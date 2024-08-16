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Производство яиц в сельхозорганизациях РФ в январе-июле этого года составило 21,804 млрд штук, что на 2,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В июле в годовом выражении производство сократилось на 0,4%, до 3,186 млрд штук. По данным Росстата, за семь... По данным Росстата, за семь... читать дальше

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ЦБ РФ продал валюту расчетами 15 августа на 7,3 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора. Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра". Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра". ЦБ 9 января 2024 года начал проведение... ЦБ 9 января 2024 года начал проведение... читать дальше

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Китайский юань понижается на Московской бирже утром в пятницу, рубль слегка укрепляется перед выходными днями. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,973 руб. (-0,9 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 4,11 коп. выше... По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,973 руб. (-0,9 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 4,11 коп. выше... читать дальше

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Выручка ПАО "Мегафон" в 1-м полугодии 2024 года составила 222,1 млрд рублей, увеличившись на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, говорится в сообщении компании. Оператор поясняет, что рост выручки связан с расширением абонентской базы, увеличением... Оператор поясняет, что рост выручки связан с расширением абонентской базы, увеличением... читать дальше

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По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 9,07 пункта (0,32%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2847,18 пункта. По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 3,22 пункта (0,32%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 3,22 пункта (0,32%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 16 августа по данным на начало операционного дня снизилось до -834,7 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня... На начало предыдущего операционного дня...

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Рынок акций РФ начал торги незначительным ростом на фоне позитивных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала. Рост индексов сдерживается дешевеющей нефтью. Вчера американские фондовые индексы выросли на 1,4-2,3%. Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы... Вчера американские фондовые индексы выросли на 1,4-2,3%. Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 87,67/90,3 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 26 коп., Cредний курс продажи упал...

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Международный совет по зерну (МСЗ) в августовском обзоре снизил прогноз экспорта зерна из РФ в этом сельхозгоду (июль 2024 - июнь 2025 гг.) на 1,2 млн тонн, до 52,2 млн тонн. Оценка экспорта пшеницы понижена незначительно - до 43,2 млн тонн с 43,3 млн тонн месяцем... Оценка экспорта пшеницы понижена незначительно - до 43,2 млн тонн с 43,3 млн тонн месяцем... читать дальше

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Власти КНР предоставили разрешение авиакомпании "ИрАэро" на выполнение регулярных авиарейсов в Шанхай, в настоящее время компания прорабатывает детали полетов, сообщает пресс-служба перевозчика. Отмечается, что авиакомпания планирует включить рейсы в полетную программу на зимний... читать дальше

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Доллар США дешевеет к евро, фунту стерлингов и иене на торгах в пятницу. Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет 0,06%, более... Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет 0,06%, более... читать дальше

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Розничные продажи в Великобритании в июле выросли на 0,5% относительно предыдущего месяца, говорится в отчете Национального статистического управления (ONS). Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали их повышения на 0,6%. Согласно пересмотренным данным, в июне розничные... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 16 августа составили по Российской Федерации 4542,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4288,7 млрд руб. На... На... читать дальше

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Азиатские фондовые индексы растут в пятницу вслед за Уолл-стрит. Сильные статданные по розничным продажам в США, опубликованные накануне, подтвердили устойчивость американской экономики и развеяли опасения рецессии в Штатах, пишет Market Watch. Сильные статданные по розничным продажам в США, опубликованные накануне, подтвердили устойчивость американской экономики и развеяли опасения рецессии в Штатах, пишет Market Watch. Инвесторы... Инвесторы... читать дальше

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6 августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 19 августа однодневные биржевые облигации серии КС-4-774 объемом 200 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ... читать дальше

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Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции одобрила продление на период с 1 сентября 2024 года по 31 августа 2026 года срока действия ставок вывозных... читать дальше

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