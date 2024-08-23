Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,7828 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,668 руб., максимальный - 11,8975 руб. Было заключено 73657 сделок. Объем торгов составил 166683,04 млн руб., что на 70% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,858 руб. за юань.

23 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 16,38 коп. и составил 11,7828 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 49852,018 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 1352,977 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 16,38 коп. и составил 11,7828 руб. Минимальный курс юаня составил 11,668 руб., максимальный - 11,8975 руб. Было заключено 73657 сделок. Объем торгов составил 166683,04... Минимальный курс юаня составил 11,668 руб., максимальный - 11,8975 руб. Было заключено 73657 сделок. Объем торгов составил 166683,04...

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Российский фондовый рынок заметно снизился по итогам торгов в условиях сохраняющихся опасений дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Банком России, а также возросших геополитических рисков из-за нестабильной ситуации в приграничных с Украиной областях. К концу... читать дальше

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Вопрос торговли энергоресурсами Индии и России поднимался в ходе переговоров премьер-министра Индии Нарендры Моди и президента Украины Владимира Зеленского в Киеве в пятницу, Индия и международная экономика в целом заинтересованы в сохранении цен на нефть разумными и... читать дальше

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Регулятор энергетического рынка Великобритании Ofgem повышает максимальный размер счета за электричество и газ для населения на 10% на фоне роста расходов на их закупку, говорится в сообщении органа. С 1 октября по 31 декабря 2024 года потолок цен составит 1,717 тыс.... С 1 октября по 31 декабря 2024 года потолок цен составит 1,717 тыс.... читать дальше

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Минфин США включил в санкционный список АО "Норильский горно-металлургический комбинат им. Завенягина", говорится в сообщении ведомства. "Норильский комбинат" - это Заполярный филиал или Норильский дивизион "Норникеля", то есть ключевая производственная единица на... "Норильский комбинат" - это Заполярный филиал или Норильский дивизион "Норникеля", то есть ключевая производственная единица на... читать дальше

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Минфин США включил в санкционный список семь танкеров для перевозки сжиженного природного газа, говорится в сообщении ведомства. Речь идет об Asya Energy, Everest Energy, North Air, North Mountain, North Sky, North Way, Pioneer. Речь идет об Asya Energy, Everest Energy, North Air, North Mountain, North Sky, North Way, Pioneer. Часть из этих танкеров... Часть из этих танкеров...

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Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ в сентябре снова будет нулевой, на подсолнечный шрот повысится в 1,5 раза. Расчет пошлин представил Минсельхоз. Расчет пошлин представил Минсельхоз. Таким образом, пошлина на масло будет нулевой уже 16-й месяц подряд (с июня 2023... Таким образом, пошлина на масло будет нулевой уже 16-й месяц подряд (с июня 2023... читать дальше

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Власти США ввели ограничительные меры против примерно 400 физических и юридических лиц в связи с действиями России на Украине, сообщил в пятницу американский Минфин. "Расширяя санкции, ранее введенные против России за продолжающиеся боевые действия на Украине, Минфин и... "Расширяя санкции, ранее введенные против России за продолжающиеся боевые действия на Украине, Минфин и... читать дальше

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Нефть демонстрирует резкий рост вечером в пятницу на "голубиных" заявлениях главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла. "Пришло время для корректировки (денежно-кредитной - ИФ) политики, и направление ясно", - сказал он в ходе выступления на ежегодном... "Пришло время для корректировки (денежно-кредитной - ИФ) политики, и направление ясно", - сказал он в ходе выступления на ежегодном... читать дальше

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Федеральная резервная система (ФРС) США готова к снижению ставок, но сроки и скорость этого процесса будут зависеть от ряда факторов, заявил глава регулятора Джером Пауэлл в ходе выступления на ежегодном экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле, где традиционно собираются главы... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 15,17 коп. и составил 11,7938 руб. Минимальный курс юаня составил 11,662 руб., максимальный - 11,8895 руб. Было заключено 17409 сделок. Объем торгов составил 39227,12... Минимальный курс юаня составил 11,662 руб., максимальный - 11,8895 руб. Было заключено 17409 сделок. Объем торгов составил 39227,12...

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Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в рублях (без учета вкладов с дополнительными условиями) десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, во второй декаде августа 2024 года выросло до 17,48% годовых с 17,28% в... читать дальше

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Ставка пошлины на экспорт пшеницы из России с 28 августа составит 908,5 рубля за тонну против 828,4 рубля неделей ранее, сообщает Минсельхоз. Таким образом, она повысится на 9,7%. Таким образом, она повысится на 9,7%. Пошлина на ячмень останется нулевой, на кукурузу - снизится до 701,4 рубля с 1... Пошлина на ячмень останется нулевой, на кукурузу - снизится до 701,4 рубля с 1... читать дальше

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Объем капитальных вложений "Норникеля" снизился в первом полугодии на 34% г/г, до $1 млрд, сообщила компания в пятницу. Сокращение произошло за счет снижения курса рубля, оптимизации расчетов с подрядчиками, а также повышения эффективности при реализации... Сокращение произошло за счет снижения курса рубля, оптимизации расчетов с подрядчиками, а также повышения эффективности при реализации... читать дальше

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Сбор зерна в РФ к 2030 году может вырасти до 170 млн тонн, масличных культур - до 36,378 млн тонн. Такой прогноз содержится в презентации Минсельхоза РФ на I Всероссийском форуме селекционеров и семеноводов "Русское поле - 2024" в Казани в пятницу. Такой прогноз содержится в презентации Минсельхоза РФ на I Всероссийском форуме селекционеров и семеноводов "Русское поле - 2024" в Казани в пятницу. В прошлом... В прошлом... читать дальше

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