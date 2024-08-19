ЦБ РФ установил курс доллара США с 17 августа в размере 88,9062 руб., евро - 97,839 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 17 августа, составляет 97,839 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 48,42 коп.

19 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 17 августа, составляет 88,9062 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 11,02 коп.

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Американская Ford Motor (SPB: F) отзывает более 85 тыс. полицейских внедорожников Explorer в связи с опасностью возгорания в моторном отсеке, говорится в сообщении на сайте Национального управления по безопасности дорожного движения США (National Highway Traffic Safety... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 37,98 пункта (1,343%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2790,22 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2826 (-0,08%) пункта,... читать дальше

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Перевозка груженых контейнеров на полигоне Октябрьской железной дороги (ОЖД, филиал ОАО "РЖД") в январе-июле 2024 года возросла в 1,6 раза по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года, до 358,7 тыс. TEU, сообщила пресс-служба филиала. В частности, в... В частности, в... читать дальше

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Россия и Азербайджан подписали меморандум о взаимопонимании по вопросам изменения климата и низкоуглеродного развития, сообщила пресс-служба Минэкономразвития РФ. С российской стороны документ подписал министр экономического развития России Максим Решетников, с... С российской стороны документ подписал министр экономического развития России Максим Решетников, с... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 87,9/90,91 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 51 коп., Cредний курс продажи упал...

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В июле пассажиропоток авиакомпаний России вырос на 4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составил 12 млн человек, сообщила Росавиация. "Пассажиропоток авиакомпаний России в июле вырос к аналогичному месяцу 2023 года на 4%, до 12 млн человек. В топ-5... "Пассажиропоток авиакомпаний России в июле вырос к аналогичному месяцу 2023 года на 4%, до 12 млн человек. В топ-5... читать дальше

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Комитет Госдумы по финансовому рынку подготовил законопроект, который позволит всем компаниям и индивидуальным предпринимателям получать кредитные оценки (скоринг) граждан и организаций из их кредитной истории, рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с документом. По... По... читать дальше

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По итогам 2024 фингода снижение выручки американского производителя косметики и парфюмерии - Estee Lauder Cos. - составило 2% - до $15,61 млрд с $15,91 млрд годом ранее. Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль за 12 месяцев по 30 июня упала до $390... Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль за 12 месяцев по 30 июня упала до $390... читать дальше

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Инфляционные ожидания населения РФ в августе выросли до 12,9% с 12,4% в июле, следует из опроса "инФОМ", проведенного по заказу Банка России. Оценка наблюдаемой населением инфляции в августе выросла до 15% с 14,2% июле. Опрос "инФОМ" по заказу ЦБ РФ проводился 1-13... Опрос "инФОМ" по заказу ЦБ РФ проводился 1-13... читать дальше

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Во вторник, 20 августа, ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 3,54 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения... Размер погашения... читать дальше

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Во вторник, 20 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 42 выпускам облигаций на общую сумму 5,53 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Агентство поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) договорились об инвестиционной поддержке выхода российских компаний на азербайджанский рынок и привлечении азербайджанского бизнеса в Россию, сообщил РФПИ.... читать дальше

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ВЭБ готов рассмотреть участие в реализации проектов по пути следования международного транспортного коридора "Север-Юг" в целях расширения его пропускной способности, а также создания сопутствующей инфраструктуры, сообщил председатель госкорпорации Игорь... читать дальше

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Индия в июне импортировала 18,55 млн тонн нефти - на 7,6% меньше, чем в том же месяце 2023 года, сообщается в статистических материалах министерства торговли. В денежном выражении поставки составили $11,311 млрд (+12,5% г/г и -29,1% к маю). Месяцем ранее страна закупила... Месяцем ранее страна закупила... читать дальше

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Advanced Micro Devices (AMD) покупает американскую ZT Systems, поставщика гипермасштабируемых серверных решений для облачных вычислений и искусственного интеллекта, за $4,9 млрд. Как говорится в пресс-релизе AMD, сделка будет оплачена денежными средствами и акциями... Как говорится в пресс-релизе AMD, сделка будет оплачена денежными средствами и акциями... читать дальше

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Россия и Азербайджан обсуждают новые совместные проекты, в том числе на Каспийском шельфе, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак телеканалу RT, не уточнив, о каких сферах идет речь. "Что касается двустороннего сотрудничества - у нас давние связи в газовой сфере, в... "Что касается двустороннего сотрудничества - у нас давние связи в газовой сфере, в... читать дальше

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