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Нефтяные цены умеренно восстанавливаются днем в ходе торгов после падения до минимумов с января днем ранее. Котировки октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:05 мск выросли на $0,4 (0,53%) - до $76,45 за баррель. Котировки октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:05 мск выросли на $0,4 (0,53%) - до $76,45 за баррель. Цена... Цена... читать дальше

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Туристические предложения Петербурга на осенний сезон представят на международной выставке Business + Leisure Travel and MICE (BLTM) в Индии, сообщает сегодня пресс-служба городской администрации. Выставка состоится в Дели с 29 по 31 августа. "По данным "Турбарометра... "По данным "Турбарометра... читать дальше

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По итогам сегодняшних торгов рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном выросли, инвесторы оценивали корпоративные отчеты, статданные и итоги заседания Банка Кореи. Китайский индекс Shanghai Composite потерял 0,1%, гонконгский Hang... Китайский индекс Shanghai Composite потерял 0,1%, гонконгский Hang... читать дальше

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ООО "Кубань-вино" (Краснодарский край, один из крупнейших производителей вин в РФ) начинает экспортировать винодельческую продукцию в Таиланд. "В августе текущего года прошла презентация нашей продукции для членов из ротари-клубов Бангкока. На сегодняшний день... "В августе текущего года прошла презентация нашей продукции для членов из ротари-клубов Бангкока. На сегодняшний день... читать дальше

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Во 2-м квартале экономика государств, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), увеличилась на 0,5% относительно предыдущих трех месяцев, говорится в предварительном отчете ОЭСР. Таким образом, темпы роста ВВП остались на уровне 1-го квартала этого... читать дальше

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В течение ближайшего года повышения качества своей жизни и жизни своих семей ожидают 41% россиян, уверенных, что для этого есть реальные основания, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), опубликованные на официальном сайте социологического... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 9,06 пункта (0,327%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2777,2 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2786,71 (+0,67%) пункта,... читать дальше

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Санкции не оказали влияние на зарубежное сотрудничество Москвы в области развития транспорта, заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей города Сергей Черемин. "Как показывает наш опыт, санкции никак не... "Как показывает наш опыт, санкции никак не... читать дальше

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 89,7/91,3 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 13 коп., средний...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 98,09/101,78 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 28 коп., Cредний курс продажи упал на...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 88,46/92,21 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 17 коп., Cредний курс продажи упал...

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Аудиторская фирма PwC сообщила клиентам, что ожидает получения от властей Китая запрета на работу в стране сроком на полгода в качестве меры наказания за аудит обанкротившегося девелопера Evergrande, пишет Financial Times. По словам клиентов, получивших сообщение фирмы,... По словам клиентов, получивших сообщение фирмы,... читать дальше

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Сегодня фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы уверенно растут в ходе торгов, инвесторы оценивают новости эмитентов и статданные. Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 по данным на 12:48 мск увеличился на 0,51% - до 516,56 пункта.... Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 по данным на 12:48 мск увеличился на 0,51% - до 516,56 пункта.... читать дальше

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Глава Минтранса РФ Роман Старовойт полагает, что перевозки грузов автомобильным и железнодорожным транспортом нужно перераспределять на внутренние водные пути. "К сожалению, мы видим, сегодня есть еще на автомобильных дорогах, перевозятся и зерно, и удобрения, даже... "К сожалению, мы видим, сегодня есть еще на автомобильных дорогах, перевозятся и зерно, и удобрения, даже... читать дальше

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Производство стали в 71 стране мира, предоставляющей данные во Всемирную ассоциацию стали (World Steel Association), в июле 2024 года сократилось на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, до 152,8 млн тонн, сообщила организация. В январе-июле выпуск металла... В январе-июле выпуск металла... читать дальше

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Белоруссия и Китай подпишут соглашение об инвестициях и зоне свободной торговли услугами, заявил белорусский президент Александр Лукашенко в четверг в Минске на встрече с премьером Государственного совета КНР Ли Цянем. "Между сторонами будут подписаны документы, которые... "Между сторонами будут подписаны документы, которые... читать дальше

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