового рынка на фоне сообщений иностранных банков о возобновлении расконвертации депозитарных расписок российских эмитентов, т. е. переводе их в акции. В связи с этим ЦБ принял...
 
Кредиты: розница впервые показала признаки замедления
В июле впервые в этом году произошло снижение темпов роста кредитования физлиц, прирост объема новых кредитов оказался почти в пять раз ниже июньского. Об этом, как пишет "Коммерсантъ", свидетельствуют данные банков, опубликованные ЦБ. Согласно...
 
Самозанятым хотят запретить работать в сфере грузоперевозок
Около 70% грузоперевозчиков могут уйти с рынка — самозанятым хотят запретить работать в этой сфере, пишут "Известия". Поправки в законопроект о системе "ГосЛог" подготовлены ассоциацией "Грузавтотранс" и "Общественной потребительской инициативой"...
 
26 августа 2024 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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26 августа. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
11:00 Индекс доверия к экономике Германии института Ifo август 2024
15:30 Предварительные данные по объемам заказов на товары длительного пользования в США июль 2024

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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НОВОСТИ
27 августа 2024 года 13:21
"Полюс" на 3% увеличил производство в 1-м полугодии
"Полюс" в 1-м полугодии увеличил общий объем производства золота на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1,473 млн унций, сообщила компания.

Золотодобытчик решил повысить прогноз по производству золота на 2024 год на 2% - с 2,7-2,8 млн унций до...    читать дальше
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27 августа 2024 года 13:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 13:00 мск 27 августа растет
Индекс Мосбиржи нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 1,63 пункта (0,059%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2765,38 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2799,89 (+1,31%) пункта,...    читать дальше
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27 августа 2024 года 13:05
Средний курс покупки наличного доллара США в банках Москвы достиг максимального значения за месяц и составляет 89,1278 руб.
Максимальное значение за месяц (с 28 июля по 27 августа) - 89,1278 руб. за доллар, минимальное значение - 84,86 руб. за доллар, средний курс покупки за месяц вырос на 3,31 руб.

Это автоматическое сообщение.
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27 августа 2024 года 13:05
Фондовые индексы Европы повышаются в ходе торгов
Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы растут на торгах во вторник, инвесторы оценивают статданные из Германии.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 по данным на 12:42 МСК повысился на 0,09%, до 518,52 пункта.

Британский...    читать дальше
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27 августа 2024 года 13:03
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 89,13/93,11 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 89,13/93,11 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 21 коп., Cредний курс продажи...
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27 августа 2024 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск 27 августа средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 90,15/91,65 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 90,15/91,65 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 15 коп., средний...
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27 августа 2024 года 13:03
Cредний курс покупки/продажи наличного евро в банках Москвы на 13:00 мск составил 98,68/103,04 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 98,68/103,04 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 8 коп., Cредний курс продажи упал на...
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27 августа 2024 года 12:53
"Россети Юг" сократили чистую прибыль за 2-й квартал по МСФО в 1,5 раза
ПАО "Россети Юг" в апреле-июне 2024 года получило чистую прибыль по МСФО в размере 428,135 млн рублей, что в 1,5 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в финансовой отчетности компании.

Выручка во втором квартале сократилась на 1% и составила...    читать дальше
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27 августа 2024 года 12:45
BYD начнет использовать в своих автомобилях технологию автономного вождения Huawei
Китайский автопроизводитель BYD Co. начинает сотрудничество с Huawei Technologies Co. в сфере автономного вождения. Премиальный бренд BYD - Fangchengbao - подписал соглашение об использовании технологии Huawei в своих автомобилях, сообщилас сегодня компания в соцсети...    читать дальше
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27 августа 2024 года 12:37
Перечень поручений президента РФ для борьбы с инфляцией будет обнародован в ближайшее время
Перечень поручений президента РФ для снижения инфляционной напряженности будет обнародован в самые сжатые сроки, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"По итогам вчерашнего совещания у президента в самые сжатые сроки будет сформулирован перечень...    читать дальше
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27 августа 2024 года 12:30
Патрушев: России необходимо проведение целенаправленной и скоординированной морской политики, наращивание темпов обновления флота
России необходимо наращивать темпы обновления флота, она вытеснена с рынка перевозок своих же ресурсов - нефти, зерна, нефтепродуктов, заявил помощник президента РФ Николай Патрушев.

"Темпы обновления российского флота не отвечают требованиям сегодняшнего дня. На...    читать дальше
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27 августа 2024 года 12:22
России нужно наращивать объемы геологоразведочных работ - Патрушев
России необходимо наращивать объемы морских научных исследований и геологоразведочных работ, сообщил помощник президента РФ Николай Патрушев.

"Нам необходимо нарастить объёмы морских научных исследований, геологоразведочных работ, обеспечить выполнение...    читать дальше
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27 августа 2024 года 12:14
"Россети Урал" снизили квартальную чистую прибыль по МСФО на 0,5%
ПАО "Россети Урал" (прежнее название - "МРСК Урала", входит в группу "Россети") в апреле-июне 2024 года сократило чистую прибыль по МСФО на 0,5% по сравнению с показателем аналогичного периода 2023 года, до 3,97 млрд рублей, говорится в отчетности компании.

Выручка...    читать дальше
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27 августа 2024 года 12:06
BHP в 2024 фингоду сократила чистую прибыль на 39%
Крупнейшая в мире горнодобывающая группа BHP Group Ltd. зафиксировала резкое падение чистой прибыли в 2024 финансовом году (завершился 30 июня) из-за масштабных списаний.

Как говорится в сообщении компании, чистая прибыль за 12 месяцев упала на 39%, до $7,9...    читать дальше
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27 августа 2024 года 11:58
В ближайшие 20 лет Китаю потребуется порядка 8,83 тыс. новых самолетов, прогнозирует Boeing
Китай к 2043 году более чем вдвое увеличит флот коммерческих самолетов, прогнозирует Boeing Co.

Компания ежегодно публикует прогноз спроса на гражданские самолеты в КНР на ближайшие 20 лет (Commercial Market Outlook, CMO).

Согласно новому прогнозу Boeing,...    читать дальше
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27 августа 2024 года 11:55
ВТБ разместит 27 августа однодневные бонды серии КС-4-780 на 200 млрд руб. по цене 99,9515% от номинала
7 августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 27 августа однодневные биржевые облигации серии КС-4-780 объемом 200 млрд рублей по цене 99,9515% от номинала, говорится в сообщении банка.

Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 17,76%...    читать дальше
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