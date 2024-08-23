23 августа 2024 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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23 августа. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 26.08 по 01.09 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|26.08.2024
|11:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Ifo
|август 2024
|26.08.2024
|15:30
|Предварительные данные по объемам заказов на товары длительного пользования в США
|июль 2024
|27.08.2024
|09:00
|Изменение ВВП Германии
|II квартал 2024
|27.08.2024
|16:00
|Индекс изменения цен на жилье в 20 крупнейших городах США
|июнь 2024
|27.08.2024
|17:00
|Индекс доверия потребителей (Conference Board)
|август 2024
|28.08.2024
|10:45
|Индекс доверия потребителей к экономике Франции
|август 2024
|28.08.2024
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 17 по 23 августа
|29.08.2024
|12:00
|Индекс делового и потребительского доверия в еврозоне
|август 2024
|29.08.2024
|15:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Германии
|август 2024
|29.08.2024
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 11 по 17 августа
|29.08.2024
|15:30
|Предварительные данные по запасам на оптовых складах США
|июль 2024
|29.08.2024
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 04 по 10 августа
|29.08.2024
|16:30
|Пересмотренная предварительная оценка ВВП США
|II квартал 2024
|30.08.2024
|08:45
|Данные о потребительских расходах во Франции
|июль 2024
|30.08.2024
|09:00
|Объемы розничных продаж в Германии
|май 2024
|30.08.2024
|09:45
|Изменение ВВП Франции
|II квартал 2024
|30.08.2024
|10:45
|Предварительная оценка потребительских цен во Франции
|август 2024
|30.08.2024
|10:55
|Данные о безработице в Германии
|август 2024
|30.08.2024
|12:00
|Данные по безработице в еврозоне
|июль 2024
|30.08.2024
|12:00
|Предварительная оценка потребительских цен в еврозоне
|август 2024
|30.08.2024
|12:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Италии
|август 2024
|30.08.2024
|15:30
|Изменение ВВП Канады
|II квартал 2024
|30.08.2024
|15:30
|Изменение расходов и доходов населения США
|июль 2024
|30.08.2024
|15:30
|Месячное изменение ВВП Канады
|июнь 2024
|30.08.2024
|16:45
|Индекс производственной активности Чикаго
|август 2024
|30.08.2024
|17:00
|Индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|август 2024
Это автоматическое сообщение.
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