16 августа 2024 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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16 августа. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 19.08 по 25.08 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|19.08.2024
|17:00
|Индекс опережающих экономических показателей США
|июль 2024
|20.08.2024
|09:00
|Цены производителей в Германии
|июль 2024
|20.08.2024
|11:30
|Баланс счета текущих операций Италии
|июнь 2024
|20.08.2024
|12:00
|Изменение потребительских цен в еврозоне
|июль 2024
|20.08.2024
|12:00
|Объем строительства в еврозоне
|июнь 2024
|20.08.2024
|15:30
|Изменение потребительских цен в Канаде
|июль 2024
|21.08.2024
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 10 по 16 августа
|22.08.2024
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 04 по 10 августа
|22.08.2024
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 28 июля по 03 августа
|22.08.2024
|17:00
|Предварительная оценка индекса потребительского доверия в еврозоне
|август 2024
|22.08.2024
|17:00
|Продажи домов на вторичном рынке жилья США
|июль 2024
|23.08.2024
|08:05
|Индекс потребительского доверия к экономике Великобритании компании GfK
|август 2024
|23.08.2024
|10:45
|Индекс доверия предпринимателей к экономике Франции
|август 2024
|23.08.2024
|17:00
|Продажи домов на первичном рынке жилья США
|июль 2024
|25.08.2024
|09:45
|Цены производителей во Франции
|июль 2024
Это автоматическое сообщение.
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16 августа 2024 года 17:46
Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) в пятницу впервые оштрафовало аудиторскую фирму за то, что она не сообщила о подозрениях в мошеннической деятельности клиента, пишет Financial Times.
Регулятор намерен взыскать за это 15 млн фунтов... читать дальше
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16 августа 2024 года 17:36
Индекс потребительского доверия в США в августе увеличился до 67,8 пункта по сравнению с 66,4 пункта месяцем ранее, говорится в предварительном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель.
Аналитики в среднем прогнозировали более умеренное... читать дальше
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16 августа 2024 года 17:23
Эксперты старейшего английского судоходного журнала Lloyd's List отмечают, что недавние экономические санкции, направленные на борьбу с теневым флотом, привели к неожиданным последствиям для морской безопасности, поставив ее под угрозу, особенно в том, что касается отживающих... читать дальше
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16 августа 2024 года 17:22
ЦБ РФ с 17 августа установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 6993,5 (-20,02) руб./грамм; на серебро - 80,18 (+0,4) руб./грамм; на платину - 2684,04 (+9,04) руб./грамм; на палладий - 2658,31 (-50,95) руб./грамм.
Это автоматическое сообщение.
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16 августа 2024 года 17:19
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 17 августа, составляет 97,839 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 48,42 коп.
Это автоматическое сообщение.
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16 августа 2024 года 17:19
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 17 августа, составляет 88,9062 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 11,02 коп.
Это автоматическое сообщение.
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16 августа 2024 года 17:15
В течение ближайшей недели с 19.08 по 25.08 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Дата
Время
Публикация
Период
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16 августа 2024 года 17:15
Аграрии РФ к 16 августа собрали более 73 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, качество урожая в этом году лучше прошлогоднего, сообщил журналистам замминистра сельского хозяйства РФ Андрей Разин в пятницу в Саратовской области, где проводится чемпионат России по... читать дальше
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16 августа 2024 года 17:07
Американские фондовые индексы начали торги в пятницу с негативной динамикой на фоне слабых статданных и существенного роста рынка в последние дни.
Dow Jones Industrial Average к 16:54 мск уменьшился на 0,1% и составил 40524,98 пункта. Лидерами снижения среди компонентов... читать дальше
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16 августа 2024 года 17:03
6 августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 16 августа однодневные биржевые облигации серии КС-4-773 на 94 млрд 542,3 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 200 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк... читать дальше
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16 августа 2024 года 17:03
Экспорт грузинского вина в 2024 году прогнозируется на уровне 713 млн лари, что на 5,9% больше, чем в 2023 году, говорится в отраслевом обзоре винной индустрии Грузии, который подготовила инвесткомпания TBC Capital ("дочка" крупнейшего в Грузии TBC Bank). По прогнозу экспертов,... читать дальше
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16 августа 2024 года 16:55
Китай в июле увеличил добычу нефти на 3,4% по сравнению с тем же месяцем годом ранее - до 17,9 млн тонн, сообщило Государственное статистическое управление.
Объем нефтепереработки сократился на 6,1% - до 59,06 млн тонн.
В январе-июле производство нефти выросло... читать дальше
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16 августа 2024 года 16:47
Банк России рекомендовал кредиторам поддержать ипотечных заемщиков Белгородской, Брянской и Курской областей, чье жилье было повреждено или утрачено в результате произошедших событий, говорится в сообщении Банка России
"В случае полного разрушения помещений, которые... читать дальше
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16 августа 2024 года 16:40
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" понизило рейтинг кредитоспособности АО "Трансмашхолдинг" (ТМХ) до уровня ruAA- с ruAA, прогноз по рейтингу - "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства.
"Рейтинг кредитоспособности ТМХ обусловлен умеренно сильной оценкой... читать дальше
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16 августа 2024 года 16:32
Дефицит Молдавии во внешней торговле товарами в 1-м полугодии составил $2 млрд 535,7 млн, что на 8,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщило молдавское Нацбюро статистики.
В январе-июне 2024 года торговый баланс Молдавии со странами... читать дальше
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16 августа 2024 года 16:30
В течение ближайшей недели с 17 по 23 августа ожидаются погашения по 43 выпускам облигаций.
Дата
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
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