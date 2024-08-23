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Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,7938 руб.
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23 августа 2024 года 18:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,7938 руб.
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23 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 15,17 коп. и составил 11,7938 руб. Минимальный курс юаня составил 11,662 руб., максимальный - 11,8895 руб. Было заключено 17409 сделок. Объем торгов составил 39227,12 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,842 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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