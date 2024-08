.

Американская Mars Inc. готовится объявить о покупке производителя снэков Kellanova, выделенного из Kellogg Co. в прошлом году, почти за $30 млрд, сообщает The Wall Street Journal. По словам источников газеты, Mars готова заплатить $83,5 за акцию Kellanova.

