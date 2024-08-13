Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 12,0343 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,8755 руб., максимальный - 12,112 руб. Было заключено 21570 сделок. Объем торгов составил 38723,62 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 12,0535 руб. за юань.

13 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 17,49 коп. и составил 12,0343 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 53739,040 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 895,703 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 15,42 коп. и составил 12,0294 руб. Минимальный курс юаня составил 11,9085 руб., максимальный - 12,1145 руб. Было заключено 56104 сделки. Объем торгов составил 117898,04... Минимальный курс юаня составил 11,9085 руб., максимальный - 12,1145 руб. Было заключено 56104 сделки. Объем торгов составил 117898,04...

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Рынок акций РФ завершил торги разнонаправленно на фоне разнополярных сигналов с внешних рынков капитала (благоприятная внешняя фондовая конъюнктура нивелируется просадкой рынка нефти). Японский фондовый индекс Nikkei 225 вырос сегодня на 3,5%, полностью отыграв падение... Японский фондовый индекс Nikkei 225 вырос сегодня на 3,5%, полностью отыграв падение... читать дальше

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Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил о необходимости до 2030 года довести суммарное число космических запусков с российских космодромов до 56 в год. "В горизонте до 2030 нам необходимо увеличить количество спутников орбитальных группировок до 1200 единиц.... "В горизонте до 2030 нам необходимо увеличить количество спутников орбитальных группировок до 1200 единиц.... читать дальше

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Население стран Европейского союза по данным на 1 января 2024 года составляло 449,2 млн человек по сравнению с 447,6 млн человек годом ранее, сообщило статистическое управление ЕС. Таким образом рост составил 1,6 млн человек. Прирост был зафиксирован по итогам второго... Прирост был зафиксирован по итогам второго... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило кредитный рейтинг АО "Группа "Синара" на уровне "АА-(RU)" со "стабильным" прогнозом, сообщается в пресс-релизе агентства. "Группа имеет сильные оценки за рыночную позицию и бизнес-профиль, а также за размер... "Группа имеет сильные оценки за рыночную позицию и бизнес-профиль, а также за размер... читать дальше

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Реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств - основных торговых партнеров России в июле 2024 года вырос на 1,8% по отношению к июню, согласно предварительной оценке ЦБ РФ, опубликованной на его сайте. При этом индекс реального эффективного курса рубля к... При этом индекс реального эффективного курса рубля к... читать дальше

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Президент Владимир Путин постановил образовать морскую коллегию РФ для повышения эффективности проведения национальной морской политики и осуществления морской деятельности. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 17,49 коп. и составил 12,0343 руб. Минимальный курс юаня составил 11,8755 руб., максимальный - 12,112 руб. Было заключено 21570 сделок. Объем торгов составил 38723,62... Минимальный курс юаня составил 11,8755 руб., максимальный - 12,112 руб. Было заключено 21570 сделок. Объем торгов составил 38723,62...

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Цены на нефть усилили снижение. Трейдеры оценивают прогнозы Международного энергетического агентства (МЭА), а также новости с Ближнего Востока. МЭА во вторник в целом подтвердило прогноз роста глобального спроса на нефть в 2024 году на уровне 970 тыс. баррелей в сутки.... МЭА во вторник в целом подтвердило прогноз роста глобального спроса на нефть в 2024 году на уровне 970 тыс. баррелей в сутки.... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" продлило статус "под наблюдением" по рейтингу кредитоспособности ХКФ банка и его облигаций ввиду высокой вероятности рейтинговых действий в ближайшем будущем, сообщается в пресс-релизе агентства. Рейтинг банка продолжает действовать на... Рейтинг банка продолжает действовать на... читать дальше

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Сбербанк к концу 2024 года планирует занять долю в 20-25% на банковском рынке Крыма, заявил журналистам глава кредитной организации Герман Греф. Банк начал работать на полуострове с начала 2023 года. В настоящее время в Крыму действует 18 точек обслуживания Сбербанка:... Банк начал работать на полуострове с начала 2023 года. В настоящее время в Крыму действует 18 точек обслуживания Сбербанка:... читать дальше

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ЦБ РФ с 14 августа установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 7301,23 (+281,63) руб./грамм; на серебро - 83,31 (+3,57) руб./грамм; на платину - 2794,36 (+119,37) руб./грамм; на палладий - 2770,53 (+104,22) руб./грамм. Это автоматическое... Это автоматическое...

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Американские фондовые индексы начали торги во вторник повышением на фоне благоприятной статистики. Цены производителей в США (индекс PPI) в июле выросли на 2,2% в годовом выражении, сообщило министерство труда. Согласно пересмотренным данным, в июне они увеличились на... Цены производителей в США (индекс PPI) в июле выросли на 2,2% в годовом выражении, сообщило министерство труда. Согласно пересмотренным данным, в июне они увеличились на... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 14 августа, составляет 100,559 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 387,38 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 14 августа, составляет 92,6592 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 271,17 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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