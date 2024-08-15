15 августа 2024 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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15 августа. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Предварительная оценка ВВП Великобритании
|II квартал 2024
|09:00
|Промышленное производство в Великобритании
|июнь 2024
|15:30
|Динамика цен на продукцию, импортируемую в США
|июль 2024
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 04 по 10 августа
|15:30
|Индекс деловой активности Филадельфии
|август 2024
|15:30
|Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing
|август 2024
|15:30
|Объемы розничных продаж в США
|июль 2024
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 28 июля по 03 августа
|16:15
|Промышленное производство в США
|июль 2024
|17:00
|Товарные запасы на складах США
|июнь 2024
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15 августа 2024 года 14:55
Эксперты BofA считают акции Nvidia Corp., Broadcom и KLA Corp.лучшим выбором для покупки, если полупроводниковый сектор будет восстанавливаться.
По прогнозу аналитика BofA Вивека Арьи, сектор, вероятно, перейдет к росту в четвертом квартале. Инвесторы ждут квартальной... читать дальше
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15 августа 2024 года 14:47
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило АО "Группа компаний "Медси" кредитный рейтинг на уровне AA-(RU), прогноз - стабильный, сообщается в пресс-релизе агентства.
Кредитный рейтинг компании, согласно комментарию агентства, обусловлен очень... читать дальше
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15 августа 2024 года 14:45
К середине дня индекс Мосбиржи начал снижаться. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 24,14 пункта (0,841%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2846,97 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2868,24 (-0,1%) пункта,... читать дальше
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15 августа 2024 года 14:38
Меткомбанк (г. Каменск-Уральский, Свердловская область) в январе-июне 2024 году увеличил чистую прибыль по РСБУ в 7,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 3,88 млрд рублей, говорится в отчетности финансового учреждения. Чистый процентный доход до учета... читать дальше
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15 августа 2024 года 14:19
Американский производитель сельскохозяйственного оборудования Deere & Co. в третьем квартале 2024 финансового года сократил чистую прибыль на 42%, выручку - на 17%, однако показатели превзошли ожидания аналитиков.
Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль... читать дальше
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15 августа 2024 года 13:58
Фондовая Азия завершила торги преимущественно в зеленой зоне. Рынок акций Японии в четверг вырос по итогам четвертой сессии подряд.
Биржи Южной Кореи закрыты из-за государственного праздника.
Экономика Японии во втором квартале увеличилась на 0,8% относительно... читать дальше
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15 августа 2024 года 13:24
Инвестиции в основной капитал в Казахстане в январе-июле 2024 года составили 8,285 трлн тенге, увеличившись на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщило бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам.
Согласно... читать дальше
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15 августа 2024 года 13:15
После снижения индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 8,2 пункта (0,286%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2862,91 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2868,24... читать дальше
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15 августа 2024 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 88,2/90,5 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 85 коп., средний...
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15 августа 2024 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 87,59/91,71 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 14 коп., Cредний курс продажи упал...
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15 августа 2024 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 96,22/101,4 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 11 коп., Cредний курс продажи упал на...
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15 августа 2024 года 12:55
Объем выработанной в Китае электроэнергии в июле вырос на 2,5% относительно того же месяца прошлого года и составил рекордные 883,1 млрд кВт.ч, по данным Государственного статистического управления.
В том числе генерация на ГЭС подскочила на 36,2% (до 166,4 млрд кВт.ч),... читать дальше
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15 августа 2024 года 12:34
Райффайзенбанк со 2 сентября перестанет проводить исходящие переводы физлиц в валюте в связи с рекомендациями Европейского центрального банка (ЕЦБ) в адрес материнского Raiffeisen Bank International (RBI), передали клиенты банка "Интерфаксу" ответ службы поддержки.
"Со... читать дальше
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15 августа 2024 года 12:26
Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы растут в четверг, участники рынка оценивают макроэкономические данные из Великобритании и корпоративные новости.
Как стало известно в четверг из предварительных данных, экономика Великобритании во втором квартале 2024... читать дальше
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15 августа 2024 года 12:19
По итогам 1-го полугодия чистая прибыль крупнейшего в мире производителя чемоданов - Samsonite International - увеличилась на 7,7% - до $164,3 млн против $152,5 млн за аналогичный период прошлого года.
Как сообщается в пресс-релизе компании, выручка в январе-июне 2024... читать дальше
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15 августа 2024 года 12:12
Число российских поставщиков молочной продукции в Китай достигло 58, сообщает Россельхознадзор.
Недавно Главное таможенное управление КНР предоставило право на поставки продукции еще одному предприятию.
Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе... читать дальше
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