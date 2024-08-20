.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 12,1244 руб.
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в РФ в июле составила 1,14%
Рост потребительских цен в июле ускорился до 1,14% после повышения до 0,64% в июне, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция составила 9,13% после 8,59% месяцем ранее. Рост цен в июле совпал с прогнозами аналитиков
 
ЦБ предлагает реформу МФО
Банк России предлагает в ближайшие 3 года изменить структуру рынка микрофинансирования, разделив его на три сегмента: компании предпринимательского финансирования, компании целевого финансирования и микрофинансовые, говорится в докладе ЦБ о...
 
Каким был первый месяц без массовой льготной ипотеки
Июль — первый месяц после сворачивания программы льготной ипотеки под 8% годовых — ожидаемо оказался "стрессовым" для рынка жилья, пишет "Коммерсантъ". Как следует из данных "Дом.РФ", которые приводит издание, в минувшем месяце показатели в этом...
 
Зарплаты водителей грузовиков показали взрывной рост
Динамика роста зарплат у водителей грузовых автомобилей в России в первом полугодии этого года оказалась самой сильной среди более чем 100 специальностей, пишут "Ведомости", ссылаясь на данные сервиса HeadHunter и отраслевой ассоциации...
 
20 августа 2024 года 19:15

Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 12,1244 руб.

 0  
20 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 0,70 коп. и составил 12,1244 руб.

Минимальный курс юаня составил 12,0555 руб., максимальный - 12,1885 руб. Было заключено 30068 сделок. Объем торгов составил 56062,73 млн руб., что на 40% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 12,1865 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
20 августа 2024 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 20 августа снизилась на 0,68% и составила 51836,024 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 51836,024 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 357,085 млрд руб., или на...
.
20 августа 2024 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 12,1244 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 0,70 коп. и составил 12,1244 руб.

Минимальный курс юаня составил 12,0555 руб., максимальный - 12,1885 руб. Было заключено 30068 сделок. Объем торгов составил 56062,73...
.
20 августа 2024 года 19:05
Индекс МосБиржи просел на 0,3%, индекс РТС упал на 1,5%
Российский фондовый рынок, начавший торги в небольшом плюсе, завершил вторник в красной зоне.

Индекс МосБиржи к 18:50 мск снизился на 0,26% и составил 2768,42 пункта.

Индекс РТС к 18:50 мск упал на 1,53% - до 961,6 пункта.

Европейские фондовые...    читать дальше
.
20 августа 2024 года 18:46
Запуск прямых рейсов на Бали увеличит спрос на направление, считают в туроператоры
Туроператоры прогнозируют рост турпотока на Бали (Индонезия) после запуска прямых рейсов "Аэрофлота", однако большинство путешественников продолжат летать туда со стыковками, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Запуск прямой авиаперевозки приведет к росту...    читать дальше
.
20 августа 2024 года 18:27
Нефть снова теряет в цене
Нефтяные цены вечером в ходе торгов вновь перешли к снижению.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:11 мск составила $77,24 за баррель, что на $0,42 (0,54%) ниже, чем на закрытие предыдущей сессии.

Цена...    читать дальше
.
20 августа 2024 года 18:20
"Москвич" в 2025 году планирует продать 35-40 тыс. автомобилей
Московский автомобильный завод "Москвич" планирует реализовать в 2025 году 35-40 тысяч автомобилей против 27 тысяч штук по итогам текущего года, сообщил коммерческий директор предприятия Максим Златокрылец.

"Москвич", совместно управляемый правительством столицы и...    читать дальше
.
20 августа 2024 года 18:07
Акции Amazon оказались самыми популярными в списке самых популярных вложений крупных хедж-фондов
Акции технологических гигантов из так называемой "великолепной семерки" (Magnificent Seven) заняли первые 6 мест в списке самых популярных вложений крупных хедж-фондов на рынке этих инструментов, согласно подсчетам блога Your Weekend Reading (YWR).

Чаще всего хедж-фонды...    читать дальше
.
20 августа 2024 года 18:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 12,1084 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 0,70 коп. и составил 12,1084 руб.

Минимальный курс юаня составил 12,0515 руб., максимальный - 12,1815 руб. Было заключено 16876 сделок. Объем торгов составил 33037,63...
.
20 августа 2024 года 17:38
Россия с 1 по 20 августа снизила отгрузки зерна на экспорт на 22%
Россия с 1 по 20 августа отгрузила на экспорт 4 млн 235 тыс. тонн основных видов зерновых культур, что на 22% меньше, чем годом ранее (5,45 млн тонн), сообщается в мониторинге Российского зернового союза.

"Тенденция сокращения отгрузок, начавшаяся в июле, сохраняется,...    читать дальше
.
20 августа 2024 года 17:30
Wells Fargo продает компании Trimont часть портфеля кредитов на коммерческую недвижимость
Один из крупнейших банков США Wells Fargo & Co. (SPB: WFC) продает значительную часть своего портфеля коммерческих ипотечных кредитов компании Trimont LLC.

Сумма сделки не разглашается. По словам главного исполнительного директора Trimont Билла Секстона, его компания...    читать дальше
.
20 августа 2024 года 17:22
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 21 августа
ЦБ РФ с 21 августа установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 7273,83 (+117,55) руб./грамм; на серебро - 84,07 (+3,07) руб./грамм; на платину - 2764,26 (+17,82) руб./грамм; на палладий - 2708,86 (-5,91) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.
.
20 августа 2024 года 17:18
ЦБ РФ установил курс евро с 21 августа в размере 100,204 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 21 августа, составляет 100,204 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 126,85 коп.

Это автоматическое сообщение.
.
20 августа 2024 года 17:18
ЦБ РФ установил курс доллара США с 21 августа в размере 90,6944 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 21 августа, составляет 90,6944 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 115,16 коп.

Это автоматическое сообщение.
.
20 августа 2024 года 17:08
Рынки акций США открылись без единой динамики
Торги во вторник американские фондовые индексы начали разнонаправленными изменениями индексов, инвесторы оценивают новости эмитентов в ожидании выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле.

Dow Jones Industrial...    читать дальше
.
20 августа 2024 года 16:55
За полугодие промпроизводство в Молдавии выросло на 0,7%
В январе-июне 2024 года объем промпроизводства в Молдавии вырос на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщило Национальное бюро статистики, не приведя данных в стоимостном выражении.

В целом объемы производства в добывающей промышленности...    читать дальше
.
20 августа 2024 года 16:51
ВТБ разместил 12,2% выпуска однодневных бондов серии КС-4-775 на 24,5 млрд рублей
0 августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 20 августа однодневные биржевые облигации серии КС-4-775 на 24 млрд 458,9 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 200 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.

Таким образом, банк...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.