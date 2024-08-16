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Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 12,0351 руб.
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16 августа 2024 года 18:00

Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 12,0351 руб.

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16 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 10,14 коп. и составил 12,0351 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,96 руб., максимальный - 12,087 руб. Было заключено 17572 сделки. Объем торгов составил 35549,11 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 12,0245 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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