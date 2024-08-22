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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
Инфляция в РФ в июле составила 1,14%
Рост потребительских цен в июле ускорился до 1,14% после повышения до 0,64% в июне, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция составила 9,13% после 8,59% месяцем ранее. Рост цен в июле совпал с прогнозами аналитиков
 
Нацпроект по обеспечению транспортом оценили в 6,7 трлн рублей
Формат нового национального проекта "Промышленное обеспечение транспортной мобильности" предполагает три сценария мероприятий по его реализации. Об этом говорится в презентации Минпромторга и заинтересованных органов власти, о которой >пишут...
 
Криптокомпании столкнулись с трудностями рекламы
Криптокомпании столкнулись с трудностями в рекламировании своих продуктов после вступления в силу закона, ограничивающего рекламу криптовалют, пишет "Коммерсантъ". Так, о запрете размещения рекламы на стендах проинформированы участники крупнейшего...
 
В России растет неравенство по доходам
В 2023 году в России выросло неравенство по доходам, пишет "Коммерсантъ", приводящий расчет ЦМАКП. Расслоение происходило на фоне сокращения числа бедных и в основном было спровоцировано опережающим ростом доходов наиболее богатых слоев населения. В...
 
22 августа 2024 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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22 августа. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
15:30 Заявки на пособие по безработице в США С 11 по 17 августа
15:30 Число получающих пособие по безработице в США С 04 по 10 августа
17:00 Предварительная оценка индекса потребительского доверия в еврозоне август 2024
17:00 Продажи домов на вторичном рынке жилья США июль 2024

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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НОВОСТИ
22 августа 2024 года 14:31
Нефть перешла к росту
Нефтяные цены умеренно восстанавливаются днем в ходе торгов после падения до минимумов с января днем ранее.

Котировки октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:05 мск выросли на $0,4 (0,53%) - до $76,45 за баррель.

Цена...    читать дальше
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22 августа 2024 года 14:15
В Петербурге видят перспективы роста турпотока из стран БРИКС
Туристические предложения Петербурга на осенний сезон представят на международной выставке Business + Leisure Travel and MICE (BLTM) в Индии, сообщает сегодня пресс-служба городской администрации. Выставка состоится в Дели с 29 по 31 августа.

"По данным "Турбарометра...    читать дальше
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22 августа 2024 года 14:06
Азиатские рынки акций в основном закрылись на позитиве
По итогам сегодняшних торгов рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном выросли, инвесторы оценивали корпоративные отчеты, статданные и итоги заседания Банка Кореи.

Китайский индекс Shanghai Composite потерял 0,1%, гонконгский Hang...    читать дальше
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22 августа 2024 года 13:57
"Кубань-вино" начинает экспортировать вина в Таиланд
ООО "Кубань-вино" (Краснодарский край, один из крупнейших производителей вин в РФ) начинает экспортировать винодельческую продукцию в Таиланд.

"В августе текущего года прошла презентация нашей продукции для членов из ротари-клубов Бангкока. На сегодняшний день...    читать дальше
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22 августа 2024 года 13:47
Во 2-м квартале ВВП ОЭСР вырос на 0,5% относительно 1-го квартала
Во 2-м квартале экономика государств, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), увеличилась на 0,5% относительно предыдущих трех месяцев, говорится в предварительном отчете ОЭСР. Таким образом, темпы роста ВВП остались на уровне 1-го квартала этого...    читать дальше
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22 августа 2024 года 13:24
Более 40% россиян видят основания для повышения качества своей жизни в ближайший год
В течение ближайшего года повышения качества своей жизни и жизни своих семей ожидают 41% россиян, уверенных, что для этого есть реальные основания, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), опубликованные на официальном сайте социологического...    читать дальше
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22 августа 2024 года 13:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 13:00 мск 22 августа растет
Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 9,06 пункта (0,327%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2777,2 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2786,71 (+0,67%) пункта,...    читать дальше
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22 августа 2024 года 13:14
Санкции не отразились на зарубежном сотрудничестве Москвы в области развития транспорта - власти
Санкции не оказали влияние на зарубежное сотрудничество Москвы в области развития транспорта, заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей города Сергей Черемин.

"Как показывает наш опыт, санкции никак не...    читать дальше
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22 августа 2024 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск 22 августа средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 89,7/91,3 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 89,7/91,3 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 13 коп., средний...
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22 августа 2024 года 13:03
Cредний курс покупки/продажи наличного евро в банках Москвы на 13:00 мск составил 98,09/101,78 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 98,09/101,78 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 28 коп., Cредний курс продажи упал на...
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22 августа 2024 года 13:03
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 88,46/92,21 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 88,46/92,21 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 17 коп., Cредний курс продажи упал...
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22 августа 2024 года 13:03
PwC: китайские власти на полгода запретят компании работать в стране из-за аудита Evergrande
Аудиторская фирма PwC сообщила клиентам, что ожидает получения от властей Китая запрета на работу в стране сроком на полгода в качестве меры наказания за аудит обанкротившегося девелопера Evergrande, пишет Financial Times.

По словам клиентов, получивших сообщение фирмы,...    читать дальше
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22 августа 2024 года 12:54
Европейские фондовые индексы демонстрируют уверенный рост
Сегодня фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы уверенно растут в ходе торгов, инвесторы оценивают новости эмитентов и статданные.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 по данным на 12:48 мск увеличился на 0,51% - до 516,56 пункта....    читать дальше
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22 августа 2024 года 12:52
Минтранс РФ за перераспределение авто и ж/д грузоперевозок на речной транспорт
Глава Минтранса РФ Роман Старовойт полагает, что перевозки грузов автомобильным и железнодорожным транспортом нужно перераспределять на внутренние водные пути.

"К сожалению, мы видим, сегодня есть еще на автомобильных дорогах, перевозятся и зерно, и удобрения, даже...    читать дальше
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22 августа 2024 года 12:43
В июле мировой выпуск стали упал на 4,7%
Производство стали в 71 стране мира, предоставляющей данные во Всемирную ассоциацию стали (World Steel Association), в июле 2024 года сократилось на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, до 152,8 млн тонн, сообщила организация.

В январе-июле выпуск металла...    читать дальше
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22 августа 2024 года 12:35
Белоруссия и КНР подпишут соглашение об инвестициях и зоне свободной торговли услугами
Белоруссия и Китай подпишут соглашение об инвестициях и зоне свободной торговли услугами, заявил белорусский президент Александр Лукашенко в четверг в Минске на встрече с премьером Государственного совета КНР Ли Цянем.

"Между сторонами будут подписаны документы, которые...    читать дальше
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