13 августа 2024 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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13 августа. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|12:00
|Индекс делового доверия к экономике еврозоны института Zew
|август 2024
|12:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Zew
|август 2024
|15:30
|Изменение цен производителей в США
|июль 2024
Это автоматическое сообщение.
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13 августа 2024 года 17:50
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" продлило статус "под наблюдением" по рейтингу кредитоспособности ХКФ банка и его облигаций ввиду высокой вероятности рейтинговых действий в ближайшем будущем, сообщается в пресс-релизе агентства.
Рейтинг банка продолжает действовать на... читать дальше
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13 августа 2024 года 17:39
Сбербанк к концу 2024 года планирует занять долю в 20-25% на банковском рынке Крыма, заявил журналистам глава кредитной организации Герман Греф.
Банк начал работать на полуострове с начала 2023 года. В настоящее время в Крыму действует 18 точек обслуживания Сбербанка:... читать дальше
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13 августа 2024 года 17:30
ЦБ РФ с 14 августа установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 7301,23 (+281,63) руб./грамм; на серебро - 83,31 (+3,57) руб./грамм; на платину - 2794,36 (+119,37) руб./грамм; на палладий - 2770,53 (+104,22) руб./грамм.
Это автоматическое...
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13 августа 2024 года 17:23
Американские фондовые индексы начали торги во вторник повышением на фоне благоприятной статистики.
Цены производителей в США (индекс PPI) в июле выросли на 2,2% в годовом выражении, сообщило министерство труда. Согласно пересмотренным данным, в июне они увеличились на... читать дальше
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13 августа 2024 года 17:17
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 14 августа, составляет 100,559 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 387,38 коп.
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13 августа 2024 года 17:17
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 14 августа, составляет 92,6592 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 271,17 коп.
Это автоматическое сообщение.
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13 августа 2024 года 17:11
Более половины фондовых управляющих (60%) ждут не менее четырех снижений процентных ставок Федеральной резервной системой в течение ближайшего года, свидетельствуют результаты ежемесячного опроса Bank of America.
Рецессию назвали основным риском для своих... читать дальше
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13 августа 2024 года 17:07
3 августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 13 августа однодневные биржевые облигации серии КС-4-770 на 24 млрд 610,7 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 200 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк... читать дальше
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13 августа 2024 года 16:47
Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-июле 2024 года составило $39,7 млрд, что в 1,7 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, когда оно равнялось $23,5 млрд. Такая информация содержится в оценке платежного баланса,... читать дальше
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13 августа 2024 года 16:36
Подготовка для президента РФ предложений по поддержанию стратстабильности в Мировом океане, сдерживанию потенциальных противников и предотвращению агрессии против РФ с океанских и морских направлений, укреплению обороноспособности России в Мировом океане станут основными... читать дальше
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13 августа 2024 года 16:17
Российские лесопромышленники в первом полугодии 2024 года экспортировали в Китай более 6,2 млн куб. м пиломатериалов, что на 4,17% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе лесоучетной организации "Рослесинфорг".
Вывоз... читать дальше
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13 августа 2024 года 16:15
Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 40,29 пункта (1,416%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2885,06 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2886,71 (+1,47%) пункта, минимальное -... читать дальше
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13 августа 2024 года 16:09
Минэкономразвития внесло в правительство проект постановления "О внесении изменений в правила функционирования единой информационной системы электронных путевок", его принятие позволит упростить для бизнеса передачу данных в систему, сообщили "Интерфаксу" пресс-службе... читать дальше
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13 августа 2024 года 16:03
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 88,68/93,76 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 114 коп., Cредний курс продажи...
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13 августа 2024 года 15:51
Китайская Huawei Technologies близка к выпуску нового чипа, предназначенного для использования в ИИ-разработках, пишет The Wall Street Journal.
По словам источников газеты, китайские интернет-компании и операторы связи в последние недели тестируют новый процессор Huawei... читать дальше
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13 августа 2024 года 15:48
Министерство финансов России 14 августа проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26246 и ОФЗ-ПД серии 26248 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске, говорится в сообщении Минфина.
Облигации серии 26246 с погашением 12 марта 2036 года имеют 23... читать дальше
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