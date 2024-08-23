.

Японский производитель микрочипов Kioxia Holdings Corp. подал документы на первичное размещение акций на Токийской фондовой бирже, крупнейшее в этом году, пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники. По словам источников, Kioxia - бывшее подразделение... По словам источников, Kioxia - бывшее подразделение... читать дальше

.

Азиатские фондовые индексы завершили торги в пятницу без единой динамики. Потребительские цены в Японии в июле увеличились на 2,8% в годовом выражении, сообщило министерство внутренних дел и коммуникаций. Такие темпы роста зафиксированы по итогам третьего месяца... Потребительские цены в Японии в июле увеличились на 2,8% в годовом выражении, сообщило министерство внутренних дел и коммуникаций. Такие темпы роста зафиксированы по итогам третьего месяца... читать дальше

.

Появившиеся в ряде СМИ сообщения о планах Санкт-Петербургской валютной биржи (СПВБ) стать одной из площадок по торговле криптоактивами не соответствует действительности, заявила биржа. "Утвержденная стратегия развития ориентирована на развитие собственных продуктов и... "Утвержденная стратегия развития ориентирована на развитие собственных продуктов и... читать дальше

.

Россия на фоне роста мирового интереса к зернобобовым культурам намерена расширять присутствие на этом рынке, заявил руководитель аналитического агентства Russian Pulses Analytics Сергей Плужников, слова которого приводит центр "Агроэкспорт". "РФ на рынке зернобобовых... "РФ на рынке зернобобовых... читать дальше

.

По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 97,75/101,9 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 12 коп., Cредний курс продажи упал на...

.

По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 87,99/92,16 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 30 коп., Cредний курс продажи упал...

.

По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 88,95/91,3 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 28 коп., средний...

.

Росбанк, в августе перешедший под контроль "ТКС Холдинга", в первом полугодии вдвое снизил чистую прибыль по МСФО в годовом выражении, до 9,7 млрд рублей, свидетельствует отчетность кредитной организации. Во втором квартале чистая прибыль банка составила 2,5 млрд... Во втором квартале чистая прибыль банка составила 2,5 млрд... читать дальше

.

В январе-июле 2024 года перевозки грузов в обе стороны через железнодорожные переходы на российско-китайской границе увеличились на 18,2% по сравнению с показателем аналогичного периода 2023 года - до 23,8 млн тонн, сообщила пресс-служба РЖД в телеграм-канале. Объем... Объем... читать дальше

.

ГК "Аэрофлот" изучает новые направления для расширения программы авиашаттлов в РФ, сообщил сегодня журналистам директор департамента продаж и маркетинга группы Константин Быков. "Мы сейчас как раз изучаем те направления, по которым есть схожая необходимость в... "Мы сейчас как раз изучаем те направления, по которым есть схожая необходимость в... читать дальше

.

В июле средний размер автокредита в РФ составил 1,48 млн руб., увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 0,6% (в июне 2024 года - 1,47 млн руб.), говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ). По сравнению с аналогичным периодом 2023 года... По сравнению с аналогичным периодом 2023 года... читать дальше

.

Белоруссия и Китай подписали протокол об утверждении перечня совместных научно-технических проектов, одобренных к финансированию на 2024-2026 годы между Государственным комитетом по науке и технологиям Белоруссии и министерством науки и технологий КНР, сообщило в четверг... читать дальше

.

3 августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 23 августа однодневные биржевые облигации серии КС-4-778 объемом 200 млрд рублей по цене 99,8547% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 17,75%... Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 17,75%... читать дальше

.

Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы растут в пятницу, трейдеры оценивают статданные и корпоративные новости. Внимание рынка приковано к проходящему в Джексон-Хоуле ежегодному экономическому симпозиуму, традиционно организуемому Федеральным резервным банком... Внимание рынка приковано к проходящему в Джексон-Хоуле ежегодному экономическому симпозиуму, традиционно организуемому Федеральным резервным банком... читать дальше

.

Китайский интернет-гигант Alibaba Group Holding повысит статус листинга своих акций на Гонконгской фондовой бирже до "первичного", что поможет компании привлечь миллиарды долларов инвестиций из материкового Китая. Акционеры Alibaba утвердили план конвертации листинга... Акционеры Alibaba утвердили план конвертации листинга... читать дальше

.

Отмена депозитарных расписок (обратная конвертация DR в локальные акции) крупнейших российских компаний возобновлена с 22 августа 2024 года, сообщил банк-депозитарий Bank of New York Mellon. Возможность проведения транзакций продлится до 20 сентября 2024 года. Банк... Банк... читать дальше

.