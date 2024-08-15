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Эксперты BofA считают акции Nvidia Corp., Broadcom и KLA Corp.лучшим выбором для покупки, если полупроводниковый сектор будет восстанавливаться. По прогнозу аналитика BofA Вивека Арьи, сектор, вероятно, перейдет к росту в четвертом квартале. Инвесторы ждут квартальной... По прогнозу аналитика BofA Вивека Арьи, сектор, вероятно, перейдет к росту в четвертом квартале. Инвесторы ждут квартальной... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило АО "Группа компаний "Медси" кредитный рейтинг на уровне AA-(RU), прогноз - стабильный, сообщается в пресс-релизе агентства. Кредитный рейтинг компании, согласно комментарию агентства, обусловлен очень... Кредитный рейтинг компании, согласно комментарию агентства, обусловлен очень... читать дальше

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К середине дня индекс Мосбиржи начал снижаться. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 24,14 пункта (0,841%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2846,97 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2868,24 (-0,1%) пункта,... читать дальше

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Меткомбанк (г. Каменск-Уральский, Свердловская область) в январе-июне 2024 году увеличил чистую прибыль по РСБУ в 7,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 3,88 млрд рублей, говорится в отчетности финансового учреждения. Чистый процентный доход до учета... читать дальше

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Американский производитель сельскохозяйственного оборудования Deere & Co. в третьем квартале 2024 финансового года сократил чистую прибыль на 42%, выручку - на 17%, однако показатели превзошли ожидания аналитиков. Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль... Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль... читать дальше

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Фондовая Азия завершила торги преимущественно в зеленой зоне. Рынок акций Японии в четверг вырос по итогам четвертой сессии подряд. Биржи Южной Кореи закрыты из-за государственного праздника. Биржи Южной Кореи закрыты из-за государственного праздника. Экономика Японии во втором квартале увеличилась на 0,8% относительно... Экономика Японии во втором квартале увеличилась на 0,8% относительно... читать дальше

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Инвестиции в основной капитал в Казахстане в январе-июле 2024 года составили 8,285 трлн тенге, увеличившись на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщило бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам. Согласно... Согласно... читать дальше

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После снижения индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 8,2 пункта (0,286%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2862,91 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2868,24... читать дальше

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 88,2/90,5 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 85 коп., средний...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 87,59/91,71 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 14 коп., Cредний курс продажи упал...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 96,22/101,4 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 11 коп., Cредний курс продажи упал на...

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Объем выработанной в Китае электроэнергии в июле вырос на 2,5% относительно того же месяца прошлого года и составил рекордные 883,1 млрд кВт.ч, по данным Государственного статистического управления. В том числе генерация на ГЭС подскочила на 36,2% (до 166,4 млрд кВт.ч),... В том числе генерация на ГЭС подскочила на 36,2% (до 166,4 млрд кВт.ч),... читать дальше

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Райффайзенбанк со 2 сентября перестанет проводить исходящие переводы физлиц в валюте в связи с рекомендациями Европейского центрального банка (ЕЦБ) в адрес материнского Raiffeisen Bank International (RBI), передали клиенты банка "Интерфаксу" ответ службы поддержки. "Со... "Со... читать дальше

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Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы растут в четверг, участники рынка оценивают макроэкономические данные из Великобритании и корпоративные новости. Как стало известно в четверг из предварительных данных, экономика Великобритании во втором квартале 2024... Как стало известно в четверг из предварительных данных, экономика Великобритании во втором квартале 2024... читать дальше

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По итогам 1-го полугодия чистая прибыль крупнейшего в мире производителя чемоданов - Samsonite International - увеличилась на 7,7% - до $164,3 млн против $152,5 млн за аналогичный период прошлого года. Как сообщается в пресс-релизе компании, выручка в январе-июне 2024... Как сообщается в пресс-релизе компании, выручка в январе-июне 2024... читать дальше

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Число российских поставщиков молочной продукции в Китай достигло 58, сообщает Россельхознадзор. Недавно Главное таможенное управление КНР предоставило право на поставки продукции еще одному предприятию. Недавно Главное таможенное управление КНР предоставило право на поставки продукции еще одному предприятию. Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе... Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе... читать дальше

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