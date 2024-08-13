Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до -1025,83 млрд руб.

13 августа. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 13 августа по данным на начало операционного дня снизилось до -1025,83 млрд руб.

.

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" продлило статус "под наблюдением" по рейтингу кредитоспособности ХКФ банка и его облигаций ввиду высокой вероятности рейтинговых действий в ближайшем будущем, сообщается в пресс-релизе агентства. Рейтинг банка продолжает действовать на... Рейтинг банка продолжает действовать на... читать дальше

.

Сбербанк к концу 2024 года планирует занять долю в 20-25% на банковском рынке Крыма, заявил журналистам глава кредитной организации Герман Греф. Банк начал работать на полуострове с начала 2023 года. В настоящее время в Крыму действует 18 точек обслуживания Сбербанка:... Банк начал работать на полуострове с начала 2023 года. В настоящее время в Крыму действует 18 точек обслуживания Сбербанка:... читать дальше

.

ЦБ РФ с 14 августа установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 7301,23 (+281,63) руб./грамм; на серебро - 83,31 (+3,57) руб./грамм; на платину - 2794,36 (+119,37) руб./грамм; на палладий - 2770,53 (+104,22) руб./грамм. Это автоматическое... Это автоматическое...

.

Американские фондовые индексы начали торги во вторник повышением на фоне благоприятной статистики. Цены производителей в США (индекс PPI) в июле выросли на 2,2% в годовом выражении, сообщило министерство труда. Согласно пересмотренным данным, в июне они увеличились на... Цены производителей в США (индекс PPI) в июле выросли на 2,2% в годовом выражении, сообщило министерство труда. Согласно пересмотренным данным, в июне они увеличились на... читать дальше

.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 14 августа, составляет 100,559 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 387,38 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 14 августа, составляет 92,6592 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 271,17 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

Более половины фондовых управляющих (60%) ждут не менее четырех снижений процентных ставок Федеральной резервной системой в течение ближайшего года, свидетельствуют результаты ежемесячного опроса Bank of America. Рецессию назвали основным риском для своих... Рецессию назвали основным риском для своих... читать дальше

.

3 августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 13 августа однодневные биржевые облигации серии КС-4-770 на 24 млрд 610,7 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 200 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

.

Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-июле 2024 года составило $39,7 млрд, что в 1,7 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, когда оно равнялось $23,5 млрд. Такая информация содержится в оценке платежного баланса,... читать дальше

.

Подготовка для президента РФ предложений по поддержанию стратстабильности в Мировом океане, сдерживанию потенциальных противников и предотвращению агрессии против РФ с океанских и морских направлений, укреплению обороноспособности России в Мировом океане станут основными... читать дальше

.

Российские лесопромышленники в первом полугодии 2024 года экспортировали в Китай более 6,2 млн куб. м пиломатериалов, что на 4,17% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе лесоучетной организации "Рослесинфорг". Вывоз... Вывоз... читать дальше

.

Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 40,29 пункта (1,416%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2885,06 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2886,71 (+1,47%) пункта, минимальное -... читать дальше

.

Минэкономразвития внесло в правительство проект постановления "О внесении изменений в правила функционирования единой информационной системы электронных путевок", его принятие позволит упростить для бизнеса передачу данных в систему, сообщили "Интерфаксу" пресс-службе... читать дальше

.

По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 88,68/93,76 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 114 коп., Cредний курс продажи...

.

Китайская Huawei Technologies близка к выпуску нового чипа, предназначенного для использования в ИИ-разработках, пишет The Wall Street Journal. По словам источников газеты, китайские интернет-компании и операторы связи в последние недели тестируют новый процессор Huawei... По словам источников газеты, китайские интернет-компании и операторы связи в последние недели тестируют новый процессор Huawei... читать дальше

.

Министерство финансов России 14 августа проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26246 и ОФЗ-ПД серии 26248 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске, говорится в сообщении Минфина. Облигации серии 26246 с погашением 12 марта 2036 года имеют 23... Облигации серии 26246 с погашением 12 марта 2036 года имеют 23... читать дальше

.