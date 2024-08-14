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Главная  /  Все новости  /  Запасы нефти в США выросли за период с 2 августа по 9 августа на 1357 тыс. баррелей, бензина - упали на 2894 тыс. баррелей
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14 августа 2024 года 17:31

Запасы нефти в США выросли за период с 2 августа по 9 августа на 1357 тыс. баррелей, бензина - упали на 2894 тыс. баррелей

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14 августа. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1357 тыс. баррелей - до 430,678 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 2894 тыс. баррелей и составили 222,203 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов снизились на 1673 тыс. баррелей, достигнув 126,123 млн баррелей. Эксперты ожидали уменьшения запасов нефти на 2000 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 1420 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 250 тыс. баррелей.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    США,  Нефть,  Запасы

 
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