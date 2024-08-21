21 августа 2024 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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21 августа. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 10 по 16 августа
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21 августа 2024 года 18:17
Турция в сентябре отправит научно-исследовательское судно Oruc Reis для проведения разведки на трех нефтяных блоках, расположенных на шельфе Сомали, сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя министерства нефти страны.
В июле страны подписали соглашение о... читать дальше
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21 августа 2024 года 18:08
Подъем цен на нефть усилился вечером в среду после данных о более значительном, чем ожидалось, сокращении запасов этого вида топлива в Соединенных Штатах по итогам прошлой недели.
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 4,65 млн баррелей, говорится в... читать дальше
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21 августа 2024 года 18:05
Число рабочих мест в Соединенных Штатах (без учета сельскохозяйственного сектора) за 12 месяцев по март 2024 года выросло примерно на 2,1 млн, а не на 2,9 млн, как сообщалось ранее, говорится в пересмотренных данных министерства труда США.
Предыдущая оценка была... читать дальше
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21 августа 2024 года 18:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 9,16 коп. и составил 12,2 руб.
Минимальный курс юаня составил 12,08 руб., максимальный - 12,239 руб. Было заключено 13763 сделки. Объем торгов составил 30443,25 млн...
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21 августа 2024 года 17:52
Участники рынка могут ожидать дальнейших снижений процентных ставок в еврозоне, заявил член управляющего совета Европейского центрального банка и глава ЦБ Италии Фабио Панетта.
"Разумным будет ожидать, что мы приближаемся к фазе смягчения денежно-кредитной политики", -... читать дальше
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21 августа 2024 года 17:43
Apple Inc. вновь заняла первую строчку в списке самых дорогих высокотехнологичных брендов в мире, обогнав занимавшую лидирующую позицию в прошлом году Amazon.com Inc., которая откатилась сразу на четвертое место за счет активного роста конкурентов, говорится в исследовании... читать дальше
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21 августа 2024 года 17:31
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 4649 тыс. баррелей - до 426,029 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США.
Товарные запасы бензина сократились на 1606 тыс. баррелей и составили 220,597 млн... читать дальше
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21 августа 2024 года 17:28
Группа "Государственной транспортной лизинговой компании" (ГТЛК (OKPO code: 57992197)) в январе-июне 2024 года получила 205 млн рублей чистой прибыли по МСФО, что в 5,2 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщается в консолидированной отчетности... читать дальше
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21 августа 2024 года 17:21
1 августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 21 августа однодневные биржевые облигации серии КС-4-776 на 23 млрд 480 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 200 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк... читать дальше
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21 августа 2024 года 17:18
ЦБ РФ с 22 августа установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 7457,14 (+183,31) руб./грамм; на серебро - 87,76 (+3,69) руб./грамм; на платину - 2829,87 (+65,61) руб./грамм; на палладий - 2776,81 (+67,95) руб./грамм.
Это автоматическое сообщение.
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21 августа 2024 года 17:17
Минэкономразвития отказалось от намерения законодательно обязать все публичные акционерные общества (ПАО) иметь дивидендную политику, сообщил источник "Интерфакса". По его словам, теперь предлагается включить в законодательство об АО только требование публично объяснять отказ от... читать дальше
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21 августа 2024 года 17:08
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 22 августа, составляет 101,9508 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 174,68 коп.
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21 августа 2024 года 17:08
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 22 августа, составляет 91,6862 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 99,18 коп.
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21 августа 2024 года 17:03
Американские фондовые индексы растут в начале торгов в среду.
Dow Jones Industrial Average к 16:51 мск повысился на 0,09% и составил 40872,65 пункта.
Standard & Poor's 500 увеличился на 0,26% - до 5611,84 пункта.
Nasdaq Composite... читать дальше
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21 августа 2024 года 16:59
Microsoft со 2 сентября ограничит доступ к облачным подпискам для всех юридических лиц, зарегистрированных на территории РФ, сообщает ПАО "Софтлайн" со ссылкой на поступившее в компанию уведомление американской корпорации.
Согласно уведомлению Microsoft, ограничения... читать дальше
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21 августа 2024 года 16:50
Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26245 с погашением 26 сентября 2035 года составила 82,1781% от номинала, что соответствует доходности 15,99% годовых, говорится в сообщении Минфина России.
Всего было продано бумаг на... читать дальше
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