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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 17 августа в размере 88,9062 руб., евро - 97,839 руб.
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19 августа 2024 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США с 17 августа в размере 88,9062 руб., евро - 97,839 руб.
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19 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 17 августа, составляет 88,9062 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 11,02 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 17 августа, составляет 97,839 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 48,42 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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