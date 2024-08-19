19 августа 2024 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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19 августа. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|17:00
|Индекс опережающих экономических показателей США
|июль 2024
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19 августа 2024 года 16:24
Американская Ford Motor (SPB: F) отзывает более 85 тыс. полицейских внедорожников Explorer в связи с опасностью возгорания в моторном отсеке, говорится в сообщении на сайте Национального управления по безопасности дорожного движения США (National Highway Traffic Safety... читать дальше
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19 августа 2024 года 16:15
Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 37,98 пункта (1,343%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2790,22 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2826 (-0,08%) пункта,... читать дальше
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19 августа 2024 года 16:15
Перевозка груженых контейнеров на полигоне Октябрьской железной дороги (ОЖД, филиал ОАО "РЖД") в январе-июле 2024 года возросла в 1,6 раза по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года, до 358,7 тыс. TEU, сообщила пресс-служба филиала.
В частности, в... читать дальше
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19 августа 2024 года 16:07
Россия и Азербайджан подписали меморандум о взаимопонимании по вопросам изменения климата и низкоуглеродного развития, сообщила пресс-служба Минэкономразвития РФ.
С российской стороны документ подписал министр экономического развития России Максим Решетников, с... читать дальше
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19 августа 2024 года 16:03
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 87,9/90,91 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 51 коп., Cредний курс продажи упал...
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19 августа 2024 года 15:59
В июле пассажиропоток авиакомпаний России вырос на 4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составил 12 млн человек, сообщила Росавиация.
"Пассажиропоток авиакомпаний России в июле вырос к аналогичному месяцу 2023 года на 4%, до 12 млн человек. В топ-5... читать дальше
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19 августа 2024 года 15:50
Комитет Госдумы по финансовому рынку подготовил законопроект, который позволит всем компаниям и индивидуальным предпринимателям получать кредитные оценки (скоринг) граждан и организаций из их кредитной истории, рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с документом.
По... читать дальше
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19 августа 2024 года 15:42
По итогам 2024 фингода снижение выручки американского производителя косметики и парфюмерии - Estee Lauder Cos. - составило 2% - до $15,61 млрд с $15,91 млрд годом ранее.
Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль за 12 месяцев по 30 июня упала до $390... читать дальше
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19 августа 2024 года 15:34
Инфляционные ожидания населения РФ в августе выросли до 12,9% с 12,4% в июле, следует из опроса "инФОМ", проведенного по заказу Банка России. Оценка наблюдаемой населением инфляции в августе выросла до 15% с 14,2% июле.
Опрос "инФОМ" по заказу ЦБ РФ проводился 1-13... читать дальше
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19 августа 2024 года 15:30
Во вторник, 20 августа, ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 3,54 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения... читать дальше
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19 августа 2024 года 15:30
Во вторник, 20 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 42 выпускам облигаций на общую сумму 5,53 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на... читать дальше
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19 августа 2024 года 15:26
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Агентство поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) договорились об инвестиционной поддержке выхода российских компаний на азербайджанский рынок и привлечении азербайджанского бизнеса в Россию, сообщил РФПИ.... читать дальше
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19 августа 2024 года 15:18
ВЭБ готов рассмотреть участие в реализации проектов по пути следования международного транспортного коридора "Север-Юг" в целях расширения его пропускной способности, а также создания сопутствующей инфраструктуры, сообщил председатель госкорпорации Игорь... читать дальше
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19 августа 2024 года 15:10
Индия в июне импортировала 18,55 млн тонн нефти - на 7,6% меньше, чем в том же месяце 2023 года, сообщается в статистических материалах министерства торговли. В денежном выражении поставки составили $11,311 млрд (+12,5% г/г и -29,1% к маю).
Месяцем ранее страна закупила... читать дальше
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19 августа 2024 года 15:02
Advanced Micro Devices (AMD) покупает американскую ZT Systems, поставщика гипермасштабируемых серверных решений для облачных вычислений и искусственного интеллекта, за $4,9 млрд.
Как говорится в пресс-релизе AMD, сделка будет оплачена денежными средствами и акциями... читать дальше
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19 августа 2024 года 14:53
Россия и Азербайджан обсуждают новые совместные проекты, в том числе на Каспийском шельфе, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак телеканалу RT, не уточнив, о каких сферах идет речь.
"Что касается двустороннего сотрудничества - у нас давние связи в газовой сфере, в... читать дальше
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