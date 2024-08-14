14 августа 2024 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
| 0
|
14 августа. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Изменение потребительских цен в Великобритании
|июль 2024
|09:45
|Изменение потребительских цен во Франции
|июль 2024
|12:00
|Пересмотренная предварительная оценка ВВП еврозоны
|II квартал 2024
|12:00
|Промышленное производство в еврозоне
|июнь 2024
|15:30
|Изменение потребительских цен в США
|июль 2024
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 03 по 09 августа
Это автоматическое сообщение.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
14 августа 2024 года 12:49
Сегодня фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы растут в ходе торгов, трейдеры оценивают многочисленные статданные и квартальную отчетность.
Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 к 12:41 мск увеличился на 0,31% - до 503,22... читать дальше
.
14 августа 2024 года 12:42
Германская промышленная группа Thyssenkrupp завершила третий квартал 2023-2024 финансового года с чистым убытком в 54 млн евро по сравнению с прибылью в размере 83 млн евро, полученной за сопоставимый период годом ранее.
Как сообщается в пресс-релизе компании, в... читать дальше
.
14 августа 2024 года 12:34
Правительство РФ ввело новое ограничение на вывоз бензина с 1 сентября.
"С 1 сентября по 31 декабря 2024 года в России снова будет действовать временное ограничение на экспорт бензина. Постановление об этом подписано. Решение принято для поддержания стабильной ситуации... читать дальше
.
14 августа 2024 года 12:25
Экономика стран еврозоны во 2-м квартале увеличилась на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют данные статуправления Европейского союза. В годовом выражении экономика еврозоны выросла на 0,6%. Динамика обоих показателей совпала с предварительными данными... читать дальше
.
14 августа 2024 года 12:17
По итогам 1-го полугодия чистая прибыль Россельхозбанка (РСХБ) по МСФО составила 26,03 млрд рублей, что в 1,7 раза выше показателя за аналогичный период прошлого года (15,3 млрд руб.), следует из отчетности банка.
Чистая прибыль банка во 2-м квартале составила 12,6 млрд... читать дальше
.
14 августа 2024 года 12:10
Объем государственного внутреннего долга России в июле 2024 года снизился на 241,0 млрд рублей, или на 1,1%, до 21 трлн 223,7 млрд рублей, следует из информации на сайте Минфина.
Снижение внутреннего госдолга произошло впервые с августа 2022 года, когда в течение более... читать дальше
.
14 августа 2024 года 12:07
4 августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 14 августа однодневные биржевые облигации серии КС-4-771 объемом 200 млрд рублей по цене 99,9519% от номинала, говорится в сообщении банка.
Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 17,61%... читать дальше
.
14 августа 2024 года 12:03
Американская Mars Inc. готовится объявить о покупке производителя снэков Kellanova, выделенного из Kellogg Co. в прошлом году, почти за $30 млрд, сообщает The Wall Street Journal. По словам источников газеты, Mars готова заплатить $83,5 за акцию Kellanova.
Стоимость... читать дальше
.
14 августа 2024 года 11:55
Во 2-м квартале UBS Group AG, мировой лидер в сфере управления активами состоятельных клиентов, зафиксировал чистую прибыль вдвое выше ожиданий аналитиков.
Показатель составил $1,14 млрд по сравнению с консенсус-прогнозом экспертов, представленным самим банком, на... читать дальше
.
14 августа 2024 года 11:47
РФ в первом полугодии этого года экспортировала в Южную Корею 9,4 тыс. тонн крабов на $177 млн, сообщает Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ). В натуральном выражении поставки уменьшились на 20%, в стоимостном - на 14%.
Снижение поставок в ассоциации... читать дальше
.
14 августа 2024 года 11:39
Во 2-м квартале Московский кредитный банк (МКБ) сократил чистую прибыль по МСФО в 3,2 раза - до 5,5 млрд рублей, свидетельствует отчетность банка.
Причиной снижения прибыли в отчетном периоде стали отрицательная переоценка портфеля ценных бумаг и изменения стоимости... читать дальше
.
14 августа 2024 года 11:31
Разговоры о надвигающейся рецессии в США преувеличены, полагает президент Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик. При этом он сказал, что снижение процентной ставки Федеральной резервной системой приближается, сообщает MarketWatch.
"Рецессия не... читать дальше
.
14 августа 2024 года 11:23
ПАО "Россети" в 1-м полугодии 2024 г. увеличило выручку на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до более 720 млрд руб., сообщил гендиректор компании Андрей Рюмин на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Инвестпрограмма "Россетей" в 2024 г. также... читать дальше
.
14 августа 2024 года 10:54
Россия в первом полугодии 2024 года импортировала из Турции 30,5 тыс. тонн рыбы и морепродуктов, что на 35% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает аналитический центр Рыбного союза.
В стоимостном выражении поставки выросли на 15%, до $153... читать дальше
.
14 августа 2024 года 10:31
ЦБ РФ продал валюту расчетами 13 августа на 7,3 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора.
Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра".
ЦБ 9 января 2024 года начал проведение... читать дальше
.
14 августа 2024 года 10:27
По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 20,49 пункта (0,71%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2905,09 пункта.
По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 6,97 пункта (0,711%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше
.