Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 1442,5 млрд руб.

14 августа. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 14 августа по данным на начало операционного дня выросло до 1442,5 млрд руб.

.

Сегодня фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы растут в ходе торгов, трейдеры оценивают многочисленные статданные и квартальную отчетность. Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 к 12:41 мск увеличился на 0,31% - до 503,22... Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 к 12:41 мск увеличился на 0,31% - до 503,22... читать дальше

.

Германская промышленная группа Thyssenkrupp завершила третий квартал 2023-2024 финансового года с чистым убытком в 54 млн евро по сравнению с прибылью в размере 83 млн евро, полученной за сопоставимый период годом ранее. Как сообщается в пресс-релизе компании, в... Как сообщается в пресс-релизе компании, в... читать дальше

.

Запрет на экспорт бензина из РФ продлен до конца года Правительство РФ ввело новое ограничение на вывоз бензина с 1 сентября. "С 1 сентября по 31 декабря 2024 года в России снова будет действовать временное ограничение на экспорт бензина. Постановление об этом подписано. Решение принято для поддержания стабильной ситуации... "С 1 сентября по 31 декабря 2024 года в России снова будет действовать временное ограничение на экспорт бензина. Постановление об этом подписано. Решение принято для поддержания стабильной ситуации... читать дальше

.

Экономика стран еврозоны во 2-м квартале увеличилась на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют данные статуправления Европейского союза. В годовом выражении экономика еврозоны выросла на 0,6%. Динамика обоих показателей совпала с предварительными данными... читать дальше

.

По итогам 1-го полугодия чистая прибыль Россельхозбанка (РСХБ) по МСФО составила 26,03 млрд рублей, что в 1,7 раза выше показателя за аналогичный период прошлого года (15,3 млрд руб.), следует из отчетности банка. Чистая прибыль банка во 2-м квартале составила 12,6 млрд... Чистая прибыль банка во 2-м квартале составила 12,6 млрд... читать дальше

.

Объем государственного внутреннего долга России в июле 2024 года снизился на 241,0 млрд рублей, или на 1,1%, до 21 трлн 223,7 млрд рублей, следует из информации на сайте Минфина. Снижение внутреннего госдолга произошло впервые с августа 2022 года, когда в течение более... Снижение внутреннего госдолга произошло впервые с августа 2022 года, когда в течение более... читать дальше

.

4 августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 14 августа однодневные биржевые облигации серии КС-4-771 объемом 200 млрд рублей по цене 99,9519% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 17,61%... Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 17,61%... читать дальше

.

Американская Mars Inc. готовится объявить о покупке производителя снэков Kellanova, выделенного из Kellogg Co. в прошлом году, почти за $30 млрд, сообщает The Wall Street Journal. По словам источников газеты, Mars готова заплатить $83,5 за акцию Kellanova. Стоимость... Стоимость... читать дальше

.

Во 2-м квартале UBS Group AG, мировой лидер в сфере управления активами состоятельных клиентов, зафиксировал чистую прибыль вдвое выше ожиданий аналитиков. Показатель составил $1,14 млрд по сравнению с консенсус-прогнозом экспертов, представленным самим банком, на... Показатель составил $1,14 млрд по сравнению с консенсус-прогнозом экспертов, представленным самим банком, на... читать дальше

.

РФ в первом полугодии этого года экспортировала в Южную Корею 9,4 тыс. тонн крабов на $177 млн, сообщает Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ). В натуральном выражении поставки уменьшились на 20%, в стоимостном - на 14%. Снижение поставок в ассоциации... Снижение поставок в ассоциации... читать дальше

.

Во 2-м квартале Московский кредитный банк (МКБ) сократил чистую прибыль по МСФО в 3,2 раза - до 5,5 млрд рублей, свидетельствует отчетность банка. Причиной снижения прибыли в отчетном периоде стали отрицательная переоценка портфеля ценных бумаг и изменения стоимости... Причиной снижения прибыли в отчетном периоде стали отрицательная переоценка портфеля ценных бумаг и изменения стоимости... читать дальше

.

Разговоры о надвигающейся рецессии в США преувеличены, полагает президент Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик. При этом он сказал, что снижение процентной ставки Федеральной резервной системой приближается, сообщает MarketWatch. "Рецессия не... "Рецессия не... читать дальше

.

ПАО "Россети" в 1-м полугодии 2024 г. увеличило выручку на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до более 720 млрд руб., сообщил гендиректор компании Андрей Рюмин на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Инвестпрограмма "Россетей" в 2024 г. также... читать дальше

.

Россия в первом полугодии 2024 года импортировала из Турции 30,5 тыс. тонн рыбы и морепродуктов, что на 35% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает аналитический центр Рыбного союза. В стоимостном выражении поставки выросли на 15%, до $153... В стоимостном выражении поставки выросли на 15%, до $153... читать дальше

.

ЦБ РФ продал валюту расчетами 13 августа на 7,3 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора. Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра". Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра". ЦБ 9 января 2024 года начал проведение... ЦБ 9 января 2024 года начал проведение... читать дальше

.

По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 20,49 пункта (0,71%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2905,09 пункта. По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 6,97 пункта (0,711%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 6,97 пункта (0,711%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

.