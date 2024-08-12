Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до -798,9 млрд руб.

12 августа. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 12 августа по данным на начало операционного дня снизилось до -798,9 млрд руб.

.

Около 40% крупнейших производственных проектов в США, объявленных президентом страны Джо Байденом в рамках пересмотра промышленной и климатической политики, были отложены или приостановлены, сообщает Financial Times. В 2022 году в США были приняты законы Inflation... В 2022 году в США были приняты законы Inflation... читать дальше

.

Акции "Ашинского металлургического завода" в ходе торгов на Московской бирже взлетели сегодня в цене на 22,2% (до 113,04 рубля за штуку) на дивидендных новостях. Московская биржа проводит дискретный аукцион для обыкновенных акций ПАО "Ашинский металлургический завод" в... Московская биржа проводит дискретный аукцион для обыкновенных акций ПАО "Ашинский металлургический завод" в... читать дальше

.

Столичные власти открыты к диалогу с девелоперами, но усилят контроль за выполнением обязательств застройщиков перед городом, заявил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков в ходе встречи с Клубом инвесторов Москвы. "Мосгосстройнадзор усилит контроль за... "Мосгосстройнадзор усилит контроль за... читать дальше

.

АО "Калининградский янтарный комбинат" (КЯК, на 100% принадлежит ГК "Ростех") в результате 7-го в текущем году аукциона для малого бизнеса реализовало янтарь на общую сумму 10,5 млн рублей, сообщила пресс-служба КЯК. Впервые малому и среднему бизнесу предложили янтарь... Впервые малому и среднему бизнесу предложили янтарь... читать дальше

.

РФ в минувшем сельхозгоду (июль 2023 - июнь 2024 гг.) поставила рекорд по экспорту зерна, заняв 26% мирового рынка пшеницы. Но повторить его в новом сельхозгоду не удастся, считает президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. "По итогам минувшего сезона... "По итогам минувшего сезона... читать дальше

.

Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 24,05 пункта (0,844%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2824,24 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2842,63 (-0,2%) пункта,... читать дальше

.

Брокеры получили от "Инвестиционной палаты", назначенной организатором обмена заблокированными активами между российскими инвесторами и нерезидентами, акцепты по заявкам своих клиентов в рамках этой процедуры. "Инвестиционная палата" ранее сообщала, что расчеты по... "Инвестиционная палата" ранее сообщала, что расчеты по... читать дальше

.

Выход на проектную мощность месторождения им. Валерия Грайфера в российском секторе Каспийского моря в 1,2 млн тонн запланирован на 2028 год, говорится в госдокладе о состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов РФ в 2022 году, опубликованном Минприроды... читать дальше

.

Максимальное значение за неделю (с 5 августа по 12 августа) - 86,7278 руб. за доллар, минимальное значение - 84,86 руб. за доллар, средний курс покупки за неделю вырос на 1,87 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 86,73/90,73 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 94 коп., Cредний курс продажи...

.

По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 94,64/99,23 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 2 коп., Cредний курс продажи вырос на...

.

По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 87,45/89,95 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 10 коп., средний...

.

Народный банк Китая (НБК, Центробанк страны) намерен провести стресс-тесты в банковском секторе, чтобы оценить риски, связанные с вложениями фининститутов в облигации. В квартальном отчете НБК говорится, что целью проведения стресс-тестов является предотвращение рисков,... В квартальном отчете НБК говорится, что целью проведения стресс-тестов является предотвращение рисков,... читать дальше

.

Концерн ВКО "Алмаз-Антей" и банк ВТБ сегодня в ходе Международного военно-технического форума "Армия-2024" подписали соглашение о сотрудничестве, сообщила пресс-служба концерна. "Соглашение предусматривает внедрение современных технологий управления финансовыми... "Соглашение предусматривает внедрение современных технологий управления финансовыми... читать дальше

.

Рижский порт в январе-июле 2024 года перевалил 10,155 млн тонн грузов, что на 8,1% меньше, чем за аналогичный период 2023 года, говорится в материалах предприятия. Больше всего в отчетный период обработано сыпучих грузов - 4,982 млн тонн (снижение на 18,1%). Объем... Больше всего в отчетный период обработано сыпучих грузов - 4,982 млн тонн (снижение на 18,1%). Объем... читать дальше

.

"Татнефть" приступила к серийному производству шин на недавно построенном шинном заводе в городе Сарань (Казахстан, бренд Attar), сообщил глава шинного дивизиона компании Андрей Пантюхов на пресс-конференции в понедельник. "В июне 2024 года мы запустили серийное... "В июне 2024 года мы запустили серийное... читать дальше

.